Vích (SPD): Vláda ANO a ČSSD vzbuzuje falešnou naději na brzký konec covidu

Realita je zcela jiná, nemají řešení a měli by ve funkcích skončit. Nejsem příznivec očkování a každý by měl mít právo si rozmyslet, jestli vůbec a pokud ano, tak jakou vakcínu proti koronaviru si nechá vrazit do těla. Vakcín je obecně u nás málo a máme kompletně naočkováno necelé 3% populace, takže nenechte se uchlácholit nějakými čísly se statisíci očkovaných. Ve VB jsou to již dávno desítky miliónů občanů. Účinnost vakcíny Sputnik V je více než 91%, a očkuje se jí ve 35 státech, zatímco např. AstraZenecu občané odmítají pro její vedlejší účinky. Dnes EMA a EU schválily nahonem vakcínu Johnson and Johnson, která má třeba výhodu v tom, že se aplikuje pouze jednou a nikoliv na dvakrát. Ale ta má účinnost pouhých 67% a bude jí v dohledné době žalostně málo. Stejně málo jako jiných vakcín, na které EU vyčlenila neskutečné peníze a přitom skutek utek, ale schválení Sputniku V se vyhýbá jako čert kříži. Očkovací centra nefungují a praktičtí lékaři stále marně čekají na vakcíny. Trasováni nefunguje a stále chybí vládní strategie.Takže pár čísel: Pokud ministr zdravotnictví Blatný tvrdí, jak se masívně očkuje, což je 32 tisíc lidí denně, tak je to pouze 32 tisíc prvních vpichů. Tímto tempem bude u nás za 100 dnů (včetně víkendů a svátků) mít první vpich v těle v polovině června pouhých 3,2 miliónu občanů a druhý vpich až ke konci září. Potom tedy bude čistě teoreticky naočkováno 6,4 miliónu občanů, ale na rovinu, úspěch bude tak 5 miliónů. Takže slibovaných 70% proočkovaných bude tak v říjnu, ale spíše v listopadu anebo prosinci. Pokud ale počítáme, že se kovid vrací, vakcinace chrání po dobu tří měsíců a některé vakcíny na určité druhy mutací jsou neúčinné, tak si každý umí spočítat, jaký to bude mít celkový dopad. K tomu letní počasí, které mutacím viru neubírá na síle ale spíše naopak. Hlavně občany nelze stále dokola plošně uzavírat a provádět ze strany policie, řízené ministrem vnitra Hamáčkem, pandemickou tyranii. Lidi si chtějí dojít na čepované pivo, koupit si jarní boty a oblečení a konečně si dojít k holiči a třeba na hokej nebo fotbal, do kina anebo do fitka. Takže každému musí být jasné, že s námi tato vláda hraje boj na zdrženou a lže. Tato vláda a v tomto složení nemá důvěru veřejnosti. A pokud nedojde v historicky krátké době minimálně k výměně několika odpovědných ministrů (Hamáček, Blatný, Petříček), tak občané vyjdou do ulic. Nutno říci, že oprávněně.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

