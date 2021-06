Volný (JAP): Vládnou nám usvědčení, ale bohužel nepotrestatelní zločinci

reklama

Já se omlouvám za zdržení, ale protože značná část mých kolegů ve Sněmovně je přiotrávená experimentálním genetickým koktejlem a mohli by vylučovat agresivní a nebezpečné spike proteiny, tak já budu odteď prosit vedení Sněmovny, aby dezinfikovalo pultík před každým mým vystoupením, protože bych se od svých přiotrávených kolegů nerad nakazil.

Pojďme si říct, v jaké žijeme době. Doba, která nás nutí ve stavu legislativní nouze neustále na poslední chvíli přijímat nějaké zajímavé zákony. Rozhodně nežijeme ve standardní době, žijeme v době, kdy nám vládnou usvědčení, ale bohužel nepotrestatelní zločinci. Zločinci, kteří prokazatelně podle Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu i Městského soudu v Praze porušovali zákony této země a týrali miliony lidí, miliony občanů této země, kteří v současné době jsou oprávněni požadovat po České republice náhradu za nemajetkovou újmu, protože tato vláda a tato Sněmovna svými rozhodnutími, ať už aktivními, anebo pasivitou, způsobila, že miliony lidí nemohly vést aktivní život tak, jak byli zvyklí. Upadli kvůli tomu do depresí, trpí úzkostmi, rozpadly se rodiny, tisíce lidí zkrachovaly, byly uzavřené mnohé podniky, lidé, kteří budovali celý život svůj sen, přišli o všechno, spáchali sebevraždy. Takže přímo i nepřímo tato Sněmovna svou aktivitou nebo naopak pasivitou a jednoznačně ti lidé, kteří většinově nesedí za mnou, nesou zodpovědnost za zmařené lidské životy. A ti zločinci, kteří nesou tu aktivní zodpovědnost, v současné době ztrácejí politickou moc. Ztrácejí politickou moc, upadají jim jejich preference a existuje tady reálné riziko, že zneužijí svého postavení v silových rezortech a na krajských úřadech k tomu, aby ovlivnili a zfalšovali volby v České republice podle vzoru, který se stal ve Spojených státech.

Co mě k této úvaze vede? Vede mě k tomu několik zajímavých situací. Za prvé. Tady se teď má schvalovat zákon ve stavu legislativní nouze, který se jmenuje o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2021 a změně některých zákonů. Na tomto si mohla opozice na vládě velice krásně smlsnout, protože vláda měla předpokládat, že takováto situace nastane na podzim, že může nastat, a slovy svého premiéra, který o hrozbě další vlny na podzim tento rok mluví, tak slovy tohoto premiéra vláda o tomto riziku ví už několik měsíců. Ale přijde s tímto návrhem ve stavu legislativní nouze a nikdo z opozičních politických klubů nevyužije příležitosti k tomu, aby vládě udělili několik zasloužených políčků ani politických, ani mediálních. Nikdo tu vládu nekritizuje. Návrh projde bez jakéhokoliv vystoupení. I teď jsme svědky toho, že pouze jedna strana pochopila, že v tom zákoně je prostě chyták, který by umožnil ve své podstatě vždy aplikaci tohoto zákona. To je jedna věc. Pasivita opozice je zajímavá, jako kdyby došlo k nějaké opravdu zajímavé dohodě.

Prohlášení pana Babiše o nové vlně přesně korespondují s prohlášením oficiálních představitelů Světové zdravotnické organizace, kteří už dnes ví, že na podzim bude po světě řádit varianta Delta. Potom je tady prohlášení pana Chvojky, který na tiskové konferenci ČSSD řekl, že by stačila špatná situace v jednom jediném okrese, aby došlo k aktivaci tohoto zákona. Dnes jsme se dozvěděli od poslanců KSČM, kteří pochopili a vystoupili, že ve své podstatě nemusí být ani ten jeden okres, protože to může být prostě vyhlášeno automaticky. Žijeme taky v době, kdy tady prostě máme sedmnáct nelegálních rozhodnutí vlády, a my všichni víme, že tato zločinná vláda se nebojí vydávat nelegální zločinná rozhodnutí, protože ústy bývalého ministra zdravotnictví Arenbergera to bylo několikrát potvrzeno. Prostě se vydá nezákonné opatření a než to česká justice zruší, tak ta situace už proběhne.

