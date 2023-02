Volfová (ANO): Jiráskovo divadlo se otevře v září

reklama

Ke zpoždění došlo kvůli komplikacím společnosti ČEZ při realizaci přeložky v Panské ulici, bez které není možné divadlo připojit na nový, kapacitnější přívod elektrické energie, který je pro provoz divadla nutný. Program otevření Jiráskova divadla je koncipován jako několikadenní, a to v termínu od 15. do 19. září 2023. Anketa Chystáte se ke koupi elektromobilu? Ano 0% Už ho mám 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7213 lidí

„Otevření Jiráskova divadla je velmi významná událost, kterou by si měl užít co největší počet našich občanů. Proto jsme program otevření divadla rozložili do několika dní. První den otevření divadla bude patřit místním ochotnickým spolkům Divadelnímu klubu mladých a Divadelnímu klubu Jirásek. V sobotu 16. září bude na programu opera, v neděli pak program pro děti, obě představení připraví naše příspěvková organizace Kultura. V pondělí 18. září nabídneme ve spolupráci s Lípou Musicou nádherný koncert a poslední den programu bude patřit seniorům. Věříme tedy, že si z programu vybere opravdu každý,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová a dodala: „Rekonstrukce dospěla do své finální fáze. Nyní už ladíme ty nejmenší detaily, aby se diváci v novém divadle cítili co nejvíce pohodlně. Poté nás čeká ještě náročný proces zkoušek všech systémů, stěhování, zařizování, abychom do září vše dokonale připravili. Moc se těším na to, až do divadla přijdou diváci a budou si ho moci konečně užít.“

Konkrétní program otevření Jiráskova divadla zveřejní město koncem dubna 2023. V přízemí Jiráskova divadla by v době jeho otevření již také měla fungovat divadelní kavárna, jejíž provoz bude probíhat nezávisle na provozu divadla, tj. nebude omezen jen na dny, kdy bude v divadle představení.

Rekonstrukce Jiráskova divadla byla zahájena v listopadu 2020. Původní termín dokončení stavby byl naplánován na léto 2022. Poté byl termín dokončení rekonstrukce kvůli výše zmíněným komplikacím s přeložkou kabelů a komplikacím spojeným se špatným stavem budovy divadla posunut na jaro 2023. Letošní zářijový termín otevření je však již definitivní.

Veřejnou zakázku na rekonstrukci Jiráskova divadla získala firma Metrostav a.s. za 161 mil. Kč. Nyní se skutečná cena za rekonstrukci zvýšila na necelých 190 mil. Kč vč. DPH, což je stále méně, než předpokládaná hodnota veřejné zakázky v době jejího vypsání.

Ing. Jitka Volfová ANO 2011



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Volfová (ANO): Českolipští zastupitelé schválili dotační programy pro letošní rok Volfová (ANO): Město přispěje Charitě Česká Lípa na Azylový dům Jonáš Volfová (ANO): Zastupitelé znovu zřídili osadní výbory Dobranov i Lada Volfová (ANO): Oceněným ještě jednou za jejich činnost a aktivitu děkuji

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama