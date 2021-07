Volný (Volný blok): Sněmovna dluží omluvu paní doktorce Pekové

reklama

Takže dobrý den, dámy a pánové.

Já bych za normálních okolností pouze pozitivně kvitoval vznik parlamentní vyšetřovací komise, kdyby tato komise nevznikala několik měsíců před volbami a nebylo by jasné, že bude pouze kolbištěm politických představení pro veřejnost. Myslím si, že vyšetřovací komise Parlamentu České republiky, která v této části nebude vyšetřovat i podíl opozice, takové pseudoopozice na tom, co se tady událo za poslední rok a půl, je vyšetřovací komise, která bude úmyslně slepá a hluchá.

Připomeňme si, že tady vládne hnutí ANO a ČSSD, s podporou KSČM, to je pořádku. Nicméně máme takový jednací řád a máme tak otevřená pravidla, že když jste členem poslaneckého klubu, který je rozhodnutý nějakým způsobem mařit vládní činnost a vládní jednání, tak máte v rukou tak obrovskou zbraň, že si můžete vzít dvanáctihodinovou pauzu, každému svému členovi, který je nadán přednostním právem, můžete napsat půlhodinový text, který se bude týkat problému. On jej tady může předčítat. I když já nechci urážet kolegy z takzvané demokratické opozice, protože víme, čeho jsou schopni jeho předsedové klubů a předsedové stran.

(Zvoní mu telefon.) Omlouvám se, maminka mi volá. (Zvedá telefon.) Až za chvíli, mami, čau. Takže prosím vás, je to tak, že tyto strany pseudoopozice by chtěly hodit veškerou vinu za těch 30 tisíc zavražděných na vládu. Já s vámi souhlasím, že vláda nese zodpovědnost za těch 30 tisíc mrtvých a že byli zavražděni. To ano. Nicméně vy, kdybyste nechtěli, aby ti lidé byli zavražděni, tak by dneska žili. Ale vám to vyhovovalo taky, protože vy se řídíte heslem: "Čím hůře, tím lépe."

Ano, tady existuje covidová mafie, která rozkradla stovky miliard a určitě ty zprávy všech možných úřadů nám poskytnou vodítka, kam ty peníze tekly. Nicméně vy jste je tam téct nechali. A prodlužovali jste to období utrpení českého, moravského a slezského národa a všech občanů České republiky jakékoliv národnosti, pohlaví a politické orientace, protože se vám to hodilo. Ono se vám hodilo, že ti lidé trpí.

Protože v okamžiku, kdy vy nechcete, aby se něco v této Sněmovně projednalo, tak ono se to prostě neprojedná. Vy si vezmete 12 hodin pauzu, vyšlete tady 15 lidí s přednostním právem, ti si tady můžou vykládat po půl hodině a je konec jednacího dne. A připomeňme si, jak se tady prodlužovaly nouzové stavy. Řekněme to lidem, protože my ve Volném bloku se snažíme lidi politicky vzdělávat, snažíme se jim představovat legislativní proces alespoň na té úrovni, kterou zvládnu já s jednou šestitisícinou inteligence červeného trpaslíka. Se stejnou představou o tom, jak by mohl běžný občan zvládnout jednací řád, vysvětlujeme jednotlivé prvky jednacího řádu.

Ale bohužel narážíme tady na ten píárový a marketingový zákon, který vy tak strašně zneužíváte proti vlastním voličům a to je to, že běžný, průměrný, občan má tříměsíční politickou paměť. On už si prostě nepamatuje, co se stalo před čtyřmi měsíci a většina lidí bohužel - přesně jak je ta Gaussova křivka - tak má tu politickou paměť dokonce podstatně kratší. Takže lidé už si nepamatují, co bylo před měsícem, kdo, co, řekl. Mají jen pocit, že si to pamatují, ve skutečnosti často přiřazují jednotlivé výroky různým osobnostem chybně a mylně. Myslí si, že některé strany zastávají nějaká stanoviska, která ve skutečnosti nezastávají.

No a tady tato vyšetřovací komise, pokud se nedotkne i té vaší činnosti, tak bude, jak jsem říkal, slepá a hluchá, protože tady přišla vláda, menšinová vláda reprezentovaná hnutím ANO a ČSSD a požadovala zavedení nouzového stavu, potvrzení prodloužení. No a my všichni na začátku té covidové krize nemající žádné informace, netušíce, proti jakému nepříteli stojíme, jsme zavedení nouzového stavu umožnili a na začátku i prodloužili. Myslím si, že to bylo logické a racionální jednání lidí, kteří stáli proti novému neznámému nepříteli, který byl znám pouze těm lidem, kteří jej geneticky vyrobili, pravděpodobně v čínském Wu-chanu a zřejmě těm, kteří jej pravděpodobně úmyslně vypustili s cílem vyvolat globální mediální pandemii.

To, že Covid-19 je geneticky upravený vir, to už není konspirační teorie, je to oficiální vyšetřovací verze amerických orgánů, které se snaží vyšetřit už jenom to, jestli ten vir z čínského Wu-chanu unikl omylem nebo náhodou. Takže mě tady prosím vás nekamenujte, že šířím konspirační teorie, protože já šířím oficiální vyšetřovací verzi amerických orgánů. Což by měli ocenit zejména amerikanofilové tady prostřednictvím pana předsedajícího třeba z ODS nebo TOP 09.

Vláda tedy přišla a požádala znovu o prodloužení nouzového stavu v době, kdy už tady vystoupil na tiskové konferenci, kam byl pozván Volným blokem, pan profesor Beran a oznámil, že existuje účinná léčba vůči Covidu-19. Že ta léčba má obchodní název v České republice Isoprinosine, ale jinak je to Inosin pranobex, tuším, účinná látka, která je součástí stovek různých léků, protože na tuto látku - (Odmlčuje se, protože je silný hluk v sále.) Děkuji. Na tuto látku už vypršela licence, takže je generická a k dispozici zdarma.

Vláda přestože měla tyto informace k dispozici, nechala zmařit průběh studie, která měla proběhnout v rámci celé republiky a která mohla už dnes jednoznačně a stoprocentně odpovědět na otázku, jestli Inosin pranobex nebo Isoprinosine jsou účinnými léky vůči infekci Covidu-19. Vláda toto odmítla, nositele této informace označila za šiřitele dezinformací. Prof. MUDr. Jiřího Berana, CSc., našeho vědce a lékaře, který je nejvíce citovaným lékařem a vědcem v zahraničních vědeckých magazínech - nikdo nedosahuje počtu jeho citací - označila za dezinformátora, lháře a téměř mu dala nálepku ruského agenta.

Dokonce tohoto člověka místo toho, aby jej vzala jako partnera a ty jeho informace se pokusila vědeckým způsobem ověřit v praxi - v době krize, kdy poté místo toho, abychom vědecky ověřovali bezpečné léky, tak nutíme lidem za tenisky nebezpečné a neprověřené infuze - tak tohoto člověka profesionálně dehonestovala. Přišli další. To by mělo být také součástí té práce vyšetřovací komise. Seznam lékařů, kteří byli profesně, lidsky, mediálně, dehonestováni a uráženi, přestože měli pravdu.

Jako třeba - já si myslím, že tato Sněmovna a zejména Piráti, kteří mi tam dodávali nějaké fejkové informace, dluží omluvu paní doktorce Pekové.

Zaprvé proto, že vymyslela testy, které byly lacinější než testy covidové mafie, a proto se jí covidová mafie okamžitě...Jé, tady je pořád to péro, není to moje péro, kdybyste ho chtěli, tak si ho vezměte. Pomstili se paní Pekové tak, že na ni poštvali státní orgány a snažili se najít nějaké nesrovnalosti v jejím podnikání. Pochopitelně nesouvisí to vůbec s tou její činností, že přišla na testy, které jsou rychlejší a lacinější než měli připravené v záloze ti, kteří byli informovaní o tom dopředu, že proběhne nějaká pandemická vlna, a že se vyplatí otevřít si divizi na to, aby se mohli lidé testovat. A vyplatí se otevřít si divizi na to, aby se mohly nakupovat respirátory za 777 korun a podobně.

A tady paní, hrdinka naší doby, která na tom nemohla vůbec nic získat, má zavedenou praxi, je to extrémně úspěšný člověk, extrémně inteligentní, vítěz ceny, vítěz ceny České menzy tuším za rok 2020 nebo 2019, to si úplně přesně nepamatuji, jsem jenom prostý tělocvikář, tak tato žena, jejíž inteligence se nebes dotýká, a je chytřejší než kterýkoliv, kterýkoliv člen této Sněmovny i Senátu, pravděpodobně dnes i týmu pana prezidenta, tak tato žena byla dehonestována, protože měla ještě odvahu říct, že ten virus, podle jejího profesního odborného stanoviska profesionální viroložky, členky Menzy, nositelky ceny Menzy, je umělého původu. A tato Sněmovna se jí ani jednou nezastala. Ještě byla obviněna tady naším staronovým ministrem zdravotnictví z toho, že se neprofesionálním přístupem nakazila covidem. Její osud je křiklavou ukázkou toho, co se děje.

Ale globálně. Ta mafie je globální. Ale co dělají ti, co dělají ti agenti globální mafie u nás v České republice, když chtějí potrestat někoho, kdo stojí v cestě jejich plánům na vydělávání stovek miliard na testech, na ochranných pomůckách, na různých opatřeních a ve finále na vakcinaci? Tato mafie o vás lže. A když se po měsících zjistí, že vy jste měli pravdu a vaše vyšetřovací verze se stane oficiální vyšetřovací verzí amerických orgánů, tak o tom mlčí. Takže toto by mělo být také nedílnou součástí práce vyšetřovací komise ke COVID-19. A to znamená, že jestli my nebudeme zkoumat původ toho viru, tak ta komise je fakt zbytečná, bude to jenom prostě na chvilku v rámci předvolebního boje.

My ve Volném bloku pro tu komisi zvedneme ruku buď jak buď, protože předpokládám, že některé materiály, které budou uvolněny tou komisí, budou zajímavé, šťavnaté a výživné, když mafie reprezentovaná novofašisty bude chtít porazit tu mafii reprezentovanou jiným globalizačním křídlem, a budou na sebe navzájem ukazovat prstem, jako tady třeba minule prostřednictvím pana předsedajícího ukázal pan profesor Válek prstem na vládu, že umožnila vakcinaci, nebo infuzi, experimentálního roztoku do statisíců lidí, kteří nebyli informovaní o tom, že dostávají darované pseudovakcíny, které možná stály někde v Izraeli na přímém slunci 14 dnů, a potom nám je letecky přivezli, a že nemají nárok na odškodné. Ale v rámci toho vnitropolitického boje TOP 09 kontra ANO se to tady ozvalo, ta informace nebyla popřena, nikdo se do pana profesora Válka nepustil, že šíří dezinformace a lži, ani napřímo ti, co mohou, ani prostřednictvím pana předsedajícího. Takže za mě zcela evidentně tady v tom pan profesor Válek měl pravdu. Tato vláda intoxikovala statisíce občanů České republiky bez jejich vědomí, bez informovaného souhlasu infuzemi MRNA, jejichž kvalitu nemohla zaručit, protože nebyly v rukou české vlády. Česká vláda nemohla zaručit ten řetězec technologický, aby ty infuze byly řádným způsobem v souladu s tím výrobním a technologickým postupem skladovány.

A tichem zamlčeli těm statisícům, kteří jste si tu infuzi nechali bodnout anebo možná si za ni přijdete zítra výměnou za tenisky, zatajili vám to, že v případě zdravotních komplikací nedostanete ani korunu odškodného. A to je zločin sám o sobě, který by také měl být předmětem činnosti té vyšetřovací komise. Ale on nebude. On nebude, protože opozice, jak se dále dozvíme, jela v tomto podvodu od samého začátku s vládou. Když vyšly informace o tom, že existuje účinná léčba, a že není pouze jedna, ta léčba, začalo se o ní diskutovat a odborníci se začali sdružovat, protože se nemohli dívat na to, jak se v České republice vraždí lidé, a sdružili se do petice zdravotního fóra a sdružili se do petice Otevřený dopis lékařů vládě, Parlamentu a politikům České republiky, tak s těmito lidmi opět nebylo jednáno a opět na ně byla poštvána korporátní a veřejnoprávní média, která je měla utopit v cenzuře tichem, což se povedlo, protože tyto petice zprvu podporovala spousta lidí, ale potom se o nich přestalo mluvit. Zmizely z našeho politického prostoru. A politická garnitura opakovaně odmítla tyto odborníky vyslyšet.

Takže předpokládám, že v rámci té vyšetřovací komise, kterou tady chce založit Demokratický blok, tak vyjede i přesné hlasování toho, kdo hlasoval proti tomu, aby se odborníci, kteří jsou vzdělanější v oboru virologie a imunologie, kteří jsou inteligentnější než my, aby mohli sem přijít na půdu Poslanecké sněmovny, na plénum Poslanecké sněmovny veřejně reprezentovat své odborné a profesionální názory. Takže doufám, že v té zprávě parlamentní vyšetřovací komise budou jmenovitě uvedeni poslanci, kteří toto opakovaně odmítli, protože ve zprávě mimoparlamentní vyšetřovací komise Volného bloku toto jmenovitě uvedeno bude.

Jaký byl další postup? Vláda přišla a chtěla prodloužení nouzového stavu o měsíc. Strhla se strašná bitva, protože opozice nechtěla měsíc, chtěla 14 dnů. 14 dnů bylo schváleno s podporou KSČM. Za 14 dnů přišla vláda a požádala o dalších 14 dnů, respektive požádala o další měsíc. Opozice opět, že měsíc nechce, ale 14 dnů že bere. A takhle se to tady opakovalo sedmkrát do okamžiku, kdy Lubomír Volný na své facebookové stránce, která v té době měla dosah milion denně, upozornil voliče KSČM na to, že nebýt polotajné podpory KSČM, tak že tady žádné nouzové stavy už nebudou, protože Poslanecká sněmovna je prostě nepotvrdí.

Za celé to období proběhly už minimálně dvě obstrukce na volení Rady ČT ze strany takzvané demokratické opozice, která, vědoma si toho, že kdykoliv může zmařit jakoukoliv poslaneckou schůzi, protože je tady strašně velká opozice, jsou tady jenom dva vládní kluby. Jeden takový jak kdy, podle toho, kolik to hodí, no a potom je tady šest opozičních klubů. To je neuvěřitelná síla. Šest opozičních klubů když se dohodne, tak vláda Andreje Babiše neschválí nikdy nic. A to by se těm vašim voličům v rámci předvolební kampaně mělo taky říkat, protože bez dohod mezi vládou a opozicí by touto Sněmovnou neprošel vůbec žádný zákon.

Zopakujeme si to. Je tady 7 opozičních klubů. Sedmkrát dva je 14, to je 14 hodin přestávek, kdybyste dokázali jednou, že si vezmete 12 hodin, úplně v klidu. Teď naposledy to bylo tuším 10. Sedm předsedů, sedm místopředsedů. Řekl bych, že dohromady budete disponovat tak, moment, (Polohlasně počítá 7, 14, 28, no.) tak 28 přednostními právy určitě. To už není ani půl hodiny na jednoho, a je po jednacím dnu. A to se ani neschválí program. Můžete začít v úterý v 9 hodin a skončit v neděli nebo jak by to končilo, v pondělí v 8 hodin asi. Tak by to končilo.

A takhle byste si tady mohli povídat, brát si každý den 14 hodin přestávek, a ta vláda, na kterou vy pořád ukazujete, prostě ona je vinna, ona je vinna, by tady neschválila vůbec nic. No, a vy jste vinni úplně stejně. Každým zákonem, který touhle Sněmovnou prošel a je v rozporu s vašimi volebními programy, jste zradili své voliče. A teď chcete tu zradu utajit tím, že vytvoříte nějakou vyšetřovací komisi, kde se budete navzájem hádat, házet po sobě bláto, a ve finále se shodnete na nějaké verzi, která bude přijatelná pro každého z vás, protože marketingově z toho vytáhnete každý ty informace, které se vám budou hodit, a ty potom budete prodávat svým voličům.

A zase se vrátíme zpátky. Lubomír Volný na svém Facebooku, který měl v té době, opakuji, dosah milion denně, upozornil voliče KSČM, že jsou to oni, kteří přímo svou podporou, že hlasuji ano, pro ty nouzové stavy, že jsou prostě spoluzodpovědni přímo za ty nouzové stavy, a voliči KSČM to dali svým poslancům najevo masivní e-mailovou kampaní. Poslanci KSČM si uvědomili, že přicházejí o těch 20 % ze 100 % svých voličů, které stojí mezi nimi a přítomností ve Sněmovně, a přijali správné rozhodnutí nejen politicky, ale i lidsky, a odmítli prodloužit nouzový stav. To by v té zprávě vyšetřovací komise také mělo být, a také by tam mělo být popsáno, jak k tomu došlo.

A co se nestalo? A to je třeba těm lidem také říct a v té zprávě vyšetřovací komise by to mělo být také, přišel tady nezákonný nouzový stav, o který nezákonně požádali hejtmani stran - (Zvoní mobil, řečník vyčkává.) Maminky musí být informovány, protože jinak by to bylo kruté. Takže hejtmani stran, které oficiálně vystupovaly ve Sněmovně proti nouzovému stavu, už mám jenom jedno pero. (Se smíchem.) To takový nácvik, pořád to není zpevněné. Děkuji. Tak hejtmani těch stran, které ve Sněmovně musely, ve Sněmovně musely ty strany, jako ODS, TOP 09, musely zvednout ruku pro ukončení nouzového stavu, protože o tom, že chtějí ukončit nouzový stav lhaly celou dobu svým voličům, tak hejtmani těchto stran vyhlásili nezákonně ve spolupráci s vládou další nouzový stav. A opět přinutili Policii České republiky, muže a ženy v uniformách, aby nezákonně terorizovali občany České republiky, aby na ně zaklekávali, aby po nich nezákonně vyžadovali dokumenty, nezákonně je obtěžovali. A udělali to ti, kteří ve Sněmovně tvrdili, že jsou proti nouzovému stavu. To by v té zprávě určitě mělo být také. Dvojjakost politiky ODS, dvojjakost politiky TOP 09, něco jiného říkám ve Sněmovně, něco jiného dělám doopravdy. Ale je to chyba vlády. Je! Největší vina leží na vládě, ale vy jste spoluviníci, takže to tam do té zprávy, prosím vás, zapište.

A co následovalo potom? Potom následovalo to, že jste přijali nejnebezpečnějšíé zákon v historii této republiky, přijali jste tzv. pandemický zákon. A ten jste přijali za 4 hodiny a 37 minut. Já opravdu netuším, kolik minut nebo hodin jste se v noci předtím radili, kdo z toho co bude mít a kam poplynou ty stovky miliard, které díky tomu zákonu budou moci být opět ukradeny, což by mělo být rozebráno opět v té vaší zprávě, jak ten zákon umožňuje obcházet běžné obchodní podmínky, jak umožňuje prostě krást. A na základě tohoto zákona žijeme v omezení svých občanských práv a svobod dodnes. A opět - ano, je to vláda, na kterou je třeba ukázat prstem. Je to hlavně její zločin, a vy jste pod ním podepsaní. Kdyby Piráti, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, a už nevím, kdo tam sedí, nechtěli, aby v této zemi vládl, nebo aby v této zemi platil pandemický zákon, který dodnes nutí občany dělat věci, které dělat nechtějí, a může být použit jako základ k ukradení voleb, tak ten záklon by neplatil. Kdybyste vy byli skutečnou opozicí, tak už od léta loňského roku tady neplatí žádné nouzové stavy, žádná opatření, a bylo by tady o 15 tisíc mrtvých méně. Dostali bychom se minimálně na úroveň Švédska. Páni profesoři! Dostali bychom se minimálně na úroveň Švédska, a tohle porovnání by mělo být také součástí zprávy vaší vyšetřovací komise. Švédsko má méně než polovinu obětí, než Česká republika. Nebyly tam uzavřeny školy ani na jeden jediný den. Neplatila tam povinnost roušek ani na jeden jediný den. Nebyly tam uzavřeny okresy ani na jeden jediný den. Jediné, co bylo stejné v porovnání s Českou republikou, byla mediální masáž občanů o tom, že zemí se šíří nebezpečná nemoc. A na tuto mediální masáž umřelo těch 15 tisíc, nebo 14 tisíc obětí.

Potom tady máme Finsko, země, kde tuším na 14 dnů nebo na 3 týdny měly děti chřipkové prázdniny, což je naprosto běžné, vůči tomu by nikdo nic nenamítal ani v České republice, měli asi na 14 dnů nebo na měsíc, to nevím úplně přesně, omezováno cestování mezi okresy, kde byla ohniska nákazy, takže ne plošně, ale prostě konkrétně, a v této zemi s 5 miliony obyvatel je těžko uvěřitelných asi 600 obětí covidu. A já doufám, že ta komise, ať už v ní bude zastoupen kdokoliv, rozebere příčiny toho, proč my, kteří jsme prošli nejtvrdšími lockdowny, nejtvrdšími omezeními, zavřeli jsme doma děti, zavřeli jsme doma dospělé, my jsme uzavřeli naše seniory do vězení, domovy důchodců a domovy seniorů se změnily v kriminál sice té nejnižší kategorie, ale ti chovanci byli ve vězení, měli omezená svá osobní a lidská práva, nemohli ven a nikdo nemohl za nimi. Naši senioři, které jsme měli chránit tím, že jim dodáme vitamíny, že jim dodáme minerály a že budeme budovat jejich imunitu, která se buduje také tím, že mají dobrou náladu, já vím, že o tom moc nevíte, pane Michálku, prostřednictvím pana předsedajícího, ale stres je největší imunosupresivum, které existuje, ne, depresivum, imunodepresivum, které existuje. Stres ponižuje vaši schopnost bránit se proti napadení nějakým choroboplodným zárodkem klidně (?) o 99 %, takže tyhle úsměšky jsou - já chápu, že jste právník, že tomu nerozumíte. Takže my jsme ty naše seniory vystresovali a zatkli, a oni nám začali masově umírat, což je pochopitelné.

A všechny tyhle informace, pokud nebudou rozebrány v té zprávě vaší vyšetřovací komise, tak jenom podepíšou to, co říkám, že ta komise vzniká jenom z politických důvodů, jenom proto, abyste si teď tři měsíce na sebe ukazovali prstem, pak se dohodli na nějakém znění, ze kterého si vystříháte marketingově to, co se vám bude hodit, a budete to proti sobě používat v rámci předvolební kampaně. Tedy tato vyšetřovací komise je podvodem na voliče.

Co následovalo dál v té situaci? Následovalo politicky motivované rozvolnění. To tady také víme všichni. Prostě rozvolnilo se kvůli krajským volbám. Po tom rozvolnění následovalo opět uzavření a následoval opět nárůst případů. Toto by se mělo také zanalyzovat. Potom následovalo další rozvolnění, které bylo motivováno byznysem některých členů vlády, možná i předsedy vlády, protože to rozvolnění bylo zaměřeno na to, aby lidé utratili zbytky svých peněz, a byly vytvořeny umělé podmínky k tomu, aby byly zvýhodněny velké korporátní společnosti. To by mělo být také součástí činnosti té vyšetřovací komise, aby se zhodnotilo, co mělo na ekonomiku lepší dopad, jestli uzavření malých provozoven, jako jsme udělali u nás, a podpora, umělá, nepřirozená podpora shlukování lidí v korporátních byznysech, anebo přesně opačná cena, kterou se vydalo Polsko, to znamená, zákaz těch velkých prodejen a podpora domácích malých a středních podnikatelů.

Už teď je jasné, že ta vaše vyšetřovací komise za ty tři měsíce nemůže nic z toho zvládnout. Nemůže. Vy ty analýzy nemůžete provést. Ani jste je neplánovali. Ani je provést nechcete. Protože ty analýzy by šly proti vašim oficiálním politickým stanoviskům, prokázaly by, že čím více opatření, tím více mrtvých, a vyrazily by vám z rukou zbraně, nebo resp. vy tam žádné nemáte, jde spíš o to, že byste nemohli tu komisi zneužít ke vzájemnému napadání a k píárovému využívání prostoru Poslanecké sněmovny k vedení vlastní volební kampaně.

Vrátím se ještě k léčbě, která nebyla prováděna. A pokud toto nebude velmi rozsáhlá kapitola, ke které vy v rámci vyšetřovací komise přizvete odborníky z celého spektra, to znamená od toho zapřisáhlého obránce včasné léčby známými a lacinými léky až po zrzavého kočkomila, který v oboru vůbec vzdělaný není a šíří tady už rok a půl poplašné zprávy o statisících mrtvých, o mrazácích, o všem možném, a nevyslechnete si je v rámci té své komise, tak opět nemůžete vydat žádnou relevantní zprávu. Ani nevydáte.

A to je zase proces, který vy nestihnete za tři měsíce. Protože vy musíte ty lidi nejen vyslechnout v rámci zasedání této komise, ale vy je musíte i konfrontovat. A potřebovali byste k tomu tuny a tuny nastudovat, ne že vám je někdo přiveze, ale nastudovat tuny a tuny a tuny materiálů, které jsou ve vzájemné kontradikci. Materiálů, které na jedné straně píšou soukromě lékaři bez jakékoli dotace, a na druhé straně materiálů, které vytvářejí zrádci vědy za peníze farmaceutických společností. A vy byste se tím museli prokopat a museli byste... (Poslanci z ANO v lavicích před řečništěm si povídají, smějí se a vyrušují.) Kdybych tady měl křídu, tak už ji po vás hodím.

Takže vy to nemáte šanci zjistit za ty tři měsíce. Nemáte. Vyšetřovací komise OKD potřebovala k ukončení své činnosti pod výborným šéfem ze strany pirátské, to musím uznat, prostě byl apolitický, odborně na výši a zvládal to, potřebovala myslím tři prodloužení své činnosti. To tahle Sněmovna už nestihne. A to OKD nebylo tak složité jako covidová krize, to se asi shodneme všichni. Tam byl prostě nějaký obchod, kde někdo vědomě buďto lhal, anebo nelhal. A spousta věcí byla známá předem. Ty informace jsme prostě měli. Měli jsme je navnímané z veřejného prostoru a jenom jsme se utvrzovali v těch oficiálních dokumentech, jestli to máme navnímáno správně, nebo špatně.

Ale vy budete stát úplně před novým problémem, protože žádná taková krize v historii České republiky prostě nebyla. Vy to chcete stihnout za tři měsíce. Jak chcete stihnout za tři měsíce, nejlépe ještě veřejně, proti sobě postavit někoho, kdo má reálné zkušenosti s preventivní i včasnou léčbou COVID-19 a má za sebou stovky zachráněných životů, jako bude třeba pan primář, doufám, že to řeknu správně, Rezek z brněnské nemocnice U svaté Anny, který začal ilegálně, nelegálně, načerno zachraňovat životy svých pacientů, protože už ho nebavilo chodit do práce a nechávat své pacienty umírat. A to by mělo být taky součástí té zprávy vyšetřovací komise. Ale nikde jsem to od vás, pane Michálku, neslyšel, že by to mělo být součástí její činnosti.

Tady existovali lékaři, kteří - to ani není off label, to není ani lege artis - oni prostě opravdu načerno, protizákonně, nelegálně zachraňovali lidské životy. A činili tak několik měsíců. A nemohli se veřejně ozvat, dokud ta informace neunikla k nám do Volného bloku a dokud jsme ji my nezveřejnili a nezačali tady o tom diskutovat. A bylo to u nás i na Slovensku. Košický protokol je toho krásnou ukázkou.

Takže pokud součástí té vaší zprávy nebo té vaší vyšetřovací komise nebude i zhodnocení včasné a preventivní léčby a zhodnocení všech těch léků, které už jsou dneska k dispozici a o kterých víme, že jsou v praxi úspěšně používány, a je jich minimálně teď pět - Isoprinosin, Ivermektin, Immunor, Bundesit, což je účinná látka v inhalátoru pro astmatiky, a ten další už si nevzpomenu - tak opět ta vaše zpráva je k ničemu. Dobře, odhalíte, ukážete na to, že nedokážete pochopitelně, nikdy nikoho nezavřete, protože to bylo uděláno dobře, ti mafiáni nejsou hloupí, ale ukážete na to, že někdo si pomohl ke stovkám miliard. Ale to už celá republika ví. Ale tady teď už nejde o ty miliardy. Ty jsou pro mě jakoby druhořadé.

Mně jde o to, že tady umřelo třicet tisíc lidí, a to hlavně by měla ta vaše zpráva vyřešit. A mělo by se zjistit, proč těch třicet tisíc lidí umřelo. Jestli náhodou neumřeli kvůli tomu, co říkal pan profesor Žaloudík, který byl tou covidovou mafií a vámi opozicí taky, a jeho strana, za kterou kandiduje, ČSSD se ho nezastala ani půlkou slova, který jasně řekl na jaře 2020, pokud přestaneme léčit všechny ostatní nemoci, tak na podzim se nám to vrátí jako bumerang a lidé začnou umírat. A přesně to se stalo.

Bude součástí té zprávy nebo činnosti vaší komise analýza smrtnosti v České republice od ledna do listopadu a dále? Budete zjišťovat, jak je možné, že od ledna do listopadu jsme měli méně mrtvých, než byl průměr předchozích let, a až od listopadu to tak dramaticky stouplo? Přesně jak předpovídal pan profesor Žaloudík, který se od vás, od opozice, ani od své strany ČSSD nedočkal ani jednoho slova zastání? Protože pan profesor Žaloudík se trefil. Řekl, že na podzim začnou umírat lidé, kteří nebudou operovaní kvůli nemocem oběhové soustavy, kvůli svým onkologickým problémům a kvůli jiným zdravotním problémům. Lidé umírali, protože se báli jít k lékaři. Měli příznaky infarktu, měli příznaky mrtvičky. A umírali doma, protože se báli jít k lékaři kvůli covidu. Lékaři měli zavřené ambulance a ordinovali na dálku. Lékaři nevyužívali možnosti léčby. Ta léčba spočívala v tom, že vy buďto ten covid přežijete doma, nebo půjdete do nemocnice, kam se chodilo z osmdesáti procent umírat.

Bude toto součástí práce vyšetřovací komise ke COVID-19? Kdy to chcete stihnout? Kdy to chcete stihnout, vzhledem k tomu, že jsme uprostřed horké volební kampaně? Všichni budete objíždět regiony. Všichni budete přesvědčovat voliče, jak jste skvělí. Budeme se míjet tak různě v těch svých autobusech po republice, občas potkáme nějaký kamion. Všichni budete zaneprázdněni tím, abyste dosáhli co nejlepšího volebního výsledku. A vy mi chcete říct, že budete aktivně a kvalitně pracovat na tom, abyste ochránili tuto zemi před další vlnou COVID-19? Vždyť je to hloupost. Vždyť je to lež.

Vy tady oficiálně lžete do očí svých voličů, protože vám to poradily vaše píárové týmy. Vy tady akorát... My tady dneska společně ustanovíme vyšetřovací komisi, vznikne nám jedno předsednické místo, někdo vydělá něco málo pár korun navíc, párkrát se sejdete, poštěkáte se tam a nevyřešíte nic. Tak to prostě bude. To aspoň ta vyšetřovací komise OKD měla nějaký řád a nějaký smysl. A bohužel akorát upevnila občany České republiky ve skutečnosti, že dovolat se spravedlnosti v této zemi prostřednictvím vyšetřovací komise je absolutně nemožné.

Jak ta situace pokračovala dál? No pokračovala dál nákupem neúčinných experimentálních léků. Já si teď vzpomenu na ten Bamlanivimab a pak tam byly nějaké ty další, které podle informací, které mám teď k dispozici, stály miliardu korun. Za miliardu korun jsme nakoupili experimentální léky, které měly ve svém hodnocení napsáno, zvláště ten Bamlanivimab, já jsem vám to tady četl, že je určen pouze k léčbě těch nejjednodušších forem COVID-19. Ještě předtím jsme nakoupili Remdesivir a další léky, takže částka utracená bude vyšší, bude to skoro dvě miliardy, když nad tím tak přemýšlím. Protože ten Remdesivir stál snad 25 tisíc jedna dávka. Nebo ještě víc. Ne, Bamlanivimab stál přes 20 tisíc, Remdesivir byl ještě dražší.

My jsme tady několikrát interpelovali jak ministra zdravotnictví, tak předsedu vlády, abychom se dozvěděli, jestli, protože u toho Remdesiviru to víme, u Remdesiviru my víme, že jsme dostali buď placebo nebo lék. My nevíme co, protože to je dvojitě zaslepená studie, takže nikdo neví, co dostal. Ale víme, že jsme dostali buď to, nebo to. U toho Bamlanivimabu nám nikdo neodpověděl. A u těch ostatních léků nám taky nikdo neodpověděl. Takže my nevíme, jestli jsme utratili tu miliardu za léky, nebo za placebo. A podle těch vědeckých principů bychom se to ani my nikdy dozvědět neměli. Ani ti pacienti, kterým toto něco bylo podáno, vlastně nevědí, jestli dostali placebo, nebo lék. Což je úplně skvělé. No ale za tu miliardu jsme mohli opravdu nakoupit tolik generických léků např. na asijských trzích, že by každý z nás mohl mít doma připravenou preventivní dávku minimálně na celý rok. Bylo to dokonce předjednáno, já jsem vám to tady oznámil.

Taky bych byl rád, kdybyste si mě předvolali před tu komisi, abych mohl vypovídat o tom, kdo podpořil a kdo nepodpořil naši informaci o tom, že v Bangladéši na nás čekají léky, které jsou připravené, stačí tam vyslat vojenské letadlo a můžeme mít tolik Ivermektinu, kolik budeme chtít, v ceně koruna padesát za pilulku. Léku, který je nedílnou součástí List of Essential Medicines World Health Organization's, tzn. seznamu základních léků Světové zdravotnické organizace, kterého se podalo už snad osm miliard dávek a vůči kterému nebyly nikdy vzneseny žádné námitky o tom, že by byl extrémně toxický, naopak má tuším nejlepší skóre, co se týká bezpečnosti. Vzhledem k tomu počtu těch dávek je to logické, ale nejlepší skóre ze všech dostupných léků z hlediska bezpečnosti.

Nikdo z vás nehnul ani prstem, aby se něco takového stalo. Opozice se ani jednou nepostavila a neřekla: Tak my se na ty léky chceme opravdu podívat. My chceme opravdu zjistit, jestli ty léky jsou alternativou k vakcinaci, nebo nejsou alternativou k vakcinaci, prosím vás, pozvěte tady pana prof. dr. Töröka, CSc., autora Košického protokolu, který ve své nemocnici obrátil graf smrtnosti vzhůru nohama, tzn., že tam, kde umírá osm pacientů z deseti, jemu umírají dva. Protože nikdo nezachrání nikdy úplně všechny pacienty u takového virového onemocnění, jako je chřipka, covid anebo rýma. Ono i na tu rýmu, jak to zní podivně, pravděpodobně každý rok někdo umře.

Bude toto součástí vyšetřování vaší komise? Budete se zabývat Košickým protokolem, který jednoznačně stanovil 0,2 miligramu Ivermektinu na kilogram váhy. Abych vyvrátil tady tvrzení pana, prostřednictvím pana předsedajícího, tvrzení pana profesora Válka; 0,2 miligramu na kilogram váhy? Budete se zabývat tím, že součástí toho extrémně úspěšného Košického protokolu je první den jeden gram vitamínu C nitrožilně - a já vím, že mnoho z vás chodí na nitrožilní aplikaci vitamínu C - jeden gram na kilogram váhy? Já vám ani nebudu říkat, kolik vitamínu C bych dostal já. Hodně. Druhý den je to 50, 0,5 gramů a třetí den je to myslím čtvrt gramu. Na tuto otázku mimochodem odmítl odpovědět ministr zdravotnictví, který řekl, že necítí potřebu na tuto otázku odpovídat.

Bude součástí vyšetřování této vaší komise a její závěrečné zprávy informace ministra Blatného, že pouze 30 % lidí, kteří jsou vedeni jako oběti covidu, zemřelo kvůli covidu? Že tam jsou vedeny i oběti dopravních nehod? Zhodnotí vaše komise snížení počtu infarktů a onkologických onemocnění za loňský rok, které dosahuje tuším 50 %? A mohla by ta vaše komise vysvětlit, kdo ty lidi vyléčil? Jak se podařilo dosáhnout takové změny stravovacích návyků občanů České republiky a jejich mentálního postoje, že nám o polovinu ubylo infarktů? Že nám o polovinu ubylo onkologických onemocnění? Pozastavíte se nad tou možností, že to je úplně jinak? Že ty oběti infarktů a onkologických onemocnění byly falešně vedeny jako covidové oběti? Povedete své vyšetřování i tímto směrem? Zjistíte zpětně, jako to zjistili v Německu z PCR testů, kolik procent lidí, kteří byli označeni za pozitivní, bylo ve skutečnosti nakažlivých? Protože v Německu toto zjišťovali, existuje na to zkratka tří písmen, která si nepamatuji, ale všichni si to můžete prohlédnout na webových stránkách Volného bloku, kam vás zvu díky spolupráci s odvážnými lidmi z projektu Otevři svou mysl. Je tam spousta videí přeložených do češtiny i s titulky. Jsou tam vědci, kteří tam vystupují pod vlastními jmény, takže si je můžete kdykoliv vygooglit a najít si jejich profesní způsobilost. No a v Německu přišli na to, že minimálně 80 % všech PCR pozitivních pacientů nebylo infekčních. Ze všech těch čísel, která přišla z Německa, 80 % PCR pozitivních nebylo infekčních. Budete zjišťovat, kolik procent je to u nás? Vzhledem k použité technologii se dají předpokládat podobné ne-li přímo stejné výsledky.

Před námi stojí další krize, protože ta je připravena, ta je naplánovaná. Vláda v součinnosti s tzv. opozicí na to postupně jednotlivými balónky připravuje naši společnost a připravuje naši společnost na to, že v září tady udeří další vlna. Vypracujete do té doby systém, aby bylo jasné, že člověk je sice PCR pozitivní, ale není infekční? Poučíte se ze zahraničí? Nainvestujete do toho peníze? Abyste nenutili lidi, kteří mají pozůstatek mrtvého viru v sobě třeba měsíc, náhodou přijdou na PCR test, je jim oznámeno, že ten vir v sobě mají, ale nejsou infekční, protože ten vir je prostě mrtvý, je neaktivní. Jejich imunitní systém ho zničil, oni nevylučují žádný další COVID-19. A v Německu to bylo 80 % lidí! Ví někdo ze zde přítomných lékařů a vědců, statistiků, kolik lidí to bylo u nás v České republice? Můžete potom vystoupit a říct: U nás to bylo 20 %, 10, 30, 50, 5, protože my jsme provedli tento výzkum? Zřejmě ne.

Bude se tato komise o COVID-19 zabývat také otázkami o jednostranně vedené vakcinační kampani? O tom, že občanům této republiky byly utajeny informace o historii mRNA vakcín? Že nebyli informováni ani veřejnoprávními, ani jinými sdělovacími prostředky o tom, že tato technologie je tady 20, 30 let a že byla tak strašně neúspěšná, tak strašně neefektivní a tak strašně nebezpečná, že nikdy se nedostala do závěrečné fáze testování na lidech a že to vždycky skončilo u zvířat, která umírala?

Že tato technologie se opravdu zkouší po dekády a až nyní, protože bylo povoleno experimentální používání těchto vakcín, se to zkouší na lidech. Budete informovat ty občany o tom, že opravdu každý, kdo si dal tuto infuzi, je součástí experimentu, protože tato léčba nemá plnou, nemá plnou registraci, má jenom částečnou a je to jedna velká studie?

Nebo pomocí nějakých dokumentů ze SÚKLu a dále vyvrátíte tuto informaci, protože budete mít dokument potvrzující plnou certifikaci těchto infuzních léčebných prostředků v České republice? Ne, paní kolegyně, nevědí.

A vzhledem k vašemu vzdělání je to velice smutné, prostřednictvím pana předsedajícího, že žijete ve lži. Vidíte. Bohužel, tady ve Sněmovně existují lékařky, prostřednictvím pana předsedajícího, které si myslí, že ty vakcíny mají plnou registraci. A nemají. Je to paní lékařka, poslankyně za ANO. A ona je nevzdělaná ve svém oboru. Bude to ve vaší zprávě napsáno jednoznačně a stoprocentně, že k dnešnímu dni prostě neexistuje plně registrovaná infuze, vakcína proti COVID-19? Informujete o tom veřejnost? Protože pokud ne, tak opět se budete podílet na tom zločinu zamlčování pravdy před občany tak, aby se oni nemohli sami a svobodně kriticky rozhodnout.

A pokud se nebudou mít právo kriticky rozhodnout, tak vaše tvrzení nebo tvrzení lidí, že se jedná o svobodnou volbu vakcinace, není povinná, je dobrovolná, je lež už jenom z toho principu, protože ti lidé nemohou učinit kritické kvalifikované a tím pádem svobodné rozhodnutí, protože vy před nimi tajíte tyto informace. A vypadá to tak, podle reakcí, že je hodlá tajit i ta vyšetřovací komise.

Neinformovali jste veřejnost o tom, že - aspoň já jsem to tak teď nezaregistroval, musel mě o tom informovat pan doktor Bukovský, slovenský youtuber, a musel jsem si to najít na... (ECDC?), disease control, které upozorňuje na to, že - tisíce žen v prvém trimestru přišly o své dítě, potratily po aplikaci infuzního roztoku mRNA na proti COVID-19. Já tady neslyším nikoho ze zdravotního výboru, neslyším ministra zdravotnictví. Neslyším nikoho z té takzvané opozice, která by před tímto varovala, anebo která by prostě opravdu chtěla ty občany informovat.

Neviděl jsem v televizi reklamu - pojď udělat tečku za covidem, máme ty a ty infuzní roztoky, které mají.. tento má schválenou plnou registraci, tento má schválenou částečnou registraci, po tomto potratilo tolik žen z tolika a z tolika, po tomto to zemřelo tolik lidí z tolika a z tolika, vezmi na sebe to riziko, rozhodni se a udělej informované rozhodnutí, jestli ti ty tenisky stojí za to. Až přijdeš do toho obchodního centra, kde je nějaký doktor, anebo možná taky ne-doktor, možná nějaká zdravotní sestra, anebo možná nějaký pomocný personál, před tebe položí papír, ve kterém nebude napsáno, jestli tvoje vakcína je dar ze Srbska, z Izraele nebo z nějakých jiných zemí, čímž se zříkáš nároku na odškodné, to tam nebude napsáno, a člověk, který k tobě nemá žádnou citovou vazbu, kterého vidíš poprvé v životě a kterého uvidíš naposledy v životě, ti do ruky aplikuje infuzní mRNA roztok, o kterém jeden z jeho spolutvůrců, jeden z jeho spolutvůrců veřejně prohlašuje a je za to trestán, pochopitelně, že mRNA byl omyl, že spike proteiny jsou toxické a že on by se nikdy vakcinovat ani nikoho ze své rodiny touto vakcínou nenechal.

Bude tohle součástí té zprávy vyšetřovací komise, ta nevyvážená infuzní a vakcinační kampaň, kde my občanům této země systematicky prostě zatajujeme ta rizika místo, abyste je informovali? Oficiální čísla jsou, že z patnácti milionů potratí jenom pět set žen. Proč to těm lidem neřeknete? Hned vedle můžete dát počet žen, které potratily loni kvůli COVID-19. Bude součástí zprávy této vyšetřovací komise informace o tom, kolik žen potratilo kvůli COVID-19, kolik přišlo o své dítě v průběhu covidové krize kvůli COVID-19? Protože my víme, kolik žen přišlo o své dítě kvůli infuzi mRNA COVID-19 ve Spojených státech.

Nevíme to u nás, protože u nás ten veřejný registr jako ve Spojených státech nefunguje, ale my jej zakládáme teď na webu Volný blok. Takže kdo bude mít informace o nežádoucích vedlejších účincích infuze proti COVID-19, tak je bude moci za určitých podmínek zveřejnit na našem webu a my s tímto budeme seznamovat veřejnost, budeme dělat tu práci za zbytek Sněmovny, za Ministerstvo zdravotnictví, za premiéra této vlády tak, aby lidé se mohli opravdu kriticky rozhodnout o tom, jestli se chtějí stát součástí nějakého experimentu.

A já jsem tyhle věci, že ty vakcíny nejsou certifikovány plně a že lidé, kteří se nechají vakcinovat tímto roztokem, (se) stávají součástí experimentu a klinické studie zveřejňoval ústně i mimo Poslaneckou sněmovnu, takže předpokládám, že kdybych šířil nějakou poplašnou zprávu, tak si na mě už mí straničtí oponenti a nebo nějaký odborník smlsnou.

Bude součástí té zprávy a té činnosti vaší vyšetřovací komise postup lékařů, já si teď nevzpomenu na jeho jméno, poprosím Mariana, jestli - nemůže, on se teď baví se slečnou, to chápu - ale v České republice, představte si to, že v České republice je lékař a on si o sobě opravdu myslí, že je doktor, který dostal nějakou dodávku vakcín AstraZeneca. Vyočkoval pacienty, které dokázal přesvědčit a zůstalo mu jich, teď nevím, jestli čtyřicet nebo šedesát. On je tam měl někde v ledničce, bylo mu jich líto, no ale pak přišlo oficiální varování z Ministerstva zdravotnictví, že tato vakcína se nesmí používat pro lidi pod šedesát let.

V té době už bývalý ministr Prymula dokonce řekl v televizi, že pokud by někdo toto, tu AstruZenecu, aplikoval někomu po šedesát let, tak že je to vědomé ohrožení jeho života. A tento údajný, tento pan údajně doktor se v ČT pochlubil, že si pozval pacienty mladší šedesáti let a že je přemluvil, aby si tu vakcínu dali. Takže tento údajně pan lékař se veřejně přiznal v ČT k tomu, že ohrozil na životě desítky svých pacientů. A on byl uveden v té ČT jako pozitivní příklad a předpokládám, že nikdo vás se nepřidá k našemu trestnímu oznámení a naší žádosti o vyloučení tohoto člověka z Lékařské komory, protože tohle je Mengele. Tento člověk není lékař, je to Mengele, je to doktor smrti, protože on dostane jasnou informaci lege artis, informaci o tom, že ta AstraZeneca ohrožuje lidi po šedesát let, a on si jich několik desítek pozve do své ordinace, zneužije svého postavení lékaře, zneužije autority, kterou má v očích svých pacientů, a aplikuje jim něco, po čem oni mohou zemřít. A on o tom má informace.

Bude tato psychóza součástí zprávy vyšetřovací komise o COVID-19? Rozeberete tam tyto případy? Vyslechnete si někoho z těch minimálně - to tady zaznělo, myslím minule - devatenácti nebo jednadvaceti procent - já už si to úplně přesně nepamatuji - lékařů, kteří odmítají vakcinovat? Naštěstí nemusí a už tady byly takové ty socialistické představy o tom, jak je prostě přinutím, aby museli vakcinovat? Já mám ve svém okolí lékaře, kteří byli vysíláni z nemocnic, aby pracovali v těch takzvaných vakcinačních centrech. No a ti lékaři to po první směně prostě už odmítají. Oni prostě té vakcíně nevěří z odborného hlediska a z odborných důvodů a odmítají se účastnit toho, že by vpravovali do těla lidí, které vůbec neznají, o kterých vůbec neví, jaký je jejich skutečný zdravotní stav, aby jim spravovali do těla nějaký infuzní mRNA roztok, o kterém oni nemohou mít ani sebemenší tušení, jaký je to bude mít vliv na jejich zdraví za rok, za dva, za pět, za deset.

Nic z toho, pane předsedo Michálku, prostřednictvím pana předsedajícího, v tom vašem návrhu nezaznělo. Tam zazněly jenom komerční PR body, které vy chcete použít v rámci politického boje, protože tady jde jenom o moc a jenom o kontrolu nad tím, kdo bude řídit tu globalizační agendu v České republice, kdo bude řídit tu mediální covidovou paniku, kdo bude řídit ty toky těch peněz z těch bilionů a bilionů korun, které se budou muset za covid utratit. A o nic jiného tady nejde.

Kdyby vám totiž šlo o to zjistit, jaké jsou skutečné příčiny té covidové krize, tak byste museli chtít zjistit za prvé, jak ten virus vznikl, museli byste si pozvat paní Soňu Pekovou. Kdybyste byli dostatečně inteligentní, tak si pozvete vítěze Nobelovy ceny za izolaci viru HIV pana Luca Montagniera, prostřednictvím naší francouzské ambasády by to neměl být žádný problém, a veřejně byste ho poprosili o vysvětlení jeho názoru, proč si myslí, že ten virus byl uměle vytvořen. Mohli byste ho určitě požádat o nějakou prezentaci, stejně jako paní doktorku Pekovou, ti by to určitě zvládli velice rychle. A mohli byste se nositele Nobelovy ceny Luca Montagniera, což je taková kapacita v oboru virologie, že já ani nevím, jak bych ji měl popsat. Je to určitě globálně jeden z těch K 8. Tak byste se ho mohli zeptat, proč si myslí, že ta vakcinace je v současné době obrovská chyba, proč si myslí, že po tom umře strašná spousta lidí a proč je on, nositel Nobelovy ceny za virologii, přesvědčen o tom, že to je vakcinace, která vytváří všechny ty mutace. On určitě rád přijede, veřejně vystupuje úplně v klidu, má svoje roky, už se nebojí ani o svoji kariéru, evidentně už se nebojí ani o svůj život, takže proč by nepřiletěl a proč by nám to tady, klidně na půdě Poslanecké sněmovny, kdyby byla vůle, tato kapacita, tato globální celosvětová hvězdná, až možná převzdělaná, kapacita v oboru virologie nevysvětlila.

To byste museli totiž udělat jako první. Pokud by to měla být skutečně vyšetřovací komise ke COVID-19, tak byste se museli zabývat tím, že je tady oficiální vyšetřovací verze amerických orgánů, která potvrzuje tvrzení paní doktorky Pekové i pana Luca Montagniera a asi dalších tří nebo čtyř virologů, jejichž jména si nepamatuji, že COVID-19 má umělý původ. Už to není prostě konspirační teorie. Je to oficiální vyšetřovací verze amerických orgánů.

Potom byste se měli snažit zjistit ve spolupráci s našimi spojenci, jestli k uvolnění tohoto viru došlo náhodou, omylem, anebo úmyslně, protože ve světě hybridních konfliktů, o kterých nás tady neustále informují naši hybridní válečníci například prostřednictvím pana předsedajícího, není vypuštění biologické zbraně o nic nebezpečnější než vypuštění počítačového viru, a to se přece děje dnes a denně. Počítačový vir může zabít rychleji a efektivněji více lidí po celém světě než COVID-19. Dobře vypuštěný počítačový vir by mohl v České republice velice jednoduše a velice rychle zabít více než třicet tisíc lidí za rok, protože všichni víme, co ten počítačový vir dokáže. Prostě by přestalo všechno fungovat. Infrastruktura by se rozpadla, vám by pomaličku váš zubař ani nevytrhl zub, protože by nebyl napojený na ÚZIS nebo na někoho. Nemocnice by zkolabovaly, velké fabriky by zkolabovaly, obrovské sociální nepokoje. A vypouštění počítačových virů a kybernetický terorismus je věc, která probíhá dnes a denně ze všech, řekněme, čtyř stran, protože já tak nějak předpokládám čtyřpólové globální rozdělení sil, kde se jednotlivé globalizační skupiny dnes a denně napadají.

Únik takového viru by mohl být krásnou prací jedné z těch globalizačních skupin proti Číně. Třeba to Čína nechtěla vypustit, anebo se mohl někdo domluvit a mohli ten virus opravdu vypustit úmyslně, protože to povede ke změně společenského systému globálně, k omezení lidských práv a podobně. A povinností vaší vyšetřovací komise by bylo toto prodiskutovat, původ viru a jak se dostal na veřejnost. Protože pokud se nebudete zabývat původem viru a tím, jak se dostal na veřejnost, je to další důkaz do té mozaiky, že vám jde jenom o předvolební PR přestřelku mezi opozicí a vládou, ze které si vy jednotlivě vytáhnete to, co bude vyhovovat vám, a to budete prodávat falešně svým voličům.

Tyhle první dvě věci jsou prostě základním stavebním kamenem pro vaši další činnost, protože pokud dojdete na základě vědeckých informací ke stanovisku, že je možné, že ten virus byl uměle vyroben a že je možné, že byl úmyslně vypuštěn, ať už nějakými diverzanty proti Číně, anebo Čínou samotnou, jak je oficiální vyšetřovací verze ve Spojených státech, tak bude vaší třetí povinností zamyslet se nad tím, kdo aktivně dopomáhal tomu, že se ten virus tak aktivně a úspěšně rozšířil po České republice a bude vaší povinností zjistit tok peněz, a to tak, že definitivně. Vy byste měli zjistit do poslední koruny, kam natekly všechny peníze z těch osmi set nebo sedmi set milionů, nebo jestli to už je bilion, které byly na ten covid vyplaceny. Kam až dotekly, kdo měl kolik procent na byznysu s testy? Kdo měl kolik procent na byznysu s ochrannými pomůckami? Kdo měl kolik procent na byznysu s těmi neúčinnými léky, které mohly být i placebem? A to byste měli být schopni zjistit do poslední koruny.

Můžete mi vysvětlit, jak to chcete za tři měsíce stihnout? Tak třeba pan Feranec mi vysvětlí, jak to ta komise za tři měsíce chce stihnout. Jak říkám, já jsem nebyl příliš aktivním členem vyšetřovací komise k OKD, protože opravdu většina těch informací tam byla takových těch veřejně dostupných navnímaných. Ty zásadní informace jsme se bohužel nedozvěděli, protože, jak už jsem říkal, vyšetřovací komise není prostředek parlamentu prozatím k tomu, abyste zjistili pravdu, protože se vám vysmějí a kdo nechce přijít, tak prostě nepřijde.

A i tak jsme potřebovali třikrát nebo čtyřikrát, nevím, jestli na mě pan předseda ukáže prstem, kolikrát jsme prodlužovali činnost vyšetřovací komise. Třikrát, děkuji. Vidíte Volný blok se domluví i s Piráty, když jde o to zjistit fakta. Takže třikrát jsme žádali Sněmovnu o prodloužení činnosti vyšetřovací komise k OKD, a to byla událost stará spoustu let, kterou jsme měli opravdu z 95 % všichni navnímanou, prostě jsme věděli, co se stalo, prostě někdo koupil za babku OKD, kupoval to ve skutečnosti někdo jiný než ten, se kterým byla podepsaná smlouva. Byly v tom byty, které tam neměly být. Tohle všechno jsme všichni věděli, akorát se to sepsalo na papír a potom si tady ty jednotlivé politické strany rozdělovaly ty politické body.

Ale teď stojíte před úplně novým fenoménem, o kterém jste ještě před rokem a půl vůbec nic nevěděli. Stojíte před úplně novým fenoménem a vy chcete za tři měsíce zjistit všechno o COVID-19? Ne, tahle vyšetřovací komise nevzniká proto, aby se voliči a občané České republiky dozvěděli pravdu o COVID-19, ta vzniká proto, abyste se mohli před volbami ostřelovat před svými voliči, ještě prohlubovat ty rozdíly, které mezi těmi voliči jsou, štvát je navzájem proti sobě, aby vám náhodou neutekli a vybrat si z toho píárově mediálně to, co vám bude vyhovovat na vaše předvolební vystoupení, billboardy a podobně.

Protože další věc, kterou byste museli zjišťovat, je to, proč nikdo nevyslechl názory odborníků z praxe s tou preventivní léčbou a s tou léčbou primární. A součástí toho, co tady psal nebo říkal, prostřednictvím pana předsedajícího, pan Michálek, by musel být i nějaký bod - revize preventivní a primární péče o pacienty s COVID-19. A to tam není. Nebo já bych se rád zeptal pana Michálka, prostřednictvím pana předsedajícího, on tu není, ale já jsem to nezaslechl a jestli to někdo zaslechl, tak na mě mávněte, ale podle mě v tom, co pan Michálek četl, prostřednictvím pana předsedajícího, nebylo o té revizi preventivní a primární péče pacientů s COVID-19 ani slovo. A přitom ty zkušenosti jsou opravdu tragické. Prostě lékaři neordinovali. Lékaři se zamkli, ordinovali přes telefon a když někdo měl potvrzený COVID-19, tak mu řekli, ať je doma, chová se, jako by měl chřipku, a až bude mít velké potíže, ať si zavolá sanitku. A do nemocnice se jezdilo umírat, bohužel. Na těch jednotkách intenzivní péče 8 z 10. Můžete mě opravit, pokud tady někdo dosáhl lepších výsledků.

A my tady máme informace z praxe od lékařů, kteří na malém vzorku pochopitelně, statisticky zřejmě pořád nevýznamném, ale prováděli nějakou preventivní primární, ale i tu akutní péči o pacienty, kteří by jinak byli odsouzeni zemřít, a dosahovali jiných - lepších výsledků, než na těch odděleních, které tuto léčbu neaplikovali. A ta lékařská komunita, politická komunita, vládní i opoziční, se zuby nehty brání tomu, aby se nějakým způsobem porovnávala účinnost té neléčby, která spočívala prakticky v ničem a potom v nasazení kyslíku, kdy lidé masově umírali, a potom naopak té léčby něčím - a jak jsem řekl, těch léků teď v současné době je pět - a převedením těchto zkušeností do budoucnosti.

Teď jsme měli třeba ideální podle mě období, protože nám svítí sluníčko, lidé mají spoustu vitamínu D, virózy obecně ustupují v průběhu jara a léta. A tady už měla být dávno rozjetá státem hrazená studie účinnosti těch léků, která mohla být prováděna s informovaným souhlasem těch pacientů, kteří teď dostávají covid. V čem je to méně etické, než aplikace infúzního roztoku mRNA, který je taky v experimentální fázi? Kdybyste se těch lidí zeptali, jestli by se zúčastnili studie, kdy jim bude podán lék, který je tak bezpečný, že je na seznamu základních léků Světové zdravotnické organizace, a který má nejlepší bezpečnostní skóre ze všech léků obecně. V čem by toto bylo nebezpečné, když data ÚZIS hovoří o tom, že se prodalo loni na rodná čísla jenom u nás zhruba čtvrt milionu týdenních dávek Isoprinosine a nahlášeno bylo, tuším, šest podezření, šest podezření (s důrazem) na vedlejší účinky. Ty nebyly ani potvrzeny, že jsou z toho Isoprinosine, ale bylo tam podezření, protože ti pacienti současně brali léky na ředění krve a to je prostě v kontraindikaci. Tak v čem je tento přístup méně etický, než mnohamilionová kampaň a rozdávání tenisek k nějaké vakcíně, která z definice podle mnohých vakcinologů není vakcínou. Proto já se snažím o ní jako o vakcíně nemluvit a snažím se najít ten správný výraz, protože prostě podle názoru spousty lidí... Vy se mnou nesouhlasíte, pane doktore, ale ti lidé vystupují veřejně, jsou to odborníci v oboru minimálně stejně jako vy, se stejnou praxí a prostě podle nich to, co se vydává za vakcínu, neodpovídá definici vakcíny, protože to neobsahuje žádnou součást toho viru, ani oslabenou, ani nějak jinak vypěstovanou, tam z toho viru není prostě nic. Tak v čem je to méně etické? Bude tohle součástí zprávy vaší vyšetřovací komise?

Uvedete tam příklad pana profesora Berana, který jako první použil Isoprinosine v domově důchodců, kde bylo 180 klientů, polovina z nich byla nemocná, polovina z nich byla zdravá, ten domov pro seniory neumožňoval technicky oddělit nemocné od zdravých, takže ti nemocní brali třikrát denně dvě tablety Isoprinosine, tak jak je to napsáno v příbalovém letáku, a ti zdraví brali, tuším, dvakrát denně jednu. Nikdo z těch pacientů nakažených - a byli tam lidé 80 let plus - nezemřel, ani jeden jediný, a nikdo z těch pacientů, kteří měli negativní ty PCR testy, nebyl pozitivní. Nevím, jak se to povedlo, oni prostě v sobě neměli ten virus ani mrtvý, prostě nebyli ani pozitivní.

Vyžádáte si v té komisi anonymizované materiály pana primáře, tuším, Rezka - doufám, že to nepletu - z nemocnice u sv. Anny? Vyžádáte si materiály pana Dr. Doc. Törökeho, CSc., který léčí pacienty v nejtěžší fázi covidu pomocí Košického protokolu? Vyžádáte si anonymizované lékařské zprávy a statistické údaje od paní primářky z Košic, která léčí také pomocí Košického protokolu? Bude toto součástí vaší vyšetřovací komise?

Bude součástí vaší vyšetřovací komise role vitamínu D v prevenci onemocnění COVID-19? Protože na toto téma existují v dnešní době už stovky výzkumných prací a ukazuje se, že lidé, kteří opravdu měli těžký průběh nebo zemřeli na COVID-19, měli extrémně nízkou hladinu vitamínu D. I proto jsme začali s Volným blokem a s Marianem díky činnosti našich sponzoru objíždět naše domovy seniorů a my tam suplujeme roli vlády, my jako Volný blok rozdáváme vitamíny a minerály našim seniorům v domovech důchodců.

Bude součástí té vaší zprávy zhodnocení péče o tu nejvíce ohroženou skupinu, tzn. o naše seniory? Budete se tam zabývat příklady ze zahraničí, kde kupodivu hlavně v těch rozvojových zemích stát na své útraty posílal příslušníkům ohrožených skupin, tedy seniorům, vitamínové balíčky, kde byl vitamín C, vitamín D a další minerály, u kterých se předpokládá, že posilují imunitu?

Budete se tázat předsedy vlády na té vaší vyšetřovací komisi, kam on určitě vždycky přijde, když si ho zavoláte - hele, pane premiére, pojďte sem, my vás chceme dneska vyslechnout, zítra vyslechnout a popozítří vyslechnout, protože to potřebujeme stihnout nejpozději do září. - On vám tam určitě přijde s radostí, abyste ho tam grilovali a aby vám tam proti sobě poskytoval nějaký materiál. Jak hodláte vůbec zajistit součinnost všech těch lidí, které chcete vyšetřovat, když na to máte opravdu tři měsíce a ti lidé tam prostě nemusí chodit? Ti tam prostě nemusí chodit. A nebo tam přijdou a řeknou, že odmítají vypovídat, a je konec a vy s nimi nic neuděláte.

Takže nevím, koho se zeptáte, proč Česká republika nechala své seniory napospas covidu a vůbec jim za celou dobu covidové krize neposiluje imunitu ani vitamínovou a minerálovou suplementací, ale ani tím, že by jim umožnila mít alespoň částečně dobrou náladu. Naopak je zatkne, doslova a dopísmene zatkne v jejich domovech pro seniory a nechá je tam utrápit k smrti. Jak vláda, tak opozice. Jak vláda svými aktivními opatřeními, nezákonnými, tak opozice svou pasivitou, neaktivitou a neochotou bojovat za své voliče.

Jak vysvětlíte všem těm živnostníkům, kteří utrpěli ztráty, všem těm jejich zaměstnancům, kteří jsou nezaměstnaní, jak vysvětlíte všem těm, kteří zkrachovali anebo do budoucna zkrachují, ten fakt, že vy jako opozice jste mohli svými obstrukcemi zrušit nouzový stav už dávno někdy vloni v létě nebo když byl znovu vyhlášen, protože kdybyste obstruovali, tak by nikdy nebyl potvrzen. Jak jim vysvětlíte, že vy, ODS a TOP 09, kteří se údajně staráte o ty střední a malé, jste je nechali padnout, že jste jenom alibisticky tady navyšovali nějaké náhrady, ale vždycky jste umožnili projednání prodloužení nouzového stavu.

A opakuji, neumožnili jste ani jednou navolení Rady ČR, protože když vy něco opravdu nechcete, tak se to ve Sněmovně nestane. Ale vy jste chtěli ty nouzové stavy. ODS chtěla nouzové stavy, TOP 09 chtěla nouzové stavy, KDU-ČSL chtěla nouzové stavy, Piráti chtěli nouzové stavy. Vy jste ty nouzové stavy chtěli, protože jste se jich chopili jako formy politického boje. Vaše píárové agentury vám řekly, že tohle procento vašich voličů nouzové stavy podporuje, toto je proti, a co máte jako dělat, abyste ve tvářích těch, kteří od vás očekávají, že budete bojovat proti nouzovým stavům, vypadali tak, jak potřebujete.

Protože ta další vlna přijde, takže jak jim ta vaše vyšetřovací komise pomůže v tom, aby věděli, jestli mají investovat, nebo ne, jestli mají podnikat, nebo ne. Bude součástí toho výstupu vaší vyšetřovací komise nějaká informace o tom, jestli stát poučen z předchozích nezdarů zaujme podobná stanoviska jako v zahraničí a vyhne se všelijakým Covidům-1, Covidům-2, Covidům-3 tím, že zavede plošná opatření? Myslím plošná opatření v náhradách škody, že zavedeme třeba 50 nebo 60 %, aby ti lidé věděli, co se s bude dít, když ten covid opět udeří, anebo je i ta vaše vyšetřovací komise nechá na holičkách tak, aby nevěděli do poslední vteřiny, co mají dělat sami se sebou, se svým sociálním a zdravotním, se svými zaměstnanci? Jak se k tomu postaví ODS? Jak se k tomu postaví TOP 09? Jak se k tomu postaví ti, kteří říkají, že chrání lidi práce, jako je ČSSD, a spousta lidí pracuje u drobných a středních zaměstnavatelů. To číslo zná výborně pan Stanjura, který tady s ním velmi často operuje. A všechny tyhle lidi prostě tahle Sněmovna zradila, celá Sněmovna.

Rozeberete to v té zprávě vyšetřovací komise? Vyšetřovací komise, která by měla prostě lidem v této zemi objasnit, co to je COVID-19, jak se tady vzal, jak se tady rozšířil, jaká opatření jsme k němu přijali a proč u nás zemřelo tolik lidí v porovnání se zeměmi, jako je Švédsko, Norsko, Finsko, ale i Ukrajina a Bělorusko. Já vím, že to Bělorusko je na vás jako červený hadr na býka, ale ono to tak prostě je. A pokud tahle srovnávací část, tahle statistika nebude součástí činnosti vyšetřovací komise, tak co nového se veřejnost dozví? Co nového se veřejnost dozví? Veřejnost se dozví, že tady někdo kradl. Ale to víme všichni, protože v České republice když jde o státní peníze, tak se vždycky kradlo, krade, a pokud ten systém bude pořád stejný, tak krást bude. A jestliže někdo se může obohatit na tom, že koupí respirátor za pět korun a prodá ho za 700, tak ten někdo to prostě udělá. To tak je. To není žádná novinka. Tím nikoho nepřekvapíte. Vy budete zarytě ukazovat na Babiše a Babiš bude říkat, že to laciněji koupit nemohl. Vy nepřesvědčíte žádného voliče navíc, on ani jednoho neztratí, protože jeho voliči nenávidí vás a vaši voliči nenávidí jej. Ale opět ta vyšetřovací komise nepřinese do politické situace v České republice vůbec nic nového v tomto. Vůbec nic!

Pak chcete hodnotit postup vlády ČR v rámci pandemie, ale už z dikce těch věcí vyplývá, že jediné, co vy hodláte vládě vyčítat, je to, že někdy rozvolnila. To je jediné, co vy té vládě chcete vyčítat, protože vy se chystáte na to, že až budete u moci, tak rozvolňovat nebudete vůbec. Vy, kteří jste svolali tuhle schůzi, pokud se dostanete k moci, nebudete rozvolňovat vůbec, protože v tom, jak jste navrhli tu práci vyšetřovací komise, není ani slovo o tom, že by se to mělo porovnávat se zeměmi, které vůbec nepřijali žádná opatření, ale jenom že chcete zhodnotit tu činnost, když se rozvolnilo v létě a když se rozvolnilo před Vánocemi.

To znamená, že směr vašeho uvažování pro voliče je jasný, je jednoduchý. Podle vás to rozvolňování v létě byla chyba a podle vás to rozvolňování před Vánocemi byla chyba. A vy tyhle chyby přece nezopakujete. Takže pod vládou vás, kteří jste navrhli tuto schůzi, občané této republiky budou žít v nekonečném lockdownu, který opět bude umožňovat - protože vy, i když se chopíte moci, tak přece víme, jak ty mafiánské vazby fungují. Než vyčistíte všechna ministerstva a dosadíte to zase svými chtivými lidmi, kteří jsou ve všech stranách, tak ony ty obchody budou pokračovat. A až je obsadíte svými chtivými lidmi, tak oni budou pokračovat, tentokrát pod vaší vlajkou, když se budete bránit, že to není vaše korupční kauza, a pojede to klasickým kolečkem, dokud se ten systém zásadním způsobem nezmění. A tahle vyšetřovací komise ho nemá šanci zjistit. Tahle vyšetřovací komise nemá šanci zjistit vůbec nic, protože bude prostě na tři měsíce.

Další věc je, že zatímco my jsme tam na té vyšetřovací komisi OKD probírali věci, které byly tajné a byly součástí policejních spisů, tak já si myslím, že jednání komise o COVID-19 v rámci jejího ustanovení by mělo být stanoveno jako veřejné - veřejné on-line. To znamená, že lidé by měli mít právo každé zasedání této komise a každý výslech jednotlivých svědků sledovat v přímém přenosu.

Já se tady, na tu další hodinku a půl, občerstvím. (Poslanec pije.) No, docela mě zaráží, že opět, když se bavíme o nejdůležitější vyšetřovací komisi v historii České republiky, protože tohle je nejdůležitější vyšetřovací komise v historii České republiky, protože ta covidová krize je nejkritičtější tragédií, která se udála v historii České republiky, tak tato vyšetřovací komise... (Několik poslanců z Pirátské strany diskutují v hloučku.)

Já myslel, že on má sedět... Tak jsem se přihlásil do rozpravy z místa. Nikdo není nebo nebyl přihlášený, a teď je tam přihlášený jenom jeden kolega.

Já tomu rozumím, ale prostě upozorňuji na fakt, že jsem se hlásil z místa, tam zase nikdo nebyl. Vy už jste zase domluveni. A vás nezajímá, co ta komise fakticky bude řešit nebo nebude řešit. Vy už jste domluveni na tom divadle, kde každý z vás urve píárově, mediálně ten svůj kus, ten svůj flákanec, který hodíte těm svým voličům, oni se o něj poperou a nic to nezmění na té nadcházející covidové vlně. Protože ty návrhy, nebo ty body, které tady četl, prostřednictvím pana předsedajícího, pan Michálek, neobsahují vůbec nic nového. Neobsahují zhodnocení toho postupu v minulosti s těmi úspěšnějšími. Neobsahují žádnou myšlenku, jak zachránit dalších třeba 30 tisíc lidí.

Jak se poučit v zemích, kde těch 30 tisíc lidí na 10 milionů obyvatel prostě nezemřelo. Není tam žádná informace o tom, jak zajistit, aby se ta situace neopakovala. Není tam žádná informace o tom, jak ta vyšetřovací komise může cokoliv změnit. Jsou tam jenom běžné neustále se opakující věci, které mají lidé běžně navnímány z veřejného prostoru. Protože to jsou informace, které jsou veřejně dostupné. Všichni víme, že se nakupovaly předražené zdravotní pomůcky, to víme úplně všichni. Všichni víme, že mnohé nemocnice falešně vykazovaly covidové pacienty, protože na tom vydělávaly statisíce, miliony.

Máme informace přímo od ministra... Neměl by tady být i nějaký člen vlády?

Děkuji. Protože jsem zapomněl, kde jsem skončil, tak se musím chytit dalšího bodu. Jasně. Budu se muset chytit dalšího bodu, já si pak zase vzpomenu. Ten další bod, který bych chtěl tady ještě probrat, je to, jakou roli - to se ptám, třeba tady pana Michálka, třeba mi potom odpoví, jakou roli bude hrát činnost té vyšetřovací komise, nebo v odpovědi na otázku. Jestli v České republice je, anebo není vakcinace proti COVID-19 dobrovolná, anebo jestli už je diskriminační. A zařadíte tam nějaký bod, který by v rámci té vaší vyšetřovací komise, jejíž součástí jste už vy jako právník, pane Michálku, prostřednictvím pana předsedajícího, také vzniklo buďto nějaké křídlo právníků, anebo jednací bod, který zhodnotí, jestli současný vládní a mediální tlak na tu vakcinaci už nezpůsobil situaci, že ta vakcína není dobrovolná, protože už je prováděna pod nátlakem.

A jestli si nepletu, tak třeba v otázce znásilnění vy jste velice nekompromisní. V otázce, kdo zná znásilnění, opravdu také dochází k vniku do tělesných dutin a dochází tam k uvolňování genetického materiálu proti vůli člověka, který je znásilňován, ať už je to muž nebo žena. Tam jste velice nekompromisní a tam už je (?) náznak, verbální nátlaku, jestli se nepletu, chcete považovat minimálně za sexuální obtěžování, ne-li přímo znásilnění. Pojem nátlak zná i náš právní řád, prostě už ten nátlak je nelegální a nepřípustný, je to vlastně vydírání, tak zodpoví ta vaše komise i na otázku, jestli postup vlády už není nátlakem a vydíráním občanů, kteří se prostě kriticky rozhodli nevakcinovat sebe a své děti. Já netvrdím, že se nemohou mýlit, mohou se mýlit. Třeba se za pět, za deset let ukáže, jak skvělá ta vakcína byla. Ale pořád ještě se může ukázat opak, jo. Ještě pořád se může ukázat, že je nebezpečná.

A v České republice už v současné době, lidé, kteří nejsou vakcinovaní, mají problémy. Vtipné je to, že je mají i vakcinovaní, protože když nemají potvrzení o testu, přestože jsou vakcinovaní plně, tak se nedostanou na dovolenou. To jsou takové vtipné situace, ale to se utříbí časem v tom covidovém fašismu. Pokud jej tato komise nechá vzniknout. Protože já si myslím, že nedílnou součástí té vaší práce by mělo být i to, abyste zhodnotili ten právní stav z hlediska Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tak abychom my poté mohli, ještě nakonec svého volebního období, jako třeba poslední věc, schválit tu vaší zprávu ke COVID-19. A já si myslím, že lidé... můžeš si odskočit... (Poslanec Luzar se mimo mikrofon ptá, zda se může vzdálit.)... tak po obědě.

No, já se omlouvám, já jsem nevěděl, že ostatní mají zájem vystoupit, protože je tam nevidím. Neviděl jsem je tam na začátku. A myslím si, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, že jste vystupovat nechtěl, protože já jsem se hlásil z místa. A kdybych se nehlásil z místa, tak už by bylo dávno odhlasováno. Takže vaše teď tvrzení je účelová lež, vy jste vystoupit nechtěl, ne? Nemáte o tom žádný důkaz. Nebyl jste uvedený, prostřednictvím pana předsedajícího, ani na tabuli, ani jste nezvedl ruku dřív než já, ani jste nepožádal o vystoupení s přednostním právem, takže jste vystoupit nechtěl. Vy jste to chtěli prostě schválit. Já, s radostí uvolním místo k vystoupení komukoliv, zejména těm předkladatelům toho návrhů a těm autorům toho návrhu na zřízení té komise, protože já bych potřeboval ty odpovědi na ty otázky.

Co to vlastně chcete stihnout za ty tři měsíce a co všechno bude nebo nebude součástí toho vašeho vyšetřování.

(Poslanec Luzar přichází k řečnickému pultu a ptá se, zdali budou moci vystoupit také ostatní poslanci.) No a ještě považuji tu poznámku pana kolegy Luzara - nezlobte se, ale troufnu si zareagovat prostřednictvím pana předsedajícího - za drzou. Protože si myslím, že tohle by asi panu Stanjurovi ve třetí hodině jeho projevu říct nešel. Takže řekl bych, že když využívám stejného ustanovení paragrafu jednacího řádu Poslanecké sněmovny jako všichni mí ostatní kolegové, tak chodit mě napadat ke stolku je opravdu pokrytecké a zbytečné a upozorňuji vás, že neefektivní, řekl bych, že kontraproduktivní. Ono to takzvaně lidově řečeno přitápí pod kotlem.

Protože pokud tady nebudeme mít tu skutečnou diskuzi - ona tady zatím není a nevypadá to, že ta komise by ji chtěla vést - o tom, jestli už jsme ve fázi aparteidu nebo nejsme, tak to napětí ve společnosti jenom poroste. Jenom otevřený oboustranný dialog sympatizantů a odpůrců vakcinace na půdě této komise může vést k tomu, že se přijme nějaké oboustranně přijatelné stanovisko.

Pokud tahle komise nenabídne občanům, kteří se kriticky rozhodli, že se nechtějí účastnit žádného mRNA experimentu, že nechtějí si nechat nic vnikat do svého těla, uvolňovat tam genetický materiál, protože nechtějí být znásilněni, tak tato komise, kde jsou strany, které opravdu tu definici znásilnění mají velice extrémně sofistikovaně vypilovaně jemnou - jako jsou Piráti, TOP 09 - tak ti by měli jako první bojovat proti tomu, aby do sebe někdo musel nechat něco vnikat a uvolňovat genetický materiál.

Takže bude ta komise zkoumat z legislativního hlediska, jestli současný postup vlády už přesáhl hranice trestného činu nátlaku nebo vydírání? Nebo jestli je u nás opravdu vakcinace 100% dobrovolná, když už se bez vakcíny nebo nějakého jiného dokumentu nepodíváte skoro nikam? A když se už vypouští balónky - jako ČT Nova vypustila balónek, že až 38 % občanů České republiky si přeje povinnou vakcinaci - což je pochopitelně blábol - ale tyhle balónky už se vypouštějí.

