Volný (JAP): Potřebovali jsme výbuch, a ten výbuch přišel

Dobrý den, dámy a pánové. Ahoj, kamarádi a přátelé. Vítám vás u dnešního živého vstupu. Teď si konečně řekneme, co se tady vlastně stalo. Nejdřív si řekneme, co se stalo v roce 2014, když jsme potřebovali zamaskovat, že dodáváme zbraně a střelivo muslimským teroristům Islámského státu a že dodáváme zbraně a střelivo neonacistům z Pravého sektoru na Ukrajině.

Potřebovali jsme výbuch. Potřebovali jsme výbuch, který by zahladil stopy po tom, že v našich skladištích chybí tisíce zbraní, které se objevily v rukou muslimů z Islámského státu, tisíce zbraní, které se objevily v rukou ukrajinských neonacistů.

Potřebovali jsme výbuch, a ten výbuch přišel. A jak tady bylo řečeno panem Zaorálkem, jen tak to samo v těch Vrběticích vybouchnout opravdu nemohlo. A řekněme si, co se děje dnes. Dnes se tady zkorumpovaní lidé, kteří jsou zkorumpovaní se Stinghousem a dalšími (se smíchem) lidmi, kteří jsou do tohoto byznysu zapojeni vpravo i vlevo, snaží o jediné. O vyřazení jediné země, která je schopna splnit požadavky České republiky na dostavbu Temelína a Dukovan. Nic jiného se tady neděje.

Jedná se tady o jednu jedinou věc, kterou tady tato pseudoopozice a pseudovládní ČSSD o agendu, kterou prosazují prakticky celé volební období. Jedná se o to, co ve své podstatě zapříčinilo konec Nečasovy vlády. Doufám, že teď zrovna nějaká policejní složka neprohledává můj byt a nenajde tam nějaké kabelky. Bylo by to takový smutný. A víte, co je nejhezčí? Že na to, že ten sklad ve Vrběticích byl vyhozen do vzduchu, aby zahladil zločin České republiky, kdy jsme porušovali všechny mezinárodní normy a zákony a dodávali jsme zbraně muslimským teroristům a dodávali jsme zbraně ukrajinských neonacistům, a to, že tady jde jenom o to, aby Temelín a Dukovany nemohli dostavět Rusové, tak já na to nepotřebuji vůbec žádné důkazy, protože to řekl pan Zaorálek. My tady nepotřebujeme žádné důkazy. Tady jde jenom o to, co si my myslíme. Protože v roce 2021 v tzv. parlamentní demokracii, ať už je to Holandsko nebo Česká republika, zákonodárci nepotřebují důkazy. My nepotřebujeme důkazy. My se rozhodneme na základě jenom toho, co si ideologicky myslíme.

My se rozhodneme jenom na základě toho, co nám přikáže šéf partaje, popřípadě co nám přikáží z nějakého bruselského centra, popřípadě co nám přikáže nějaký sponzor. My nemusíme mít důkazy. Hlavně nemusíme mít důkazy, když tím cílem je všeobecně nenáviděné Rusko. Pojďme tu Rusko, které nenávidíme, můžeme ho obvinit úplně ze všeho. Máme tady agenty, špičkové agenty GRU, kteří nejsou novičokem schopni otrávit jednoho dvojitého agenta. Teď se dozvím dokonce, že nejsou schopni svrhnout ani vládu v Černé Hoře a nakonec nejsou schopni ani načasovat výbušniny, tak aby vybuchly tam, kde mají. Já jsem něco málo o ruských tajných službách četl a vím, že tam se neodpouští první chyba. Tam se prostě neodpouští první chyba. A kdo udělá první chybu, tak se z něho stává slon a už nikdy nejde do dalších operací.

Doporučuji knížku Akvárium od prvního agenta GRU, který přeběhl k Angličanům. Nyní vám přečtu stanovisko předsednictva Volného bloku, které tvoří předsedové všech krajských klubů. "Nevěříme informacím českých tajných služeb, které pokládáme za pouhý apendix zpravodajských služeb NATO, jenž nyní sehrávají roli užitečných idiotů při vyvolávání agresivních rusofobních nálad ve společnosti. Vytažení ruské karty v předvečer možného ozbrojeného konfliktu mezi bývalou Ukrajinou a Ruskou federací, a pár hodin po oznámení Ruska, že zadrželo agenty, zadrželo, fyzicky je zadržuje, agenty plánující s podporou USA zavraždit běloruského prezidenta, i s jeho rodinou, jsou jasnou mediální manipulací, kterou páchá Babišova a Hamáčkova vláda na občanech České republiky na přímý pokyn velení NATO. Vyvineme maximální úsilí k zahájení debaty na uvedené téma a budeme požadovat zveřejnění všech informací o činnosti tajných služeb v kauze Vrbětice za posledních šest let.

Nedovolíme Babišovi, Hamáčkovi ani dalším primitivních rusofobním rasistům, a zahraničními koncerny zkorumpovanými nepřátelům této země, aby vtáhli Českou republiku do obchodní nebo jiné války proti Rusku. České firmy mohou ztratit zakázky za sto miliard korun. A my svou energetickou bezpečnost, která je po dekády, ať se to Pirátům líbí nebo ne, ale která je po dekády zajišťována Ruskem, které nás nikdy nevydíralo, ať už jsme vstupovali do EU, anebo přibližovali bez referenda NATO k jeho hranicím. Země EU si s Ruskem čile obchodují, nepodpořily nás v této kauze, a Německo chce zoufale dostavět Nord Stream II.

V případě vládní zodpovědnosti otevřeme tendr i pro Rosatom a zařadíme i plynové elektrárny do našeho energetického mixu, přesně podle vzoru Německa. A na úrovni EU neprodloužíme protiruské sankce. Jsem velice rád, že pan Zaorálek ze mě sejmul povinnost poskytovat důkazy, přesto mohu uvést, že z anonymních zdrojů z prostřednictví zpravodajských služeb máme spolehlivé informace, které vyvolávají odůvodněné podezření, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 stojí americké tajné služby, které ve spolupráce s BIS tímto aktem státního terorismu, maskovaly stopy po dodávkách zbraní muslimským teroristům z islámského státu a ukrajinských neonacistům z pravého sektoru.

Žádáme proto odvolání 20 pracovníků ambasády USA a ukončení činnosti jejich nelegální rezidentury, která u nás operuje maskovaná, jako kulturní centrum. Zapojení českých tajných služeb do celé akce nasvědčuje skutečnost, že podle právního zástupce objektu muničního skladu společnosti Imex Group, pana Radka Ondruše, měla být tato firma informována státním Vojenských technickým ústavem o každé plánované a uskutečněné návštěvě skladu. Po těchto informacích musela zůstat nezpochybnitelná elektronická stopa, a podle vyjádření firmy Imex Group, žádná takováto stopa neexistuje. V souvislosti s tímto aktem státního terorismu USA, navrhujeme přijetí následujícího usnesení.

Parlament České republiky navrhuje toto... nebo schvaluje toto usnesení:

1. Odsuzuje teroristické útoky CIA, organizované na území ČR, vedoucí k násilné smrti českých občanů, rozsáhlému zničení soukromého majetku a veřejných hodnot, včetně devastace okolí muničního skladu, které považuje za nepřijatelné porušení svrchovanosti ČR, mezinárodního práva a akt nepřátelství a agrese.

2. Vyzývá vládu ČR k zásadnímu odmítnutí tohoto nepřijatelného vměšování USA do suverenity ČR, vyjádření tohoto protestu příslušným vládním orgánům USA a přijetí veškerých opatření ke snížení rizika pro vedení dalších operací speciálních jednotek USA a zajištění ochrany národní bezpečnosti naší země.

3. Vyzývá vládu ČR, aby neprodleně vyčíslila škody způsobené výbuchem muničního skladu ve Vrběticích a vymohla jejich úhradu ze strany vlády USA.

4. Důrazně považuje omluvu vlády USA za zapojení státních orgánů USA do zničení muničních skladů ve Vrběticích, finanční náhradu pro rodiny usmrcených českých občanů a náhradu za ztráty na majetku a veřejných hodnotách.

5. Vyzývá vládu ČR, aby snížila počty diplomatů USA na území ČR o dvacet a ukončila činnost nelegálnímu rezidentovi USA kryté jako kulturní centrum.

6. Doporučuje informovat v plném rozsahu u výsledcích vyšetřování a odhalení účasti speciálních jednotek USA příslušné partnery v EU na NATO.

7. Uděluje napomenutí řediteli Bezpečnostní informační služby plukovníku Ing. Michalu Koudelkovi, řediteli Národní centrály boje proti organizovanému zločinu plukovníku JUDr. Jiřímu Mazánkovi, jejich podřízeným a dalším zpravodajským službám ČR a jejich zahraničním partnerům a dalším orgánům činným v trestním řízení zapojeným do této rusofobní kampaně.

Znovu opakuji, že podle člena vlády, pana Zaorálka, nepotřebuji ani pro jedno z těchto tvrzení vůbec žádný důkaz. Protože důkazy nejsou v politických kauzách v roce 2021 nutné. Kdyby se mě tady chtěl někdo zastat, a chtěl by panu ministrovi oponovat, že důkazy jsou důležité, tak to je v pořádku, protože já mám v rukou úplně stejné důkazy jako BIS. Podle - už víme, co se stalo v roce 2014, prostě obchodovali jsme, dodávali jsme zbraně každému muslimskému teroristovi, který chtěl svrhnout Asada. Dělali jsme to stejně jako Američani, dělali jsme to stejně jako Turecko, dodávali jsme zbraně úplně každému, kdo chtěl svrhnout sekulárního prezidenta Asada. Já osobně bych nechtěl asi žít v jeho režimu, nicméně byl to člověk, který chránil křesťany, chránil Jezídy a za jeho vlády nedocházelo k únosům, vraždění a znásilňování ani Jezídů ani křesťanů.

A v boji proti tomuto člověku, který řídil sekulární, sekulární Sýrii, my jsme aktivně podporovali muslimské teroristy z Islámského státu. A to, že oni měli tyto zbraně v rukou, si může každý člověk teď zjistit on-line. Stačí, když si zadá do vyhledávače: české zbraně v rukou ISIS. A vyjede mu tam deset článků. Deset článků o tom, že byly nalezeny mezinárodními společnostmi hodnověrné důkazy o používání českých zbraní v rukou islámských teroristů.

A dodnes nikdo nevysvětlil, jak se tam ty zbraně dostaly, přestože každá ta zbraň má pochopitelně svoje přesně vystopovatelné číslo.

O co jde dnes? Dnes jde o to, aby se prostě Rusko nepodílelo na dostavbě jaderných elektráren. O nic jiného nejde. Jde jen o pouhou energetickou bezpečnost České republiky, která byla za posledních třicet let stoprocentní díky profesionálnímu přístupu Ruské federace, která nám, když my jsme zaplatili, vždycky dodala to, co my jsme po nich chtěli. Neměli jsme žádné problémy ani s plynem, ani s ropou, ani s jaderným palivem, ani s údržbou našich jaderných elektráren. A tohle někomu evidentně strašně vadí, protože laciný plyn, laciná ropa a laciná elektřina z našich vlastních zdrojů se nehodí nadnárodním korporacím, které korumpují tady představitele demokratického bloku a evidentně i ČSSD, protože tito lidé jednají proti zájmům České republiky a chtějí, abychom tady kupovali buď alespoň německý plyn, vedoucí z Ruska, s nějakou přirážkou, anebo americký zkapalněný zemní plyn, americkou břidličnou ropu a ještě aby nám tady firma, která zbankrotovala v roce 2017 /hovořím o Westinghousu/ i kvůli dvěma stavbám na domácí půdě, šlo o stejnou cenu, za kterou nabízeli i v roce 2013 dostavbu Temelína a ukázala se jako nereálná, a této firmě tito agenti zahraničního vlivu chtějí přihrát projekt Temelína a Dukovan, a ten projekt v Americe, v jižní Karolíně, zkrachoval poté, co se prostavělo 9 mld. dolarů. Těch 9 mld. dolarů se prostavělo a pak se ukázalo, že místo 12, se kterými byli ještě ochotni se smířit, bude stát 26 mld. dolarů. A za tuto firmu tady lobbuje takzvaná demokratická opozice a ČSSD, protože nikdo jiný nemůže nic v České republice postavit, protože my chceme reaktor o výkonu 1200 MW. Ani Francouzi ani Korejci jej v tuto chvíli nemají. Říkají, že ho mohou ze stávajících odvodit, což je hezké, ale takový reaktor nemá licenci, natož referenční stavbu. Šlo by o prototyp a o riskování bezpečí, zdraví a životů občanů České republiky.

