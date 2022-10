Vích (SPD): Válečnická vláda nás nechá asi definitivně zmrznout

reklama

Okolo plynovodu Nord Stream 2 se tak dlouho spekulovalo, až „někdo” nechal udělat takové díry nejen do Nord Stream 2, ale i do Nord Stream 1. Média raději vytvářejí šílené spekulace, aby si nemusela položit klasickou otázku: Cui bono? Nebo v české filmové verzi: Komu tím prospějete? Korunu tomu nasadil polský ex-ministr zahraničí Radek Sikorski, který hned nadšeně na Twitteru děkoval USA.

Ale mimochodem, dostavba plynovodu Nord Stream 2 se v době jejího dokončování nelíbila z evropských států hlavně Polsku a Ukrajině, což jsou dva státy, které teď mají „pod palcem” jakoukoli jinou variantu pozemní dopravy plynu z východu do Evropy. Dokonce i South Stream, který sice vede přes Luhanskou oblast, nicméně pokračující neúspěchy ruské armády v severozápadní Ukrajině mohou i tento plynovod dostat pod kontrolu centrální ukrajinské vlády.

Prezident Miloš Zeman předvídavě naznačil, že letošní zimu by mohlo být řešením použít tam, kde to jde, místo plynu uhlí. Není to sice ekologické podle současných eko-bio nejvyšších standardů, ale je to řešení. Ovšem jak rychlá by taková výměna jednoho zdroje za jiný byla, to se neodvážím věštit, dost možná by se to ani letos nestihlo. Navíc na metrák uhlí za 600 korun se prý čeká i dva měsíce.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

Dalším možným palivem je dříví z lesa. Ti, kdo mají vlastní dům, už se často v létě dostatkem palivového dřeva zásobili, pokud jsou předvídaví a nepodlehli módním ekologickým ideologiím, které by jim bránily mít doma ta správná kamna. Nicméně lesníci si začali lesní dřevo chránit dokonce i fotopastmi proti těm, kdo by se na něj vydali nelegálně.

Kromě pár ekologických okrajových možností využití fotovoltaiky a možnosti vodní energie pro soukromé účely je jednou z posledních možností topit elektřinou. Nemusím jistě připomínat, že to je ekonomická sebevražda, prostě se nedoplatíte.

Navíc je zajímavé, že to zastropování ceny elektrické energie pro běžné spotřebitele vysvětloval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) jinak před komunálními volbami a dost jinak po volbách. Jeho vyděšení spolukoaličníci ho upozornili, že zapomněl na druhé kolo senátních voleb, a tak své „množstevní omezení” zastropované energie rychle vzal zpět. Lze očekávat, že teď, když už je i po druhém kole senátních voleb, se od něj znovu dozvíme, jak to vlastně je, co neudělal a co špatného nás čeká. Že by to bylo něco dobrého, tak tomu už snad nevěří vůbec nikdo. Je ve své funkci neudržitelný!

Vláda neřeší ceny energií, inflaci, potraviny a nyní i nelegální migranty. Schengen nefunguje a státy si přijímají vlastní opatření. Předsednictví EU jsme promarnili. Žádné celoevropské řešení prostě neexistuje.

Takže když to shrnu. Po 33 letech nové "svobody" nejsou cenově dostupné byty, jsme bez tepla, bez levné elektřiny, bez levné osobní dopravy, bez peněz, bez drobného podnikání, bez dobře zaplacené práce a bez cenově přijatelného jídla. Krachují firmy, v zemi nám nic nepatří, vládne tyranie, korupce, cenzura, udávání a hloupost. To nejsou moc dobré vyhlídky.

Tato vláda nemá důvěru občanů a čelí demonstracím a nepokojům, které s přicházející zimou budou pokračovat, a jdou do toho i odboráři. Tato válečnická vláda je ale schopna nám naordinovat třeba i tři svetry, než by začala jednat o mírovém upořádání konfliktu na Ukrajině a možnostech dodávek levného plynu na přímo z Ruské federace. Všeho do času. Její konec se přibližuje. Pomalu, ale jistě!

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

