Vích (SPD): Zase se chystá diskriminace neočkovaných

Další nápad ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vzbuzuje zděšení. Potvrzují se jím nejhorší teorie, kam to všechno směřuje. Lepší ochrana zdraví to není.

Aplikace Tečka a čTečka. Jejich prostřednictví se má v budoucnu prokazovat, že byl člověk očkovaný nebo prodělal Covid-19 před nejdéle půl rokem. Ministr zdravotnictví, který tyto aplikace představil na nedávné tiskové konferenci, v tomto směru vyjednává se zástupci gastro byznysu. Nápad samozřejmě není celý, veřejně prezentovaná je zjevně jen jedna jeho část. Podobná omezení vstupu Ministerstvo zdravotnictví přece pravidelně navrhuje nejen pro restaurace, ale i pro fitness centra, bazény, kina a podobně.

Sněmovní elektronický systém už je značně „zaplevelený" vládními pokusy jak rychle a nadlouho „utáhnout šrouby" života občanů ČR pod záminkou Covidu-19. Například sněmovní tisk 1225, což je vládní novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. V něm vláda plánovala „omezení účasti na veřejné nebo soukromé akci nebo vstupu do veřejnosti jinak přístupného prostoru, včetně provozoven nebo jiných prostor, do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku, tak, že jsou umožněny pouze fyzickým osobám, které pořadateli nebo organizátorovi akce nebo provozovateli nebo majiteli veřejnosti jinak přístupného prostoru nebo jimi pověřené osobě prokáží způsobem stanoveným mimořádným opatřením, že se podrobily očkování proti infekčnímu onemocnění nebo toto infekční onemocnění prodělaly nebo se podrobily testu nebo vyšetření na přítomnost původce infekčního onemocnění s negativním výsledkem,".

U tohoto zákona naštěstí nebylo schváleno projednání v legislativní nouzi, zejména zásluhou poslanců za SPD. To by totiž znamenalo zrychlený průchod tohoto zákona Sněmovnou, s vynecháním prvního čtení, a velkou šanci na přijetí tohoto zákona přesně v podobě, jak ho navrhla vláda. A pak už by bylo „vymalováno". Takhle s největší pravděpodobností tento zákon touto Sněmovnou již projednáván nebude, protože prostě není kdy.

Vláda ANO a ČSSD ale nesouhlasy Sněmovny obchází tím, že opatření vyhlásí jinudy. Třeba tento návrh, který Sněmovnou zatím neprošel, byl z větší části bryskně překlopen do tzv. mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví. A tedy když jdete do kina, do bazénu nebo na prohlídku hradu, musíte napřed vyrazit na testování, pokud nejste očkovaní nebo nejpozději půl roku po prodělání Covidu-19 (a máte o tom potvrzení). To samé platí i pokud jedete do zahraničí. Navíc v průběhu dovolených a letních prázdnin nikdo nemá jistotu, s čím zase vláda přijde, a jestli když někam vycestují, tak nebudou muset po návratu do karantény anebo na testy. Před testovacími a očkovacími centry jsou tak zase fronty, protože občané chtějí mít svobodu pohybu. Navíc nyní to jde i bez předchozí rezervace. Tohle není žádné rozvolnění ale utahování šroubů. Občané jsou v podstatě nuceni se nechat testovat anebo očkovat.

Vláda se příliš neohlíží ani na soudní rozhodnutí, protože ta se většinou týkají nějakého opatření, které už bylo mezitím nahrazené jiným. Stejně tak vláda nejeví velký respekt k rozhodnutím Sněmovny. Není to poprvé. Vzpomeňme si na to, jak v únoru Sněmovna zamítla prodloužení nouzového stavu a vláda si ho obratem vyhlásila znovu. Dokonce se část jejích členů ani neobtěžovala přemístit se na nedaleký Úřad vlády a projednali to internetovým připojením rovnou ze Sněmovny. To už je vrchol.

Aby byli lidé dotlačeni k očkování můžeme očekávat další tlak vlády na zamezení vstupu na prakticky většinu trávení volného času: restaurace, fitness, bazény, kina a podobně. Možná v budoucnu i nákupní centra nebo jejich části. Mohli by tam buď jen očkovaní, k tomu to ostatně celé směřuje, nebo testovaní. Ovšem tam se chystá novinka. To testování by si každý platil sám, to už ministr zdravotnictví Adam Vojtěch veřejně prezentuje. Takže je to vlastně bič na chudé, resp. i střední třídu, kteří mají problémy udržet si zaměstnání a platit dál stále se zvyšující nájmy nebo hypotéku. Až sem jsme se dostali. Zní to trochu jako heslo „Na chudý lid musí být přísnost”. Anebo potenciální nové „motivační” heslo pro „Očkujte se, nebo s Vámi zatočíme, tečka.”.

Běžnému člověku, který se nechce podrobit očkování proti Covid-19 nebo ani nemůže, by pak nezbylo než chodit do práce a rychle domů. Možná na procházku, a to je ta optimistická varianta. Objevily by se problémy neočkovaných s obstaráním životních potřeb rodiny, protože zaměstnavatelé také mohou vytvářet tlak na toto očkování a v některých oblastech už ho vytvářejí (jako zdravotnictví, sociální služby, školství). Takové diskriminační změny jsou zcela přes čáru, to nesmíme připustit. Bojujme s virem, ne s lidmi!