Co umožňuje kombinace pandemického zákona a tohoto zákona, kdyby byl zrušen, nebo kdyby byl schválen? Umožňuje velice jednoduchý scénář. V něm bude v prvním kole uspána bdělost veřejnosti, protože tato vláda, která sama vydává nezákonná nařízení, umožnila všem občanům České republiky podvádět. Umožnila jim psát sami sobě čestná prohlášení o bezinfekčnosti, o prodělaném testu a tak dále. A díky tomu se každý dostane se svými dětmi na koupaliště, do kina, kam prostě potřebuje. A vláda toto udělala úmyslně a vědomě s tím, že lidé, kteří se nechtějí vakcinovat, lidé, kteří nechtějí chodit na testy, tak kdyby se v létě nedostali k těmto radovánkám, tak by byli hodně naštvaní a volili by jednoznačně proti vládě. Proto vláda vymyslela tuto fintu, kterou umožní občanům, aby si napsali, co se jim zachce, nebude to nikdo kontrolovat, je to prostě čestné prohlášení, policie nebude zasahovat, nikdo to nebude vyšetřovat a cílem je pochopitelně uspat veřejnost tak, jako jste usnuli dneska, zrovna teď, vy, protože je tady zajímavé ticho.

Mgr. Lubomír Volný JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jaké bude druhé kolo? No druhé kolo v případě černého scénáře bude takové, že jak už ohlásil pan ministr zdravotnictví, tuším, Vojtěch, ale mohl to být taky pan ministr školství, já si teď nejsem úplně jistý, po návratu dětí, což je 2 800 000 dětí, tuším, má proběhnout plošné PCR testování. A všichni tady víme, co znamená PCR testování. PCR testování znamená, že si dopředu stanovíte výsledek a ten dostanete. Záleží čistě a pouze na tom, kolik opakovacích cyklů v případě používání těchto PCR testů nastavíte. Když chcete vyrobit statisticky epidemii a mediálně epidemii, nastavíte vyšší počet opakování a vy ji prostě vyrobíte, protože ty výsledky vyjdou přesně tak, jak potřebujete.

Další krok bude klasický tak jako loni - prostě přestane existovat chřipka, přestane existovat angína a jakékoliv, jakékoliv onemocnění horních cest dýchacích a také jakékoliv chronické potíže pochopitelně budou vydávány za covid nebo postcovidové onemocnění, protože lékaři se opět zamknou ve svých ordinacích, budou ordinovat na dálku a každého, kdo bude mít teplotu nebo kašel, označí jako covidového pacienta.

A máme tady okamžitě mediální paniku. Média budou opět od rána do večera mluvit o tom, jak varianta koronaviru delta zabíjí občany České republiky, protože opět budou oběti dopravních nehod tak jako v minulosti vydávány za oběti covidu. Opět budou oběti infarktů vydávány za oběti covidu. Nepředpokládám, že by si tady někdo opravdu myslel, že by někdo opravdu věřil tomu, že počet infarktů klesl za jeden jediný rok o padesát procent. To si nemyslím, že by se tady někdo myslel v této Sněmovně. Taky si nemyslím, že by si někdo myslel, že zhruba taky o padesát procent klesl počet případů onkologických onemocnění. Ne, tito lidé byli prostě uvedeni ve statistikách jako oběti covidu, a to samé se znovu zopakuje.

Anketa Má naše armáda nakoupit nová bojová vozidla pěchoty (BVP) za 52 miliard? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2256 lidí

Společnost bude rozeštvána vládní vakcinační kampaní. Bude rozeštvána na příznivce vakcinace neověřenou genetickou emulzí, která dokonce v případě vakcín, které jsou určeny dětem šestnáct let plus podle oficiálního materiálu Ministerstva zdravotnictví, nemá registraci ani v Evropské unii. Poté bude vydáno nelegální vládní opatření tak, jak už jsme zvyklí, protože vláda moc dobře ví, že si může vyhlásit cokoliv a soudy rozhodnou za tři, čtyři, pět, šest, dvanáct týdnů, podle toho zřejmě, jaký dostanou pokyn.

