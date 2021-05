Volný (JAP): Bělorusko si stáhlo ze vzduchu člověka, proti kterému má důkazy

reklama

Dobrý den, dámy a pánové.

Já jsem strašně rád, že nácek Raman Pratasevič sedí ve vězení. A je mi úplně jedno, kde tenhle nácek a fašista sedí, jestli sedí v běloruském vězení, nebo v jakémkoliv jiném vězení, protože to je fašistické prase. Je vyfocen na desítkách fotografií, kde hajluje, je vyfocen na desítkách fotografií, kde používá nacistické symboly a kamarádí se s ukrajinským Pravým sektorem. Je to nácek a já jsem rád, že je v běloruském vězení, a vůbec by mi nevadilo, kdyby tam dostával trošičku do těla, protože s nácky a s fašisty nemám slitování.

To, co tady zaznělo od kolegů z KDU-ČSL, prostřednictvím pana předsedajícího, je také taková ukázka pokrytectví a neskutečné schopnosti lhát. Co by se asi tak stalo tomu bolivijskému letadlu, kdyby nerespektovalo příkaz a dále letělo tím zakázaným evropským prostorem. No, prostě by na něj tu stíhačku poslali. To je jedna věc.

Druhá věc je to, že skutečně Ukrajina přinutila pomocí hrozby sestřelením přistát letadlo v roce 2016, ve kterém seděl ruský novinář, kterého ta Ukrajina považovala za ruského agenta. Takže pod pohrůžkou sestřelení fašistický ukrajinský režim, který nevzešel z voleb, ale vzešel z ozbrojeného převratu, který naopak svrhl demokraticky zvoleného prezidenta, demokraticky zvolený parlament, demokraticky zvolenou vládu, kterou my jsme uznali, uznala ji Evropská unie, uznala ji OBSE a po zmanipulovaných profašistických volbách, kterých se nemohly zúčastnit miliony ukrajinských občanů kvůli válečnému konfliktu, který tato junta poté vyvolala, tak tenhle fašistický režim vyhrožoval sestřelením běloruského letadla. Poslal proti němu stíhačku a my se tady tváříme, jako kdyby se nic nestalo.

Takže když my vydáváme protiústavně - protiústavně, Česká republika proti vlastní Ústavě vydala Nikulina do Spojených států. Je to odporná facka do tváře české Ústavě, je to jedna z největších ostud, jakých se mohla tahle vláda dopustit, tak je všechno v pořádku. Když si Američané vraždí na území třetího státu člověka, kterému byla zajištěna bezpečnost tím státem, tak je to úplně v pořádku, protože ten člověk byl pochopitelně podezřelý z terorismu. Tak. Chápu to.

Mgr. Lubomír Volný JAP



Ale když si tady Bělorusko stáhne člověka, který - já to hned najdu - je obviněn oficiálně po výslechu agentů, kteří byli zatčeni v Rusku, protože připravovali vraždu běloruského prezidenta, existují na to prostě záznamy, existují na to nezpochybnitelné důkazy, protože Rusové a Bělorusové na rozdíl od nás nepracují s domněnkami, ale pracují s konkrétními důkazy, tak někdo ze Západu plánoval vraždu prezidenta Lukašenka a jeho rodiny. Ti lidé byli zatčeni. Asi si dovedeme představit, že byli vyslýcháni minimálně úplně stejně, jako kdyby byli na Guantánamu anebo jako kdyby byli v Abú Ghrajb, takže byly zřejmě použity úplně stejné vyslýchací metody, jako používáme my, západní civilizace, když podezíráme někoho my z terorismu. Takže byli vyslýcháni zřejmě úplně stejně, takže úplně stejně začali mluvit. A tenhle Roman Pratasevič, tenhle nácek, je jeden z lidí, kterého prostě práskli. A Bělorusové, když se dozvěděli, že letí přes jejich území, tak si ho velice správně stáhli k sobě domů, protože přesně takhle bychom to udělali i my a každá jiná společnost.

A podle ruských novinářů to mělo být takto: Peníze od českého velvyslanectví, takže naše peníze, měly jít vloni oficiálně na humanitární a protestní akce běloruské opozice, na nákupy transparentů, na tisknutí letáků a na podporu protestů proti Lukašenkovi na internetu, těch statisícových protestů, kde lidi nedodržovali žádná opatření, protože tam vlastně žádná nebyla a díky kterým fakt na ten covid v Bělorusku umřelo jenom 10 % lidí v porovnání s Českou republikou.

