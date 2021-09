Vondra (ODS): Konec německé stability?

reklama

Stabilita a kompromis – to jsou slova asi nejvíc spojená s 16letou vládou odcházející Angely Merkelové. Pro nás Čechy to byla éra příjemného sousedství. Tak přívětivé Německo jsme v moderní době neměli. Přispívala k tomu sama kancléřka, která pocházela z „východu“ a měla pro zájmy Středoevropanů pochopení. Nikdy se neprocházela v pohorkách po hřbetě ani Čechům, ani Polákům či Maďarům. Snad si ještě najdeme příležitost ji za to poděkovat.

Říkám to navzdory tomu, že s jejím vládnutím jsou spojeny tři chyby.

Odchod od jádra, který rozbil energetický trh ve střední Evropě. „Pozvání“ miliónu ilegálních migrantů z Blízkého východu, které zhoršilo bezpečnostní situaci. Výstavba plynovodu Nord Stream, který zvýší závislost na Rusku.

Ty tři chyby nerozbily stabilitu teď a tedy, ale budou mít následky v budoucnosti. Dědictví Merkelové bude horší, než bylo její vládnutí.

Prvním příkladem rozporného dědictví jsou volby. Nejen historická porážka její CDU, ale daleko rozdrobenější scéna. Poprvé – kromě varianty velké koalice – už nestačí k vládě dvě strany. Jsou potřeba tři. Její pochod zprava do středu dal vzniknout AfD. Tohle by Helmut Kohl nikdy nedovolil. Její „zelenání“ nezadrželo vzestup opozičních Zelených. Naopak – přispělo k jejich legitimizaci. Lidé dávají přednost originálu před kopií. Levicoví Zelení dobili většinu velkých měst (od Kolína a Hamburku po Mnichov a Stuttgart). V ultralevicovém Berlíně v kooperaci s radikální Die Linke prosazují vyvlastňování bytů (viz referendum tuto neděli). Zeleně-sociální komunismus ťuká na dveře!

Pokud to nakonec neskončí velkou koalicí, budou mít Zelení i zásadní vliv na vládu. To je ona varianta "semafor". V ideologickém boji za klima se ještě přitvrdí. Dotkne se to všech. Nejen nás – třeba v zápase o jádro a cenách energií. Dotkne se to i Němců a jejich životní úrovně. Ti nejbohatší ve velkoměstech, kteří volí Zelené, mají rezervy. Tí chudší, kteří volí Die Linke, SPD a na venkově CDU a AfD, už ne a je jich většina. Na velkou stabilitu bych proto nesázel. Mohou nás čekat velké otřesy a kocovina. Viz trefná obálka z The Economist ZDE. I to je dědictví Angely.