A společnost bude rozdělena tak, protože tady bude obrovská mediální epidemie, že to vládní nařízení bude znít takto - do volebních komisí a do klasických volebních okrsků smí pouze naočkovaní lidé, všichni ostatní jsou uznáni za nebezpečné, na všechny ostatní bude uvalena karanténa a budou muset hlasovat na drive in z automobilu, anebo si budou moct pozvat někoho s urnou.

Z tohoto zákona jednoznačně vyplývá, že všechny ty urny budou pod dohledem hejtmanů, kteří také porušili zákon, také jsou to zločinci, protože způsobili, že v této zemi platil také nelegální nouzový stav, který, když tady poslanci ODS a TOP 09 hlasovali proti nouzovému stavu, tak si připomeňme, že jejich hejtmani vyvolali nový nouzový stav. To jenom, aby bylo vědět, co se jenom říká a jaká je realita spolupráce s covidovou mafií. Takže tito hejtmani budou mít dohled nad možná miliony volebních lístků, které nebude moct kontrolovat nikdo jiný.

No a protože jsem tady stál zhruba před rokem a varoval jsem před covid pasy a byl jsem označen přinejlepším za někoho, kdo šíří dezinformace a poplašné zprávy a fake a hoaxy, aby vzápětí ten covid pas byl schválen nejen na evropské úrovni, ale aby tady proběhla zoufalá snaha ten covid pas protlačit i na naší úrovni, tak já tady varuji před tím, že se chystá velká volební loupež při zneužití pandemického zákona a tohoto zákona, kterou zoufale potřebuje zkorumpovaná ČSSD k tomu, aby se udržela ve Sněmovně, a Andrej Babiš k tomu, aby měl koaličního partnera, protože jeho projekt Šlachta selhává.

A posloužit k tomu mají ukradené hlasy ostatních stran, které jsou skutečně protisystémové a které skutečně bojují proti covidové mafii v devadesáti procentech to mají být hlasy Volného bloku, který má v současné době podle informací, které mám z klubu ANO z jejich interního průzkumu, volební dosah přes deset procent. Naše akce minulou středu před Sněmovnou vás přinutila neuznat stav legislativní nouze a dosah, elektronický dosah této naší akce byl milion koncových uživatelů. A tohle všechno je to, čeho se covidová mafie bojí, a proto chce ukrást hlasy zejména Volného bloku ve prospěch ČSSD.

A my pochopitelně nebudeme jen tak pasivně čekat, jestli se něco podobného stane, zvlášť vzhledem k informacím, že ty ukradené hlasy mají být rozděleny poměrně mezi všechny strany, které mají klub v současné době v Poslanecké sněmovně, a proto tady existuje takový souhlas s prosazením tohoto zákona. A vypracovali jsme pozměňovací návrh, se kterým vás teď seznámím a vysvětlím vám, proč tam ty jednotlivé body jsou a proč by pro ně každý demokrat měl hlasovat, protože umožní silnější občanskou kontrolu, znemožní rozdělení voličů na očkované a neočkované, a maximálně možným způsobem ztíží falšování výsledků.

Takže ten náš první bod se týká komisí pro hlasování. Tam v odstavci 3 bylo použito slovo obdobně, že se použijí obdobně ustanovení volebního zákona upravující podmínky členství v okrskové komisi. My to měníme tak, že to slovo se škrtá. Nebude to obdobně, protože to je příliš gumové, to je příliš snadno zneužitelné. Já budu muset asi počkat na ty tři sekundy? Nebo mohu pokračovat dál?

Děkuji. Takže na podmínky členství v komisi pro hlasování pro zástupce politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina pro volby byla zaregistrovaná, to znamená volebních komisařů, se použijí ustanovení volebního zákona. Nikoliv obdobně, ale prostě se použijí. Totéž pro sčítací komise. Na podmínky členství ve sčítací komisi se použijí ustanovení volebního zákona, nikoliv obdobně, ale přesně. Pro všechny zástupce politických stran a hnutí, které jsou registrované k volbám.

Potom tady máme v § 7 odstavec 7 nový, který vkládáme a ten zní takto. Zapisovatel komise pro hlasování nemá právo vykázat zástupce politických stran, politických hnutí a koalic od výkonu volebního práva voliče, ani mu omezovat vizuální kontrolu volební schránky nebo zvláštní přenosné schránky. Tady se jedná o to, že tento zapisovatel komise je určován hejtmanem. Je určován hejtmanem. Takže hejtman, který potřebuje skrýt svůj zločin, kterého se dopustil tím, že vyvolal v této zemi nezákonný nouzový stav, je velmi motivován k tomu, aby jeho strana nebyla politicky potrestána za jeho zločin.

A proto se hejtmanům nesmí věřit, protože my víme, jak je to s politickou korupcí v této republice. Mohl bych, kdybych měl víc času, kdybyste se nebáli, tak bych vám tady mohl jmenovat všechnu tu korupční historii, která se na těch krajích udávala v rámci republiky. Takže hejtmanům se nevěří, a proto tam chceme svého zástupce - a měli byste ho chtít i vy - který bude mít právo mít neustálou vizuální kontrolu nad tou volební schránkou. Opět v § 23 se škrtá slovo obdobně, prostě se použije ustanovení volebního zákona. Netuším, proč tam to obdobně je, protože jediný důvod, proč by tam mohlo být, je prostě snaha gumově toto slovo obdobně vykládat, když se tím zákonem někdo nebude chtít úmyslně řídit. A všichni víme, jak končí mnoho soudních sporů kvůli jednomu jedinému slovíčku. A když jde o budoucnost celé republiky, tak by tam takové gumové slovíčko být nemělo.

Potom v hlavě 10 odstavec 16 píšeme: Zakazuje se vyžadování vakcinace proti COVID-19 pro účast voličů v jejich příslušných volebních okrscích v parlamentních volbách a referendech v roce 2021 a nebo v jimi zvolených okrscích v případě, že jsou držiteli voličského průkazu v parlamentních volbách v roce 2021. - V okamžiku, kdy nebude schválen tento pozměňovací návrh, bude všem neočkovaným, nevakcinovaným v této zemi jasné, že se na ně chystá podvod, že se na ně chystá apartheid a že na ně chystáte to, že se k volbám do svých volebních místností nedostanou.

Odstavec 17: Zakazuje se vyžadování vakcinace proti COVID-19 pro účast ve volebních a sčítacích komisích. - Takže nikdo nesmí chtít vakcinaci po člověku, který bude nominován stranou, hnutím nebo koalicí k tomu, aby dohlížel na výsledek voleb. A opět, pokud tento pozměňovací návrh nebude schválen, tak by mělo být, zejména tady kolegům v SPD i kolegům z KSČM a hlavně těm, kteří se nehodlají nechat naočkovat, jasné, že toto je útok na samu podstatu občanské kontroly svobodných voleb a je to stoprocentní pokus o volební podvod. Protože vyžadovat po někom, aby se podrobil invazivnímu zdravotnímu zákroku, jehož důsledky nejsou a nemohou být známy, protože to je experiment, který zrovna teď probíhá, to nemůže popřít žádný zde přítomný lékař nebo vědec, ten pokus je v experimentální fázi a všichni, kteří se nechali naočkovat, jsou teď pokusnými morčaty a pokusnými králíky, tak to prostě je, takže vyžadovat vakcinaci proto, aby člověk mohl volit ve svém volebním okrsku nebo aby se mohl stát členem volební komise, je protiústavní zločin. A vy máte povinnost ubezpečit veřejnost, že nic takového neplánujete.

Potom tady máme odstavec 18: Zakazuje se vyžadování jakýchkoli jiných dokumentů o zdravotním stavu k účasti voličů u jejich příslušných volebních okrsků nebo kde si vyberou podle svého průkazu, než čestného prohlášení o bezinfekčnosti. - Jsme přesně v té situaci, kterou vláda nastavila teď. Já si mohu napsat čestné prohlášení, mohu ho napsat svému synovi a mohu jít na koupaliště, do kina, do posilovny, kamkoli. Takže když nám vláda darovala tuto možnost napsat si, co chceme, abychom se dostali, kam chceme, tak je naší povinností vyžadovat úplně stejná pravidla u toho nejzásadnějšího demokratického principu a u toho nejzásadnějšího demokratického institutu, kterým jsou parlamentní volby. A opět, pokud toto odmítnete, tak každý, kdo nechce být vakcinován, a každý, kdo už ví, že tato vláda sedmnáctkrát spáchala zločin i proti ústavě, bude vědět, kdo je součástí covidové mafie a kdo po nich bude chtít covidpas v jakékoli formě, PCR test v jakékoli formě, antigenní test v jakékoli formě, když zrovna dnes mohou jít na koupaliště s čestným prohlášením.

Zakazuje se vyžadování jakýchkoli jiných dokumentů o zdravotním stavu pro účast ve volebních a sčítacích komisích pro nominované volební komisaře, než čestné prohlášení o bezinfekčnosti. - Opět, pokud neplánujete ukradení voleb, pokud neplánujete rozdělení společnosti na dvě až tři skupiny a pokud chcete zabezpečit pocit klidu a bezpečí pro voliče, kteří se nechtějí bát další čtyři měsíce, jestli bude mít Volný zase pravdu, tak jako ji měl do dnešní doby prakticky vždycky, tak by neměl být žádný problém toto schválit, aby lidé, kteří se hlásí do volebních komisí, věděli, že jim bude stačit jejich čestné prohlášení k tomu, aby se členy té volební komise mohli stát.

No a 20 a 21: Není povinností předsedy volebních a sčítacích komisí vyžadovat po zástupcích politických stran toto čestné prohlášení o bezinfekčnosti. - Není povinností. Není povinností. Ten člověk ho prostě u sebe buď mít bude, nebo nebude. Jednou za čtyři roky jsou parlamentní volby a jakýmkoli způsobem omezovat volbu zdravých lidí je prostě protiústavní a je to zločin. A 21: Není povinností předsedy sčítací a volební komise vyžadovat po voličích jejich čestné prohlášení o bezinfekčnosti. - Opět není to povinností. Není to povinností. Když bude nějaká komise toto vyžadovat, tak ti lidé si to napíšou na místě, odevzdají to a bude klid. Bude to podobná situace, jako když já jsem jel dneska z Ostravy do Prahy, no a na nejmenované benzinové stanici mě prostě přivítaly dámy, které byly nahoře bez a měly velice sympatický výraz v obličeji, usmívaly se, dívaly se mi do očí, fotily se se mnou, protože prostě v práci ty roušky nenosí, protože ví, že vláda vydala tolik protiústavních nezákonných nařízení, že v současné době nikdo neví, jaký je skutečný právní stav a jaká je situace v této zemi. Znovu opakuji, tato vláda i tato Sněmovna svou pasivitou dokázaly, že celá republika žila celý rok v situaci opravdu velmi, velmi netypické a velmi špatné, kvůli které zemřely tisíce lidí mimo covid, protože neunesli tu situaci, neunesli ztrátu aktivního způsobu života, neunesli to, že se nemohli potkávat se svými dětmi, nebyla jim poskytnuta zdravotní péče a zkrachovali. Tisíce lidí, drobných a středních podnikatelů zkrachovaly v této zemi. A ve značné části společnosti, té, která prostě není nakloněná experimentovat se svým zdravím prostřednictvím nějaké genové terapie, roste napětí. Lidé jsou nervózní, že jim ta covidová mafie, o jejichž existenci přece není pochyb, když se tady kupují respirátory za 700 korun a odmítají se české PCR testy za 50 korun a nakupují se místo toho čtyřikrát nebo pětkrát dražší čínské antigenní testy bez jakéhokoli atestu, tedy nebezpečné, které potom násilím musí používat děti na našich školách, takže pochopitelně tato část veřejnosti, která sbírá ty kritické informace, nejen že nevěří ani vládě, ale nebude věřit ani jednomu z vás, který nepodpoří tyto pozměňovací návrhy, které zajišťují jedno jediné, a to, že ty volby budou transparentní a čisté.

