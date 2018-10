Vícha (ČSSD): Budu dál bojovat za všechny slušné lidi a prosazovat lepší zákony pro města a obce

Bohumínský starosta Petr Vícha (ČSSD) obhájil s drtivou převahou už podruhé post senátora. Ve druhém kole voleb do Senátu opět porazil bývalou poslankyni a někdejší primátorku Miladu Halíkovou. S tou se o post senátora utkal už před šesti lety. Na tom, aby opět usedl do lavic Senátu, se shodli voliči ve všech pěti městech (Bohumín, Dolní Lutyně, Havířov, Petřvald, Rychvald) jeho volebního obvodu. Do Senátu ho poslalo 72 procent hlasů, poražená Halíková dostala 28 procent. K volebním urnám přišlo ve druhém kole 12 887 lidí (13,56 procent), pro Víchu hlasovalo 9 232 z nich.

„Velmi si té obrovské podpory napříč celým volebním obvodem vážím a všem moc děkuji za důvěru. Bohumíňáci a Dolnolutyňáci mě opět podrželi, tady to vítězství bylo drtivé, hlasovalo pro mě přes 90 procent voličů, také podpora ze sousedního Rychvaldu (83 procent) a Petřvaldu (75 procent) byla obrovská. Největším a o to příjemnějším překvapením pro mě byly výsledky v Havířově, kde je doma má soupeřka. Moc mě potěšilo, že mi i Havířováci dali důvěru a že jsem zvítězil i v jejich městě. Ten výsledek je pro mne obrovským závazkem, že budu senátorem pro všechna města naprosto stejně a budu pomáhat tam, kde to bude třeba, jako tomu ostatně bylo i v předchozích letech. Budu dál bojovat za všechny slušné lidi a prosazovat lepší zákony pro města a obce. To je a bude mou prioritou,“ sdělil po sečtení výsledků staronový senátor Petr Vícha.

Senátorem je ve volebním obvodu 74, kam patří Bohumín, Dolní Lutyně, Havířov, Petřvald a Rychvald, už dvanáct let. Ve své práci se zaměřuje na problematiku a zákony, které se dotýkají měst a obcí. Za tu dobu se mu podařilo vybojovat řadu užitečných věcí. Například bezhotovostní platby ve sběrnách, díky kterým razantně poklesly krádeže kovů. Města mohou na svém území regulovat hazard a podařilo se zabránit i zdražování odpadů.

„V Senátu budu stejně jako doposud pokračovat ve výboru pro veřejnou správu, územní rozvoj a životní prostředí, který se zaměřuje právě na zákony, které se týkají obcí a měst. Potřebujeme teď dosáhnout změny u zákona o sociálním bydlení, který by tento problém systematicky vyřešil a zatočil s byznysem s chudobou na soukromých předražených ubytovnách. To ale bude vyžadovat spolupráci napříč celým politickým spektrem i ministerstvy a to je boj na velmi dlouhou dobu. Ale jsem bojovník a věřím, že jej nakonec vyhrajeme,“ doplnil Vícha.

Senátorem se stal Petr Vícha v roce 2006, kdy od voličů získal téměř 67 procent hlasů. V roce 2012 post obhájil, voliči mu dali 59,7 procenta hlasů. V letošních volbách si ještě polepšil a od voličů dostal 72 procenta hlasů. Zároveň se stal jediným senátorem ČSSD, který se do horní komory dostal.

V letošních volbách do Senátu ho podpořilo také hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a KDU-ČSL. Ve druhém kole mu vyjádřili oficiální podporu někteří jeho soupeři z prvního kola, a to ředitel nemocnice Jiří Matěj (ANO 2011) a Karel Světnička (Moravská a Slezská pirátská strana).

