Vondráček (ANO): Co nás tak strašně tlačí a proč to musí být teď hned?

Já se ještě omlouvám, možná to z toho mého příspěvku nevyplynulo. Já jsem chtěl položit dotaz, co nás tak strašně tlačí a proč to musí být teď hned a proč nemůžeme ten problém toho rádoby soudu, který je nejednoznačný, který vzbuzuje různé interpretace... A my bychom měli dbát, aby ke každému zákonu, který přijmeme v téhle Poslanecké sněmovně, nebyl hned potřeba nějaký dodatečný výklad, jak to vlastně je.

My bychom ty zákony měli dělat tak, že když si to někdo přečte, hned to pochopí, má to být jednoduché, má to být přehledné, nemá to být matoucí. Tak já jsem se chtěl zeptat opravdu konstruktivně, co nám brání, kdybychom podle mě tu chybu opravili, a proč je to tak strašně důležité, aby se to jmenovalo soud a aby tam bylo riziko protiústavnosti, protože to v té disciplinární oblasti zasahuje do autonomie spolků a do té zásady odloučenosti od státu a do toho, že se jedná v podstatě o samosprávné orgány a svobodu sdružování v téhle republice.

Tak opravdu kladu pokorný konstruktivní dotaz, proč se to tak tlačí, proč se to dokonce protlačilo před čtrnácti dny, dneska je to bod číslo jedna... Chápu, je to to gros toho sportovního prostředí. Ale proč zrovna tohle nemůžeme opravit? Já si totiž myslím, že i ti, co to předkládají, musí vědět, že to v pořádku není, protože ten argument pana Brodce je, že ten soud byl vlastně zřízený vnitřním předpisem, takže teď už se to jen přepisuje do zákona, takže vlastně se ten soud nezřizuje zákonem. To tam je napsané v tom argumentáři pana Brodce. Ale já prostě říkám, že jestliže v loňské polovině roku vznikl exkrement, tak jestliže ho nyní dáme do zákona, tak to bude pořád exkrement. To znamená, je na čase to spravit.

Děkuji.

