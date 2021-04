Vích (SPD): Vakcíny a další podraz Evropské unie na země V4 plus

reklama

Deseti miliónové Portugalsko není od nás geograficky zase tak daleko a není až tak zajímavé pro masovou turistiku snad kromě Lisabonu a Madeiry, zejména kvůli chladnějšímu mořskému pobřeží. Nyní ale portugalské rozhodnutí v rámci EU ovlivnilo nás v České republice, a to velmi nemile.

Anketa Jste pro okamžité otevření restaurací? Ano 41% Ne 59% hlasovalo: 3434 lidí

Jedná se o to, že tento půlrok, do července, předsedá Portugalsko EU, tedy Radě EU. Tedy má na starost pořádání vrcholného summitu Evropské rady i koordinaci dalších jednání Rady EU. Stanoví také hlavní agendu, tedy o čem se bude jednat. Tentokrát, jako už mnohokrát, se jednalo o tom, že sice EU masívně financovala výzkum vakcíny, ale ty nechodí do EU v přislíbeném množství a spíše se vyvážejí. V poslední době se navíc řešily velké problémy vakcíny AstraZeneca ohledně vedlejších účinků včetně případů mozkových trombóz. Pochybnosti nakonec sice "přikryla" Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), nedůvěra potenciálních očkovaných, mnoha státních představitelů a části odborné veřejnosti ale vůči AstraZenece pokračuje. Prostě ji lidé odmítají. Nakonec tuto vakcínu tedy raději přejmenovali na Vaxzevria.

Politika místo rozhodování opravdových odborníků

Tristní situaci, kdy opravdu není ze západních vakcín čím očkovat ve větším rozsahu, a ty východní vakcíny (Sputnik V, čínské vakcíny, o indických vakcínách se ani moc nepíše) zažívají politickou blokádu, měla vyřešit dohoda výrobcem vakcíny Pfizer/BioNTech. Jak to dopadlo? Pro Českou republiku nulové navýšení dodávek (pouze část podle počtu obyvatel), podobně dopadly Rakousko a Slovinsko. Tyto tři země použily veto, ale nebylo uznáno, na což se přišlo až po návratu delegací domů. Zajímavé je, že portugalské předsednictví to na svém webu prezentuje tak, že k dohodě došlo a vypočítává, kdo kolik dostal. Nepíšou však vůbec nic o tom, kolik měly dostat, kdyby dodávky běžely, jak mají. Text zdůrazňuje, že 5 zemí východní Evropy (z nich několik s velmi malým počtem obyvatelstva - Estonsko, Litva, Lotyšsko) a s nimi Bulharsko a Slovensko dostanou "dárcovské" solidární vakcíny navíc, celkem 2, 85 milionů vakcín Pfizer/BioNTech. Naopak Česká republika, Slovinsko a Rakousko nedostanou nic "navíc" a ještě to mainstreamová média řádně "rozmázla".

Rovný a rovnější

Takový nerovný přístup k různým členským státům EU je ale zásadním porušením pravidel jejího fungování. Nemůže neplatit veto dokonce tří členských zemí. Vtip je totiž v tom, že pro rozhodování na Evropské radě je třeba jednomyslnost. Pokud je, byť jediná, země proti, je to veto a závazné rozhodnutí nelze přijmout. To, co se stalo na poslední Evropské radě, tak není ostudou českého premiéra, ale je to ostuda EU, že už se ani nedrží vlastních pravidel. Není to bohužel poprvé a zřejmě to není naposled. V EU zkrátka jsou si některé státy rovny a některé jsou si rovnější. Česká republika je mezi těmi otloukánky, kteří nerozhodují, ale musí se podřizovat. Další důkaz toho, jak je pro nás členství v EU nevýhodné a náš hlas bezvýznamný. S našimi 10 milióny jsme 2% z celkového počtu občanů EU (aktuálně 446 miliónů) a tomu odpovídá i váha našeho hlasu. Marně budou eurohujeři (Piráti, STAN,TOP09, KDU-ČSL, ČSSD, ODS) tvrdit, že je potřeba více prosazovat naše zájmy v EU. Je to marný, je to marný, je to marný. Jediná cesta je referendum a pryč z EU!

Dobré sousedské vztahy se státy V4 plus pomáhají

Naopak se ukazuje, jak jsou v takové atmosféře důležité dobré sousedské vztahy (s rozumnými sousedy). Právě koncept V4 plus má aktuálně České republice pomoci. Ač osobně nejsem fandou očkování proti Covidu-19, mnoho našich občanů je toho názoru, že jim očkování pomůže a ochrání je. Pro ty je dobrou zprávou, že hned vzápětí po takové diplomatické katastrofě na úrovni EU se ozvali zástupci právě neformálního uskupení V4 plus, Rakousko, Maďarsko a Slovinsko, s tím, že České republice vakcíny, o které přišla procesními triky portugalského předsednictví Rady EU (70 tisíc dávek), dorovnají, dokonce o 10 tisíc navýší. Není sice jisté, že to budou právě vakcíny Pfizer/BioNTech, o kterých se v EU jednalo, ale minimálně jako vstřícné sousedské gesto je to hodno ocenění.

Sliby, chyby

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) sliboval od počátku dubna 100 tisíc očkovaných denně. Ve skutečnosti se ale tento počet horko-těžko plní ani ne z poloviny. Takže plošná omezování občanů se opět dále nesmyslně prodlužují a budeme čekat na vakcíny pro ty, kteří se očkovat chtějí. Kompletně naočkovaných je po roce pandemie pouhých 5% populace, zatímco Maďarsko má již ukončené očkování u 2 miliónů občanů. Vakcín je málo a naši občané, kteří se očkovat chtějí, by také měli mít možnost výběru z vakcín. Ale to by nesměl být Sputnik V z Ruska. Maďaři v současné době vakcínou Sputnik V úspěšně očkují, Rakousko je tento týden objedná a v Německu se dokonce bude Sputnik V vyrábět. Sputnikem V se v současné době očkuje již v 59 státech světa, ale naše vláda a hejtmani s ní odmítají očkovat. Přitom bychom jí mohli mít okamžitě a mimořádně 300 tisíc dávek. Pro tuto vládu a hejtmany je tedy zřejmě ideologie přednější, než zdraví a životy našich občanů. Raději nebudou očkovat, i když kapacity na to mají. Tak si to hlavně voliči dobře pamatujte. Volby se blíží.

Převzato z Profilu.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

