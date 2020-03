Vondra (ODS): Evropská komise a koronavirus

reklama

Když jsem četl vyjádření šéfky EK, naštvalo mě to, ale řekl jsem si, že si dám zámek na ústa a nebudu zbrkle reagovat. Krize míří do celé EU, je nutná akce a ideologie je k ničemu. Neměl jsem záznam z tiskovky a článek na POLITICO se o českých opatřeních nezmiňoval. Uváděl, že EK reagovala na Trumpovo rozhodnutí zakázat lidem z EU vstup do USA. Když jsem ale dnes na sítích viděl diskusi v českých bublinách (eurohujeři vs. euroskeptici), a když jsem zjistil, že EK odpovídala na dotaz, který směřoval i k nám, dospěl jsem k názoru, že to za objasnění stojí.

1) Rozhodnutí české vlády uzavřít hranice, školy a obchody považuji za správné. Je dobře, že šla čelem a nečekala na EU. Z čísel vyplývá, že ještě máme možnost epidemii pozastavit nebo aspoň pozdržet, aby se na ni zdravotnický systém připravil. Jde o lidské životy. Korejci, Singapurci a Tajwanci to dokázali. Španělé, Francouzi a další v západní Evropě už jsou na trajektorii k italskému scénáři. My ještě ne. Není prostor vysvětlovat podrobnosti. Kdo chce číst víc, doporučuji tento text (ZDE).

Anketa Kdo podle Vás udělal pro boj s koronavirem prozatím nejvíc? Andrej Babiš - premiér 70% Vladimír Dlouhý - šéf Hospodářské komory 0% Jan Hamáček - ministr vnitra 1% Rastislav Maďar - epidemiolog 0% Jana Maláčová - ministryně MPSV 0% Tomáš Prouza - šéf Svazu obchodu 3% Roman Prymula - epidemiolog, náměstek MZ 21% Adam Vojtěch - ministr zdravotnictví 5% Ursula von der Leyenová - předsedkyně Evropské komise 0% hlasovalo: 22899 lidí

2) Pro ČR je pokus epidemii pozastavit či pozdržet jedinou alternativou. Stav příprav na krizi typu „Itálie“ je ze strany vlády absolutně zoufalý. Restrikce umí, ale management je strašný. Nejsou roušky, respirátory a další zdravotnické pomůcky. Ani ve státních rezervách. A hlavně není dost plicních ventilátorů. Právě jejich nedostatek vede v Itálii (a nejinak tomu bude ve Španělsku i ve Francii) k tomu, že lékaři pod tlakem rozhodují, koho nechají žít a koho zemřít. Ventilátory nelze vyrobit za týden. Kolik jich má ČR? Německo, které má v přijímání drakonických opatření největší zpoždění, má možná systém v lepším stavu. Ventilátorů má 28 tis., včera objednalo dalších 10 tisíc. Dodávky jsou rozloženy na rok!

3) EK může v krizi pomoct tam, kde má kompetence. Teď se probudila. Pozdě, ale lepší než nikdy. Zjednodušuje pravidla pro státní pomoc (není čas soutěžit), uvolňuje prostředky na výzkum a vývoj (fajn, ale projeví se až za dlouho) a avizuje, že nebude vymáhat pravidla o rozpočtové zodpovědnosti (Itálii to může zachránit, ale eurozóny pohřbít).

4) EK nemůže pomoct, kde kompetence nemá. Například ve zdravotnictví. Členské státy tam nerady kompetence předávají. Jde o život a centrum je daleko. EK má naopak sdílenou kompetenci, pokud jde o volný pohyb lidí a jeho restrikce. Členské státy je mohou zavést, je-li ohrožena jejich bezpečnost. Tato epidemie se na to jistě vztahuje. Ale EK by mohla koordinovat aspoň tím, že by k tomu na základě faktů a statistik dávala podněty. Nic nedělat a pak ještě kritizovat, jak to předvedla v pátek, je špatné a navíc hloupé. Její popularitě mezi lidmi to nepřidá.

5) Smutnou realitou je, že EK se fakt probudila až jako poslední. Ještě toto pondělí, když jsem byl v EP, pořádala šéfka EK tiskovku ke 100 dnům ve funkci. Mnoho slov o „Zeleném údělu“, málo o epidemii. Jen informace, že nový krizový štáb EK se schází jednou za týden. Na plénu v pondělí jsem jim připomněl, že u nás zasedá každý den…

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vondra (ODS): Nesmíme to zlehčovat, jde o lidské životy Vondra (ODS): Pravidla Grety Thunberg v Evropském parlamentu Vondra (ODS): Ficův konec dává naději i nám – žádná dominance není věčná, ani ta Babišova Vondra (ODS): Koronavirus, panika a půst

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.