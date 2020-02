Vondra (ODS): Čím užší vymezení, tím menší zásah

reklama

Chci poděkovat Milion chvilek pro demokracii za reakci a pozvání k dialogu.

Na začátek bych rád vypíchnul, že si dosavadní práce hnutí vážím. Střet zájmů premiéra a s ním spojená oligarchizace Česka je od roku 1989 bezprecedentní. Vznik protestního hnutí je proto reakcí zdravého imunitního systému. Problém, na nějž jsme narazili u demonstrace pod heslem „Nechceme jít cestou Maďarska a Polska!“, má dvě velmi odlišné roviny. První rovinou je fakt, že Milion chvilek dosud zastupoval nesmírně názorově širokou skupinu lidí. Pod jeho deštníkem se nacházeli jak pražští intelektuálové, tak třeba drobní živnostníci z malých vesnic. Bylo to vidět i na Letné. Někdo nesl vlajku EU, jiný transparent vymezující se proti eurodotacím jakožto jedné z ústředních motivací vstupu Andreje Babiše do politiky. Výběrem témat, v nichž fronta prochází napříč tábory babišovců a antibabišovců, je část nespokojených lidí vytlačována ven. Čím užší vymezení, tím menší zásah. Berte to ode mě jako přátelskou radu, ne jako kaceřování.

Druhou rovinou je situace v Polsku a v Maďarsku. Je to dobré téma k diskusi, nejlépe ke dvěma, protože situace v obou zemích se liší. Jde o národy s odlišnou mentalitou, historickými traumaty i porevolučním vývojem. Mám Poláky a Maďary rád, což neznamená, že souhlasím se vším, co dělají Kaczynski s Orbánem. Ale těžko mohu souhlasit s házením lidí, které si pamatuji z dob boje za svobodu, kdy stáli na stejné straně jako my, do jednoho pytle s člověkem, jako je náš premiér. Aktivista Fidesz, dnes kolega europoslanec za stejnou stranu, u mě v srpnu 1989 bydlel. Nebo měl bydlet, protože ho při demonstracích na Václavském náměstí zatkli a odsoudili. Přijel se nám tehdy s kolegy omluvit za maďarský podíl na okupaci v roce 1968. Rozklikl jsem si rešerši a pozorně ji pročetl. Považuji za příhodné, že většinu zdrojů tvoří texty Petra Janyšky, jehož vyhraněné názory znám, jeho komentáře čtu pro rozšíření obzorů, ale nemůžu je považovat za nezávislou analýzu situace. Je to nanejvýš shrnutí argumentů jedné strany.

Rád se někdy setkám a probereme to osobně. Možná se neshodneme, ale to není konec světa, z toho se nestřílí. Aspoň u nás ne.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