Toto není zase - jak to tak obvykle bývá - názor Lubomíra Volného, protože ten se v tom tak úplně nevyzná, ale je to názor pana Michala Šnobra, odborníka, experta na energetiku a menšinového akcionáře společnosti ČEZ, který dává miliardové rady českým investorům. A já se s tímto jeho odborným názorem naprosto ztotožňuji.

Nikoliv ve vámi oblíbených dezinformačních médiích, ale třeba v deníku CZ vyšla právě ta informace od právníka společnosti IMEX Group pana Radka Ondruše, který popřel, že jeho firma by měla jakýkoliv elektronický záznam o tom, že by jim ti, kteří mají na starosti vstup do Vrbětic, což je Vojenský technický ústav, cokoliv potvrdil. Tady si zopakujme, co víme stoprocentně a co už je ve veřejném prostoru. Firma IMEX Group nebyla nikdy informována o tom, že by do objektu vstoupili hlavní branou nějací lidé, kteří byli potom identifikováni jako ruští agenti.

Takže jestli BIS má záznam dvou ruských agentů, jak vstupují do Vrbětic hlavním vchodem jako delegace, tak je ten záznam buďto podvržený, anebo BIS bez vědomí majitele munice tyto lidi do objektu vpustila ve spolupráci s Vojenským technickým ústavem. A toto je stoprocentní ověřitelný fakt, pokud nebude veřejně prokázáno elektronickou stopou, která bude nalezena i u zmíněné firmy, prokázáno jinak. Je to jediná informace, která prozatím unikla na veřejnost a mě by zajímalo vyjádření všech dotčených, kteří tady bez jakýchkoliv důkazů haraší zbraněmi, prozatím pouze politickými a prozatím pouze ekonomickými, ale nejraději by zřejmě tuto zemi viděli ve válce s Ruskem, a to ve válce minimálně obchodní, sebezničující, která by zvýšila cenu energií o 200, o 300, o 400 % pro koncové zákazníky.

Mgr. Lubomír Volný JAP



Takže si to řekněme ještě jednou. Agenti Pat a Mat, kteří nedokázali otrávit Skripala jednou z nejúčinnějších bojových látek - ona je tak účinná, že když se teď otrávíte Novičokem, tak vás odvezou na týden do německých lázní a tam se z toho vyležíte a můžete jet zpátky domů - nedokázali načasovat nálož a nedokázali ani provést převrat v Černé Hoře, tak tito ruští superagenti Pat a Mat operují pochopitelně neustále po celé Evropě a zřejmě minimálně jeden z nich bude i oním pověstným ricinovým agentem, který vlastně ve finále vůbec nebyl.

