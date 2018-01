Vích (SPD): Od roku 2004 dostává armáda v průměru polovinu toho, co by měla

Dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedající.

Armáda od roku 2004 dostává v průměru polovinu toho, co by dostávat měla. Osciluje to někde mezi 1,04, ale obecně okolo jednoho procenta, tzn., všechny vlády od roku 2004 se více méně podílely na tom, že armáda dostávala polovinu toho, čeho dostávat měla. K dnešnímu dni to dělá, tento deficit, okolo 500 miliard. Já osobně zastávám názor ten, že armáda by měla dostávat více finančních prostředků, ale měla by dostávat tolik, aby to by schopna taky pojmout.

Musí na to být připravena. Jeden rok to může být 1,8, druhý rok to může být 1,6. Ale pak to taky může být 2,4, pokud se bavíme o velkých akvizicích, jako je třeba nákup pásových obrněných vozidel typu BVP2, které jsou od roku 2015 za oficiální hranou životnosti, a takhle bych mohl pokračovat.

To, že by se uzákonila skokově nebo výhledově dvě procenta, by podle mého názoru vedlo k neefektivnosti. Mohlo by taky skončit tím, že se najednou v průběhu roku zjistí, že ty akvizice připravené nejsou v určité fázi a nakoupilo by se třeba 12 gripenů a nebo by se nakoupilo 12 helikoptér Venom jenom proto, aby se ta dvě procenta utratila.

A závěrem dovolte mi ještě paní předkladatelce Černochové prostřednictvím pana předsedajícího, SPD nechce obnovit základní vojenskou službu. SPD chce zavést osmitýdenní základní vojenský výcvik pro odvedence, a to na základě dobrovolnosti.

Děkuji.

Ing. Radovan Vích SPD

Předseda Regionálního klubu SPD Libereckého kraje

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Farský (STAN): Peníze na obranu zároveň plní i vzdělávací funkci Juříček (ANO): Paní ministryně má velký prostor pro to, aby ceny srážela Rakušan (STAN): V současné době své závazky k NATO neplníme Peksa (Piráti): Paní kolegyně Černochová se ráda fotí se zbraněmi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV