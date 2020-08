Vondra (ODS): Chceme udržet NATO silné a Američany v Evropě

reklama

Pompeo v Praze. Odpoledne jsem byl v Senátu, kam mě pozval Miloš Vystrčil. Mluvil tam americký ministr zahraničí. Jako europoslanec, navíc i doma v opozici, jsem dělal jenom „křoví“ – společně s dalšími bývalými velvyslanci v USA (viz foto s Martinem Paloušem a Petrem Kolářem). Návštěvu z USA ale považuji za důležitou, tak jsem přerušil dovolenou na chalupě a na to „křoví“ si rád zahrál.

Svět se mění, a proto je na místě si vyslechnout, jak to reflektují Američané. My naše spojenectví v NATO logicky poměřujeme životním zájmem mít jištěnou bezpečnost ve vztahu k Rusku. O něm přirozeně byla řeč. Chceme udržet NATO silné a Američany v Evropě – jsou to spojené nádoby, jedno nemůže fungovat bez druhého. Ale víc a víc vystupuje do popředí faktor „Čína“, která vyjde z koronakrize nejvíc posílená. Babiš i jeho ministři mluví lyricky o tom, že s Pompeem probírali kybernetickou bezpečnost, byznys atd. Ale fakticky přijel Pompeo do Prahy kvůli Číně. Přijel varovat před Huawei. To bylo téma č. 1 i 2. „Ještě větší hrozbou (než Rusko) je Čína,“ řekl v klíčové větě ve svém projevu v Senátu.

Co to pro nás znamená? Chceme-li si udržet bezpečnostní garance vůči Rusku, nesmíme brát varování k Číně lehkovážně. Tím spíš, že na rozdíl od Poláků, kteří kvůli Rusku posilují americkou vojenskou přítomnost přímo v Polsku (a dokonce za ni budou platit), my – kvůli svému slabošství – nic takového nechystáme.

Pro zájemce ještě dávám link na můj rozhovor v LN (ZDE), kde to rozebírám podrobněji.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vondra (ODS): Zpráva o pohřbívání v Čechách Vondra (ODS): Kolegové stále nepochopili ekonomickou realitu dnešní EU Vondra (ODS): Babiš jako vyjednavač v EU zcela selhal. Už podruhé Vondra (ODS): Premiér musí vyjednat jádro jako čistý zdroj a spravedlivé rozdělení peněz z fondu obnovy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.