Pak tady máme ještě další věc. Jak jsme říkali, pánem nad těmi schránkami bude hejtman. A proto jsme tam zařadili v hlavě 6 do § 22 odstavec 4: Krajský úřad zajistí nepřetržité veřejně dostupné on line monitorování volebních schránek poté, kdy obdrží všechny volební schránky určené pro zvláštní způsob hlasování ve volebním kraji do úschovy, a umožní zástupci politických stran, politických hnutí a koalic... tak, tak, tak... fyzickou přítomnost v místě úschovy volebních schránek pod dohledem policie a umožní monitorování vlastním zařízením umožňujícím on line přenos. - Žijeme ve 21. století. Všichni víme, proč vznikly volební komise. Protože to nutkání okrást konkurenci o její hlasy a připsat naopak sám sobě ty hlasy tady bylo vždycky od začátku zastupitelské nebo přímé demokracie. Nenalhávejme si, že ty komise vznikly z jakéhokoli jiného důvodu. Vznikly proto, protože politici vždycky kradli hlasy a vždycky ovlivňovali volby, když k tomu dostali sebemenší příležitost. A žijeme ve 21. století. Přítomnost policie a přítomnost kamery s on line přenosem není nic nenormálního, není nic zvláštního, je to prostě naprosto normální jev zvlášť v době, kdy se po telefonu a po on line připojení uzavírají miliardové obchody, rozhoduje o rozpočtu Evropské unie, konají se mezinárodní summity.

Takže mít možnost namířit svůj mobilní telefon a na facebooku vysílat on-line, jestli ta urna je v pořádku, když si zrovna odskočím, anebo není, tak je věc, která by nikoho neměla překvapit. A to, že krajský úřad by měl sám ve své gesci zajistit podobné bezpečnostní opatření v případě, že v těch schránkách mohou být až miliony hlasů, je naprosto legitimní požadavek, který opravdu nechápu, komu bude vadit.

služeb mobilních operátorů. To jen, aby nenapadlo ty zločince, kteří teď sedí v pozicích hejtmanů a kteří nezákonně uvalili na tuto zemi nouzový stav, aby tu schránku dali třeba někam do sklepa, kde by tato veřejná kontrola zástupců politických stran a hnutí nebyla možná. Takže já nevěřím této vládě, protože tato vláda už minimálně 17krát porušila zákon. Nevěřím hejtmanům, protože ti minimálně jednou vládě v porušování těchto zákonů pomohli. Věřím v sílu lidí, kteří jsou aktivní. Věřím v sílu občanské společnosti těch lidí, kteří se chtějí podílet na kontrole těchto voleb. A tímto vás žádám, abyste občanům této země vyslali dva signály. Za prvé, že je nebudete rozdělovat na vakcinované a nevakcinované. A za druhé, že i v případě epidemie, ať už bude mediální, nebo skutečná, umožníte faktickou těžce překonatelnou kontrolu nad jejich volebními hlasy.

No a oslední minutě a půl bych chtěl apelovat na poslance KSČM a na poslance SPD. Že v současné době tenhle živý přenos sledují asi tři tisíce lidí a že budou pečlivě sledovat nejen vaši volbu u těchto -

Tak já se vrátím k tomu varování pro poslance KSČM a pro poslance SPD, aby si uvědomili, že v případě, že nebudou schváleny tyto pozměňovací návrhy, tak my všechny ty lidi, kteří jsou napojeni na naše informační kanály, informujeme o tom, že jste měli možnost obstrukcemi zabránit projednání tohoto zákona, protože tak, jak říkal pan předseda minule, dohromady máte čtyři přednostní práva. Když předseda odejde, tak místopředseda má přednostní právo atd. Takže ve své podstatě jich máte k dispozici až osm. Můžete úspěšně zablokovat Sněmovnu jako to udělali včera a předevčírem Piráti a ostatní. A můžete dosáhnout toho, že tento nebezpečný zákon, který je nebezpečný, a řekli to sami komunisté, nebude schválen. Stačí, když budete chtít. No a my to vašim voličům řekneme a oni se sami rozhodnou, jak s vámi naloží.

Děkuji.

Psali jsme: Volný (JAP): Vy všichni jste se podíleli na ožebračování živnostníků Volný (JAP): Z Prahy by se neměl stát prales Volný (JAP): Bělorusko si stáhlo ze vzduchu člověka, proti kterému má důkazy Volný (JAP): Můžete svou neúctu k lidu této země dávat ještě více najevo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.