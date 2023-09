Vondra (ODS): Je nesmysl odstavit uhlí úplně, dokud není náhrada

reklama

Změny na Severu.

Vláda ve středu nejednala v Praze, ale na severozápadě Čech. V Kadani. Je správné upřít pozornost na kraj, kterého se budoucí transformace energetiky a průmyslu týká nejvíc. Počítá se i s prostředky EU. Proto jsme předtím klíčová místa navštívili s europoslaneckou kolegyní Veronika Vrecionová

Uhlí logicky ustupuje, řeší se rekultivace. Na místě bývalých dolů vznikla jezera v Chabařovicích a Mostě, využívaná k rekreaci. Ale nebude dost vody na to zatopit všechny. Proto se některé nechají volné přírodě, která si poradí sama. Je to správně. Ukázkou je Radovesická výsypka u Bíliny, kterou jsme navštívili. Přírodní jezírka, lesíky, louky, to vše přitahuje zajímavé ptáky, rostliny i milovníky přírody. Ornitologové zrovna kroužkovali. Králíček ohnivý na fotce je náš nejmenší opeřenec.

Zároveň je nesmysl odstavit uhlí úplně, dokud není náhrada. Navštívili jsme elektrárnu v Ledvicích. Nejmodernější u nás, nedávno zcela modernizovaná. Emise o 50% nižší. Musíme najít model, aby byl provoz ekonomický i při vysoké ceně povolenek, zejména nebude-li svítit slunce a foukat vítr.

Krušné hory jsou jedním z mála našich regionů, které mají slušný větrný potenciál. Navštívili jsme malý větrný park u Moldavy. Ještě nedávno hrozilo, že majitel, až mu dojde licence, ho bude muset odstranit, protože krajské zastupitelstvo drželo plošnou uzávěru. Teď ji správně zrušilo. Větrníky tam, kde s tím nemají místní problém a kde často fouká, mají smysl. Jsou čisté. V Rakousku i Německu rostou jako houby po dešti. Ale nejsou všespásné.

Vědí to Poláci. Hodně jich taky stavějí, ale zároveň uhlí úplně neodepisují. Příkladem je důl Turów nedaleko Frýdlantu. Babišova vláda se s Polskem hádala bez jakéhokoli výsledku. Vloni jsem nové vládě pomohl se s Poláky dohodnout. Dali nám miliardu na opatření, která pomohou českým obcím u hranic postižených těžbou. U Liberce už se staví úpravna vody, vodovod bude hotov do dvou let. Na české poměry rekordní tempo.

Pod Cínovcem jsme jednali s firmou Geomet. Chtějí těžit lithium potřebné pro výrobu tolik žádaných baterií. Naše ložisko je největší v Evropě, byl by nesmysl ho nevyužít. Firma ale musí zlepšit komunikaci s místními obcemi. Sever chce zcela přirozeně minimalizovat škody a maximalizovat prospěch. Dá se to s dobrou vůlí a otevřenou komunikací zvládnout.

Sever má taky další potenciál pro obnovitelné zdroje. Příkladem je ojedinělý projekt využití geotermální energie pro výrobu tepla v Litoměřicích, který má být podpořen taky z fondů EU. Čistý zdroj nahradí špinavé uhlí. Perspektivou jsou i přečerpávající hydroelektrárny. Převýšení mezi Mosteckou pánví a Krušnými horami po tom volá. Dole zatopený důl, nahoře přečerpávací nádrž podobná Dlouhým stráním v Jeseníkách. Na vrcholu Krušných hor už umělé přehrady jsou (Fláje, j.), zásobují pitnou vodou. Nikomu nevadí….

RNDr. Alexandr Vondra ODS