Jak zjistila běloruská KGB, ať už ten název zní jakkoliv hrozivě, peníze šly proto do řeckých Atén na provoz webů spravovaných právě Pratasevičem. Ovšem KGB zjistila, že po přijetí peněz na účet vedený u řecké banky Piraeus se tyto peníze přesunuly a přelily přes čtyři další společnosti a skončily hádejte kde? Ano, na Ukrajině, a to u firmy, která velmi čile obchoduje se zbraněmi a nakupuje je hlavně od dvou dodavatelů: z Bulharska a z České republiky. Takže zřejmě se nám tady někde povalují zase tisíce kusů samopalů, granátů, erpégéček, protipěchotních min, které jsme v rozporu se všemi mezinárodními závazky my, Česká republika, skladovali na svém území, je to prokazatelné a nezpochybnitelné, a tyhle zbraně za peníze české vlády měly směřovat do Běloruska, aby se tam zavraždil prezident, aby se tam zavraždila jeho rodina, a my tady ještě budeme uvalovat sankce na Bělorusko, které se zcela pochopitelně brání? A jestli mu v tom pomáhali Rusové, tak já jim jenom tleskám, protože každý nácek a každý politický vrah, který skončí ve vězení, ať už ho tam dostane ruská FSB, anebo běloruská KGB, tak to je prostě dobrá zpráva pro tento svět a já jsem za to úplně vděčný.

Zopakujme si to tedy. Bělorusko si stáhlo ze vzduchu člověka, proti kterému má důkazy, které se nebojí zveřejnit, o tom, že obchodoval se zbraněmi s českými penězi, se zbraněmi s firmami, které obchodují s Bulharskem a s Českou republikou. Oni ty důkazy mají a nebojí se je použít. V Bělorusku se chystala vražda prezidenta Lukašenka, o které neinformovala žádná naše média, a celé jeho rodiny. Zadržování letadel je naprosto běžnou praxí politického nátlaku a státního terorismu, který využívá jak Evropská unie, když přinutila přistát letadlo bolivijského prezidenta, tak Ukrajina, která pod hrozbou sestřelení přinutila přistát běloruské letadlo. Spojené státy si vraždí po světě, kdykoliv se jim zachce, kohokoliv se jim zachce, a Česká republika jako odporný pokrytecký stát porušuje vlastní Ústavu a vydává do zahraničí lidi, které naopak má chránit před mezinárodním zločinem. Takže v takové zemi tady žijete a vy chcete někomu vyhrožovat sankcemi? Prosím vás, vzpamatujeme se a chovejme se tak, jako všichni ostatní. Chovejme se tak, jako když my si tady objevíme po sedmi letech nějaké stopy z Vrbětic, na kolenou náš premiér prosí eurounijní státy o podporu a ty se mu vysmějí do obličeje, protože oni nejsou placeni jako tady ta a ta část Sněmovny za to, že budou likvidovat naše hospodářství a přihrávat zakázky s vysokou přidanou hodnotou svým vlastním firmám, ať už jde o dodávky tramvají, nebo budování továren na automobily nebo dodávky plynu a ropy, které se vyhnou Ukrajině. A nic s tím neuděláte, protože je chce Německo. Německo chce ten plyn, Německo si postaví svou ekonomiku na ruském plynu a vy tady budete plivat na Rusko a na Bělorusko a žádat tyhle země - Francii a Německo, aby vyhošťovaly nějaké svoje diplomaty. Oni se vám vysmějí a pošlou vás do háje.

A tohle je úplně stejné! Je to úplně směšný pokus zneužít pochopitelného incidentu, který se děje naprosto běžně na mezinárodní scéně, k nějakému trapnému vnitropolitickému boji. Já se jsem fakt rád, že ten Pratasevič je ve vězení, a doufám opravdu, že tam jako každý nácek a fašounek dostává pořádně do těla a že se podaří i díky jeho výpovědi, která bude získána opravdu stejnými metodami, jako získáváme my informace z lidí v Abú Ghrajb anebo na Guantánamu, takže budou rozkryty další chapadla této teroristické mafie, která chtěla povraždit Lukašenkovi rodinu zbraněmi pravděpodobně z Vrbětic. Takže rozhodně tohle nesmyslné usnesení, které je plné pokrytectví, lží a nesmyslů, podporovat nebudu.

Děkuji.