Víte, jestli v BIS nosí respirátory v souladu s vládním nařízením, tak já se vůbec nedivím, že mají halucinace. Všechny spojence, jak jsme tady slyšeli, musíme pořád vyzývat, protože je evidentní, že na nás kašlou. Tahle situace byla nějakým způsobem vystřelena do mediálního prostoru a prakticky nikdo na ni zásadním způsobem nezareagoval. Žádný z našich takzvaných spojenců. Tak si to teď pojďme trošičku zanalyzovat, co to může znamenat. Co to může znamenat, když nikdo neskočil automaticky po rusofobní vábničce. Jak to, že okamžitě nezareagovala celá Evropská unie, když nám tady ti zlí Rusové zavraždili dva lidi, obrovská lidská tragédie, i když jeden z těch zbrojařů, který zahynul na místě výbuchu, byl bývalý agent StB, a mě by opravdu zajímalo, jakým způsobem tito lidé zahynuli, protože - jak víme - ta munice opravdu nemůže vybuchnout sama od sebe, byli to zbrojaři, byli na místě, jeden z nich byl agentem komunistické StB. Mě by opravdu zajímalo, jestli se můžeme dozvědět, kde se nalezla jejich těla nebo kde se nalezly zbytky jejich těl, jestli to bylo v epicentru výbuchu nebo jestli to bylo 100 metrů od něj, jak to, že zahynuli oba dva, když nebyli v epicentru toho výbuchu, pokud to bylo v epicentru toho výbuchu, tak co tam dělali, zbrojaři, z nichž jeden byl agentem StB. Za mě osobně pří vší té tragédii, které byly vystaveny jejich rodiny, je toto legitimní vyšetřovatelská otázka. A my musíme mít odvahu tuto otázku položit.

Takže jak je to s tou elektronickou stopou, kterýkoliv nepřítomný ministře nebo premiére? Jak je to s tou elektronickou stopou ve firmě IMEX? Existuje? A pan právní zástupce lže? Nebo neexistuje? A víme, kde byla nalezena těla těch dvou nebohých zbrojířů? Bylo to v epicentru výbuchu, 100 metrů od něj, 200 metrů od něj? Když to bylo daleko od toho výbuchu, proč zahynuli oba dva?

Tohle všechno by mě zajímalo. Možná to zajímá i ty spojence, a proto tak nereagují, anebo je to prostě tak, že to je trapná vnitrostátní hra o to, kdo dostaví Temelín a tady pánové a dámy z demokratického bloku, kteří tuto špínu připravili, se špatně domluvili se svými kolegy v Evropské unii a v NATO, protože na to prostě nikdo nereaguje. Nikdo. Jestli se vypovědělo někde v Polsku, Polsko při každé příležitosti vypoví nějaké ruské agenty nebo nějaké ruské diplomaty, protože rusko-polské vztahy jsou prostě napjaté. Ale kdo nás podpořil jinak? Nějaké zásadní prohlášení, komise, někoho z Evropské unie, někoho z NATO?

No a další - už to tady zaznělo z úst pana křesťana Bartoška, který by chtěl okamžitě tuto situaci využít k tomu, že se zavede tvrdá cenzura informací z Ruska a každý, kdo bude referovat o něčem z Ruska a bude informace z Ruska chtít, bude automaticky označován za dezinformátora. Z toho jeho projevu to jasně zaznělo: Připravme se na cenzuru, veškeré informace z Ruska budou špatně, všechny budou označeny za dezinformace a musíme prostě bojovat proti tomu, aby nám Rusové vůbec poskytovali nějaké informace.

Když k tomu přidám čistě rusofobní poznámky ministra kultury, který tady mluví o typických ruských vlastnostech a ještě to dokládá nějakými citacemi z Tolstého, tak pokuste se takhle promluvit o typických cikánských vlastnostech, pane ministře kultury, nebo o typických černošských vlastnostech, pane ministře kultury, nebo o typických židovských vlastnostech, nepřítomný pane ministře kultury. Tady ta strana Sněmovny i tahle strana Sněmovny (ukazuje vpravo a vlevo) by vás sežrali zaživa. Ale protože vy se tady drze postavíte jako správný nekulturní primitiv, začnete vykládat něco o typických ruských vlastnostech, tak vám ještě pomatenci z vaší strany zatleskají.

