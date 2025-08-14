Vojtěch (ANO): Zásadní změny v řízení zdravotnictví

14.08.2025 20:07 | Monitoring

Informace na svém veřejném facebookovém profilu k nutným změnám ve zdravotnictví

Foto: Hans Štembera
Popisek: Adam Vojtěch

Nová moderní nemocnice v Praze a zásadní změny v řízení zdravotnictví. Pokud se znovu stanu ministrem zdravotnictví, chci prosadit několik důležitých kroků:

Postavit novou nemocnici 21. století v Praze místo drahých a neefektivních oprav starých areálů.

Oddělit správu budov od zdravotní péče – centralizovaně řešit úklid, ostrahu či údržbu, a nechat nemocnice soustředit se jen na léčbu!

'Posílit kontrolu hospodaření a řízení nemocnic – více práce s daty, využití umělé inteligence, povinné pravidelné soutěžení dodavatelů.

Poučit se z kauzy Motol – jít více „do střev“ nemocnic a řešit problémy průběžně, ne až když půjde o trestnou činnost.

Zefektivnit investice – z 12 mld. schválených za mého působení je po 4 letech hotový jen projekt v IKEMu, to se musí změnit!

Podpořit společné nákupy tam, kde to dává smysl – velká úspora peněz při zachování kvality.

Nemocnice musí být nejen špičkové odborně, ale i důstojné a funkční.

V 2. části rozhovoru pro Zdravotnický deník mluvím o tom, proč opravy starých budov nedávají smysl, jaké změny bych prosadil a proč je potřeba odvaha k modernizaci českého zdravotnictví. Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP


autor: PV