Lidé potřebují vědět, v jaké legislativní situaci se dnes nacházejí a jaký je skutečný stav jejich práv. Jestli zaměstnavatel může na ně tlačit výroky, že když se nenavakcinují, tak budou platit ušlé zakázky a v případě, že se objeví covid v tom zaměstnání, tak že jim nechá strhávat z platu náhradu škody za ty lidi, kteří budou doma na nemocenské. Protože tohle se stalo ve veřejném prostoru. Takoví podnikatelé existují a oni to veřejně oznámili.

A já jsem neslyšel křik ani ze strany opozice, ani ze strany ČSSD - jedné strany práce - a už ani ne ze strany KSČM - druhé strany práce - které by se vehementně zastaly těchto a řekly, že tento přístup nejen, že je neetický, ale je nelegální a podaly třeba trestní oznámení, aby chránily ty zaměstnance, které jejich zaměstnavatelé vydírají veřejně, že pokud se nenechají navakcinovat, tak je budou finančně nelegálně trestat. Ani jeden poslanec KSČM ani jeden poslanec ČSSD se těchto lidí práce nezastal.

Takže ať už bude členem té vyšetřovací komise kdokoliv, ať už se bude tvářit jako levičák nebo pravičák, ať už bude tvrdit, že je pro Evropskou unii nebo proti Evropské unii, tak předpokládám, že zhodnotíte ten legislativní stav. Protože tady už vycházejí články, kde nadpis je komentář: "Vytahovat bič na neočkované na to je brzy." Každý, kdo je nadán jenom zbytečkem kritického uvažování, ten nadpis pochopí jednoduše. My přinutíme co největší počet lidí, který se nechá přinutit tímto nátlakem a na ten zbytek potom vytáhneme bič.

Jaká bude role vyšetřovací komise, která si klade jako ambice - jak řekl tady pan předseda Michálek - aby se ty chyby nezopakovaly, tak jaká bude role této vyšetřovací komise v tom, aby nedošlo k tomu, aby si nějaký fašista mohl dovolit vytáhnout bič na lidi, kteří se nechtějí nechat otrávit experimentální mRNA infuzí, o které tady nemůže vůbec žádný lékař a vůbec žádný vědec říct, co to s nimi udělá za rok, za dva, za tři, za pět? Jaká role té vyšetřovací komise tady v tomto bude? Bude vůbec nějaká, pane předsedo Michálku prostřednictvím předsedajícího?

Dozvím se odpověď alespoň na jednu z těch otázek? Mám je ještě pro jistotu zopakovat? Nevšiml jsem si, jestli jste si, pane Michálku, dělal poznámky. Takže mám pocit, že bych je zopakovat měl. Pan předseda Michálek má poznámky, což je úplně úžasné. Téměř by mi to umožňovalo skončit, ale já cítím, že čas na to, abych skončil, ještě úplně nepřišel, protože ten můj pocit, že jsem neřekl úplně všechno, je takový všeobjímající.

Vyšetřovací komise, která má na svoji činnost tři měsíce a ve svém programu nemá zodpovězení ani na jednu jedinou otázku, která by už v současné době nekolovala tím veřejným prostorem a veřejnost na ni neměla učiněný jednoznačný názor... To znamená, že ti, kteří volí pana Babiše, tak ty nikdo nepřesvědčí, že pan Babiš krade, nikdo. I kdyby pan premiér v přímém přenosu ukradl České korunovační klenoty, tak z jeho voličů tomu nikdo neuvěří. Všichni víme, že tuto pozici má.

Kdybychom zjistili, že Piráti se chystají zavést covidový aparteid, protože jediným problémem, který oni vidí na té činnosti vlády z toho profylaktického hlediska, je to, že vláda dvakrát rozvolnila, tak můžete přesvědčeným voličům Pirátů vykládat cokoliv a oni vám to stejně neuvěří, dokud to Piráti případně ve vládě neprovedou.

Všechny ostatní body tak, jak byly navrženy, nebo tady přečteny, panem Michálkem prostřednictvím pana předsedajícího, jsou body, které jsou navnímány veřejností a které jsou všeobecně známy. Ale ty body, které by skutečně objasnily, co se tady v České republice skutečně stalo za ten poslední rok a půl, tak z těch tam není ani jeden. A já bych opravdu chtěl znát odpověď na otázku, jestli tato vyšetřovací komise bude zkoumat původ viru, bude zkoumat způsob jeho šíření po České republice.

Protože jsem zapomněl ještě zmínit práce pana profesora - teď se nevzpomenu - nicméně testovali snad dvacet povrchů včetně vzduchu na Hlavní poště v Brně, kde prošlo minimálně dva tisíce lidí a v obchodním centru Šantovka, kde prošlo šest tisíc lidí. Zkoumali je stejnou PCR metodou, jakou se zkoumají lidé, jestli jsou nebo nejsou infekční. Předpokládám, že víte, že ten výsledek byl takový, že covid se v uzavřených prostorách nešíří. Nebyl na žádném povrchu, nebyl na rukou zaměstnanců, nebyl na rukou zákazníků, nebyl na dotykových displejích samoobslužných prodejen, ale nebyl ani ve vzduchotechnice.

To znamená, že to nebylo tak, že by čistě náhodou tam ten den přišlo šest tisíc lidí, kteří všichni měli čerstvý respirátor, dodržovali opatření, nebyli infekční. Ten PCR test dokáže najít ten virus, který je starý tři týdny, možná i měsíc. A tím, že byla prozkoumána i ta vzduchotechnika v obou případech, to je jasný vědecký důkaz toho, že covid se v uzavřených prostorách nešíří, protože to byl pokus provedený za stejných podmínek opakovaně se stejným výsledkem.

Přesto hlavní součástí vládní strategie bylo omezování lidí v uzavřených prostorách. V uzavřených prostorách, kde je vydýchaný vzduch, jsme si ještě nasadili na ústa respirátory nebo roušky.

Takže bude součástí vyšetřovací komise pro COVID-19 zhodnocení těchto, těchto vědeckých pokusů, bude tato komise navrhovat jejich opakování tak, abychom se do budoucna vyhnuli tomu, že se budeme vyhýbat viru tam, kde on není a kde se nešíří. Obecně to dodnes není nikdo schopen říct, tady bych poprosil o odborné stanovisko kolegy lékaře a vědce. Nikdo nemůže říct, jak se COVID šíří, protože to nikdo neví. Předpokládá se, že se šíří emulzí nebo kapénkami, to je předpoklad, není potvrzen.

No a bude součástí činnosti této vyšetřovací komise také zhodnocení prací, které už se věnovaly efektivitě nebo neefektivitě nošení roušek a respirátorů? Bude součástí této komise zhodnocení toho, jestli ty respirátory pomáhají nebo naopak škodí? Bude tam někdo tuto informaci kriticky probírat s tím, že si tam zase opět ve veřejném, v on-line procesu, ve veřejném vystoupení pozvete lidi, kteří zpracovávali ty studie, i kdyby to měli být lidé ze zahraničí. Myslím si, že v tak kritické době, jako je doba covidová, a v tak kritickém případě, jako je vyšetřovací komise o COVID-19, bychom měli investovat státní prostředky do toho, že povoláme odborníky, jako třeba (Z pléna je ozvalo kýchnutí.) - je to pravda, děkuji; jako třeba nositele Nobelovy ceny, aby vypovídal před parlamentní komisí Parlamentu České republiky; že by měli být přizváni, měla by jim být zaplacena cesta, prostě uhrazeny veškeré náklady.

Jiní vědci, odborníci, jako třeba autor MRNA vakcinace, který teď varuje před MRNA vakcinací a je přesvědčen, že to byl jeho největší profesionální omyl, a že spike protein je nebezpečný toxin. Myslím si, že by tito lidé měli být pozváni do České republiky. A je to hlavně nápad pro Piráty, protože Piráti jsou ve své podstatě internacionální, multikulturalističtí, otevření a transparentní. Takže si myslím, že by zejména Piráti měli tento návrh podpořit a ty zahraniční kapacity sem přivést.

A měli by podpořit můj návrh, aby jednání té komise bylo veřejné a on-line. Ne tak, aby probíhalo jako to jednání komise OKD. Tam to pochopím, tam šlo o trestnou činnost, eventuálně mohly ještě uniknout nějaké informace. Dobře. Tady jde o životy. A myslím si, že i kdyby to mělo zmařit nějaké policejní vyšetřování, že nějaký tunelář nebude zatčen, tak to už jsme zažili v České republice x-krát. Za to ty desetitisíce zmařených lidských životů nestojí. Takže bude se komise zabývat původem viru, způsobem jeho šíření, o kterém já tvrdím, že nic nevíme, popíše nám komise způsob šíření, bude se komise věnovat porovnání statistik nám podobných zemí, kde ta míra smrtnosti, nebo kde ten počet zemřelých byl o 50 %, o 90 % nižší než u nás? Přizvete odborníky na preventivní a primární péči o pacienty s COVID-19?

Přizvete odborníky, jako je pan profesor Tereke nebo pan primář Rezek, kteří jsou odborníky na tu poslední fázi péče o pacienty s COVID-19 v té poslední fázi, ze které buďto člověk uteče hrobníkovi z lopaty nebo zemře? Zhodnotíte kritický postoj všech parlamentních stran k nouzovým stavům, to znamená i svůj opoziční? Vy jste vždycky měli v rukou neprodloužení nouzového stavu. Stačilo vám zablokovat Sněmovnu. Pokud byste s tím nouzovým stavem skutečně nesouhlasili, tak by ten nouzový stav nikdy nebyl. Zhodnotíte činnost hejtmanů, zejména hejtmanů ODS a TOP 09, kdy ODS a TOP 09 vehementně hlasovala v Poslanecké sněmovně proti nouzovým stavům a jejich... a myslím, že i ANO, správně, a jejich hejtmani umožnili vyhlášení dalšího nezákonného stavu? Bude se tato vyšetřovací komise zabývat legislativním stavem dobrovolnosti vakcinace v současné době, jestli už se nejedná o přípravu trestného činu vydírání, útisku, velmi podobnému znásilnění? A opravdu tohle všechno chcete stihnout za tři měsíce?

Aby bylo jasno, že jsem demokrat, který vám dá prostor se vyjádřit, i když teď budete lživě tvrdit, že jste vystupovat chtěli, což jste nechtěli. A já teď všem divákům v přímém přenosu, i těm, kteří se budou dívat později, zopakuji, že jsem vystoupil jako první v této rozpravě. Nebyl tam přihlášený nikdo na tabuli, nebyl přihlášený nikdo s přednostním právem. Já jsem musel zvednout ruku, abych se dostal do rozpravy. Nikdo ji nezvedl přede mnou, což znamená, že celá Sněmovna byla domluvená na tom, že ta komise se ustanoví bez jakékoliv rozpravy a bez jakékoliv kritiky toho, k čemu ta komise má za tři měsíce dojít. A ten důkaz je nezpochybnitelný, je stoprocentní, protože až si dáte tohle video na začátek, tak uvidíte, že na tabuli nesvítí žádné jméno, předsedající komise(?) nevyzývá nikoho s přednostním právem. Až když se Lubomír Volný hlásí, tak asi po půlhodině se tam objevuje další jméno. Tato Sněmovna byla připravena hlasy všech stran, bez rozpravy schválit píárovou divadelní vyšetřovací komisi.

Děkuji za pozornost.

