Vondráček (ANO): Jednou jste s někým partner, podruhé nepřítel...

Děkuji za slovo. Reagovat budu na pana ministra Jurečku. Přihlásil jsem se v okamžiku, kdy řekl termín princip vlády na čas. Jenom ho chci pochválit za pěkné vystoupení, pěkné grafy a takové vystoupení patří do prvního čtení v rámci standardního legislativního procesu.

A chci se ještě zmínit o ústavním nálezu 26 z roku 2016. To je ten, který řešil EET. On nebyl úplně jednoznačný. My to víme. On tam ten soud napsal, že nelze vyloučit, že došlo k zásahu do ústavně chráněných hodnot a principů tak, jak je vymezen, ale že navrhovatelka, to znamená, ti tehdejší opoziční poslanci, to moc nerozepsali, moc tomu nevěnovali, a tudíž ani ten soud o tom nerozhodoval. Přeložím do češtiny: kdyby si s tím dali víc práce, možná tenkrát uspěli. Ale co tenkrát ten soud hlavně zohlednil? Že byl naplněn smysl a účel jednacího řádu, protože o tom hovoří nejen počet dnů, kdy se konalo třetí čtení, ale také celkové časové rozložení počínající prosincem 2015 a končící únorem 2016. Tolik prostoru dostala opozice na EET, aby to mohli komentovat, aby mohli reagovat na změny a vyvolat pozměňovací návrhy. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) Co děláte vy nám? My na to máme pár hodin a přes noc, ani přestávku na oběd nám nedáte!

