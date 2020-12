Volný (JAP): Miliarda a čtvrt, to už opravdu není malý peníz

reklama

Dobrý den, dámy a pánové.

Všichni tu dnes v rámci diskuze o státním rozpočtu na rok 2021 diskutujeme o výši jeho schodku, a tím i o dopadu na budoucnost našich dětí a vnuků. Určitě neumím vyřešit celý státní dluh, a ani se jako někteří z vás nepohoršuji nad jeho současnou výší danou především řešením covidové krize. Myslím si ale, že všichni musíme přispět k tomu, abychom naši budoucnost zadlužili co nejméně, a jsem přesvědčen, že je to jedna položka, která je v příštím roce naplánovala ve výši 1 259 610 000 korun, která se zcela jistě ušetřit nebo převést na důležitější aktivity dá.

Jedná se o příspěvky politickým stranám na jejich činnost, tzv. peníze za mandáty a příspěvky za volební hlasy. V této Sněmovně velmi často zaznívají návrhy, a to napříč politickým spektrem zleva doprava, na zrušení dotací politických neziskovek. Naprosto s tímto souzním a souhlasím, avšak nejbohatšími politickými neziskovkami, které mají své příjmy dokonce zaručeny zákonem, jsou parlamentní politické strany a hnutí. Tato sněmovna svými rozhodnutími a činností jak vládní koalice, tak opozice uvrhla na občany nouzový stav s nevídanými ekonomickými a sociálními dopady. Je načase, aby byla tato konkrétní Sněmovna fakticky solidární s občany, kteří ji zvolili.

Zmrazení platů ústavních činitelů je jistě vítané gesto solidarity s národem, ale je to pouze marketingové gesto bez jakéhokoliv hmatatelného dopadu na stav veřejných financí a kvalitu života občanů této země. Miliarda a čtvrt, kterou si plánujete příští rok vyplatit pro své stranické potřeby a stranický byznys, jsou peníze, jejichž úspora nebude již pouhým planým gestem, politickým marketingem a mediálním plácnutím do vody. Ukažte občanům, kolik je politika ve skutečnosti stojí, o kolik každý rok bohatne a kolik máte na své stranické výdaje a stranický byznys. V tomto sále neexistuje chudá politická strana ani hnutí, ale každá politická strana a hnutí v tomto sále by si měla pořádně utáhnout opasek, protože je to právě tato Sněmovna, která utahuje opasky občanům této země. Nemůžete stále kázat vodu a přitom stále pít to nejlepší víno. Nemůžete stále beztrestně a papalášsky přikazovat, zakazovat, omezovat a přitom se tajně scházet v nelegálně otevřených restauracích, chodit pít pivo na záchod, fotit se při porušování nařízení na ulici, pokrytecky si nasazovat roušky jen před kamerou, omezovat jiné politické neziskovky a mimoparlamentní strany a utrácet na své vlastní strany a hnutí stejné miliardy jako před covidem, když celou republiku připravujete na to, že svět již nikdy nebude stejný. Musíte kázat vodu a pít vodu, musíte jít příkladem a doopravdy snížit svou stranickou spotřebu. Ne, nechytejte se, pánové a dámy za hlavu, nekamenujte mě, že se snažíme ubrat z vašeho koláče. Chceme po vás jen, abyste v době krize šli skutečným příkladem.

Jsme přesvědčeni, že když mohou bez státních peněz fungovat neparlamentní malé strany a plnit všechny podmínky, které se historicky tady v této Sněmovně ve snaze je demokraticky zlikvidovat vymyslely, pak my všichni uživatelé státem placených poslaneckých kanceláří, služeb asistentů či expertů to musíme zvládnout také. Chceme, abychom ukázali našim voličům, že slova o řešení krizové situace umíme přeměnit ve skutky, a jsme připraveni trpět společně s nimi.

Miliarda a čtvrt, to už opravdu není malý peníz. Je to třeba jedna platba sociálního pojištění pro všechny malé živnostníky, kteří museli v této době zavřít své provozovny. Vím, že to nevyřeší všechny jejich problémy, ale minimálně to ukáže, že si jejich práce vážíme a respektujeme ji, protože víme, že dokážou uživit sami sebe, svou rodinu a nečekají s nataženou dlaní na sociální dávky.

Vážené kolegyně a kolegové, jsem si vědom, že příspěvky politickým stranám jsou vázány zákonem, a proto tímto vyzývám, téměř už bez dechu, ministryni financí, aby neprodleně připravila novelu zákona o financování politických stran a hnutí a dodala ji do Sněmovny ke schválení. Alespoň jednou nám nahrává ten hrozný mimořádný stav. Takováto novela může být při dobré vůli projednána ve zkráceném režimu. Jsem přesvědčen, že každý poslanec a každá politická strana pro něj musí zvednout ruku. Nejde nám přece o finance na naše plakáty a billboardy a jiný stranický byznys, ale o skutečné řešení krizového stavu a pomoc těm, na které nejvíc dopadá. I proto jsme zde byli zvoleni. Ušetřené prostředky ve výši buďto 1 259 610 000 korun, anebo ve výši 629 805 000 korun navrhujeme přesunout z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa v ukazateli příspěvek politickým stranám na úhradu volebních nákladů politickým stranám do ukazatele prostředky na podporu podnikání.

Hlásím se tímto k pozměňovacím návrhům, které jsme vypracovali společně s kolegyní Ivanou Nevludovou a kolegou Marianem Bojkem, vloženým do systému pod číslem 7009 a 7011, kdy pozměňovací návrh 7009 je o stoprocentním snížení zmiňovaných příspěvků a pokud v sobě nenajdete odvahu a dostatek morálních sil ke stoprocentnímu snížení příjmů svých stranických sekretariátů, je tady ještě náš pozměňovací návrh vložený do systému pod číslem 7011, kterým navrhujeme alespoň padesátiprocentní solidární snížení příspěvků zejména parlamentním politickým stranám a hnutím. Hlásím se tímto k uvedeným pozměňovacím návrhům.

Děkuji vám za pozornost a žádám vás o jejich podporu. Děkuji.

