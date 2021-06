Vích (SPD): Jak rychleji přispět k rozpadu EU? Začít se chovat jinak

reklama

Francie si přeje posílit svou roli poté, co z EU odešla Velká Británie. Má k tomu posloužit francouzština. V posledních letech se v Radě EU jednalo převážně anglicky, i když dříve tomu tak nebylo a častým jednacím jazykem byla také francouzština. Navíc v institucích EU se většinově mluví francouzsky dodnes, protože jejich většina sídlí ve frankofonních oblastech. Naproti tomu angličtina jako oficiální řeč už je po odchodu Velké Británie používaná jen v Irsku a na Maltě, vedle irštiny a maltštiny.

Francie tedy má plán prosadit jednání Rady EU ve francouzštině. Super. Pak jistě nebude nikomu vadit, když od června do prosince 2022, kdy předsedá Radě EU Česká republika, budou všechna tato jednání vedena v češtině. Kvůli vyváženosti. Jazyky členských zemí v EU jsou si přece rovny, nebo ne? Existuje 23 úředních jazyků EU a žádný nemá mít přednost. Takže, jestli si Francouzi prosadí jednání Rady EU ve francouzštině, tedy spousta hostů bude mít sluchátka, je jedině spravedlivé, aby se navázalo během českého předsednictví a jednacím jazykem byla čeština, s tolerancí pro slovenštinu, protože té většina česky mluvících rozumí a naopak. Bude to pěkné, takové demokratické, vyvážené a solidární.

Zajímavé je nastavení rotačních předsednictví v Radě. Aby prý byla zajištěna kontinuita předsednictví Rady EU, existují tzv. trojice. Tedy tři předsednické státy v řadě za sebou. Nyní třeba Slovinsko, Francie, Česká republika. Řekové těmto trojicím říkají Troika a silně proti působení jejích zástupců ve svém státě protestovali. Asi si vzpomenete na případ řeckého hnutí Syriza, které stálo v čele řeckých protestů a pak se i dostalo do čela vlády. Nakonec to dopadlo tak, že pobočky zahraničních bank v Řecku (těch u nás máme také většinu) ty banky prostě zavřely pro veřejnost, nešlo vybírat vklady, vznikla drsná bankovní krize, a pak už představitelé Syrizy zmírnili rétoriku a rozhádali se mezi sebou. Dokonce ministr financí Varufakis byl málem obžalován za to, že se snažil dostat k údajům o výběru daní v Řecku. Až tam došla koloniální správa Řecka Evropskou unií pod záminkou řešení řeckých dluhů.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Všimněte si, jak jsou ty trojky, nyní v oficiálním překladu "trojice" postavené. Velice často se v nich střídají "staré" země EU s "novými" zeměmi EU, tady západní s východními. Velmi často se tak v trojkách nachází země jako Německo, Francie (případně Nizozemí, Belgie nebo Španělsko jako jejich zástupci), které ve skutečnosti určují agendu. Tyto nejlidnatější země mají také největší podporu v institucích EU, umí tedy leccos zařídit. Menší, méně lidnaté země, klasicky většina zemí V4 plus, které nemají takovou podporu svých lidí v orgánech EU, se na ně často musí spolehnout. Není to ale tak nápadné, jako kdyby ty velké země řídily EU napřímo a přiznaně. Viděli jsme to jasně při našem posledním předsednictví Rady EU. Tehdy během předsednictví padla tehdejší Topolánkova vláda.

Anketa Bojíte se negativních dopadů očkování proti covidu-19 na vaše zdraví? Ano 70% Ne 27% Jak u kterých vakcín 3% hlasovalo: 504 lidí

I když na EU jde občas najít něco dobrého (program Erasmus, který tady ale byl i před naším vstupem do EU) negativa v současné době jasně převažují. Vše dáno Lisabonskou smlouvou. Ta se prostě podepisovat neměla! Teď už je řešením pouze referendum a vystoupení z tohoto vazalského paktu. Než se ale EU definitivně rozpadne (Marine Le Pen prezidentka Francie, Matteo Salvini premiérem atd.) mám pár návrhů, co by se dalo dělat ohledně českého předsednictví Radě EU, která za rok a něco nastane. Především by se mělo jednat o narovnání podmínek mezi zeměmi V4 plus a tzv. starými zeměmi EU, které ovládají více než je třeba a dostávají často přednost. Jednou z největších diskriminací je nastavení zemědělské politiky EU. V ní jsou země V4 plus dlouhodobě znevýhodněné a nikdo to už roky seriózně neřeší.

Dále by se měla znovu otevřít otázka Fondu obnovy (Next Generation EU), kdy nás falešnými sliby prostě napálili. Teď jsme spoludlužníci ohromující sumy 750 miliard euro, z níž většina jde na dary nazývané granty. A k tomu, na co se utratí náš podíl, jsme dostali zbytečně krátkou lhůtu, je tedy otázka, zda se ty peníze podaří utratit opravdu smysluplně. Mělo by se také víc řešit otázka z čeho se to vůbec bude splácet a nastavit zásadní pravidla uvnitř EU pro ty, kdo splácet nebudou. Nejlepší by ale bylo si vůbec nepůjčovat a utrácet jen to, na co máme.

A také by se mělo změnit fungování Evropské komise, v jejímž podpůrném aparátu mají jasnou převahu "staré" země EU v čele s Francií a Německem, které tak nastavují agendu, a vidíme, jak to dopadá. Evropská komise totiž má jako jediná zákonodárnou iniciativu, tedy pravomoc předkládat návrhy směrnic, nařízení a dalších legislativních aktů. Jsou to dlouhodobě často nesmysly, ale poslední dobou už to začínají být dost nebezpečné nesmysly. Pro ilustraci, jak jsem nedávno psal, chystají se takové emisní normy na auta, že už je nebudou moci splnit v současné době používanými automobily, pouze elektromobily. A to už je vážný zásah do našeho životního stylu jako celku. Takže Czexit!

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Vích (SPD): Plány EU, které zhoršují náš život. Na dlouho Vích (SPD): Znehodnocení úspor v bankách má být cenou za vstup do eurozóny? Vích (SPD): Plýtvání v institucích EU na náš úkor bude pokračovat Vích (SPD): Snahy o přepisování dějin i nové ideologické konflikty

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.