Vondráček (ANO): My na Moravě už máme národního ptáka

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

možná mi věříte, že já už ani nemám radost, že na mě přišla řada. Já jsem ráno měl takovou dobrou myšlenku, že se zachovám jako princ Drsoň, vše budu z dálky sledovat a v pravou chvíli se do všeho vložím a dopadnu asi stejně jako Drsoň. Je to pro mě poučení, příště to neudělám. Dal jsem si vnitřní závazek, že až tady za pár měsíců budeme hlasovat o nedůvěře vlády, až se ta pětikoalice rozhádá, tak už se budu hlásit den předem.

Mám pro vás ale i dobrou zprávu. Chci být humánní a já ten svůj projev zkrátím. Já jsem ho měl rozdělený podobně jako Patrik Nacher na tu personální část a na tu obsahovou část, a já tedy tu personální vynechám. On tu stejně asi pan ministr spravedlnosti není - a bylo by si o čem povídat v té personální části, třeba jenom těch sedm náměstků. Není to tak dávno, co stačili čtyři na Ministerstvu spravedlnosti. Teď jich bude sedm. Já osoba s povšechnou znalostí sídla Ministerstva spravedlnosti si dělám až strach, obavy o pana ministra, jak on tam naskládá všechna t náměstkovská a ministerská auta do garáže, jak všechny ty náměstky usadí, všem zařídí asistenta, řidiče. Bude to takový malý ministerský tetris z mého pohledu.

Takže radši se budu věnovat programu. A tady mám jenom krátkou připomínku, že ten program spravedlnost a právo, ne právo a spravedlnost, to jsou poslední dvě nebo tři - 50 až 52 celého toho vládního prohlášení. No, není to mnoho na tak důležitou oblast, jako je spravedlnost a právo. Vy z toho teď budete těžit, že ta řeč bude kratší. To je zase na druhou stranu také pravda.

Já mám několik obecných základních připomínek a potom bych se chtěl věnovat několika bodům. V podstatě já tam můžu rozlišit v té části tři okruhy. Jednak jsou to věci, které jsou napsány poměrně konkrétně, konstruktivně, směřují k nějakému cíli. To je vidět, že to jsou části, které vlastně vychází z práce Ministerstvo spravedlnosti, tak jak jsou rozpracované k dnešnímu dni a připravovali to úředníci. Pak jsou tam takové části, které jsou opravdu spíš obecné povahy, deklaratorní, sliby a to, co se chystá. To připomíná spíš ještě ty předvolební sliby a deklarace. A pak je tam zajímavý okruh věcí, které tam nejsou vůbec a které tam chybí a které by tam být měly.

To nejzákladnější pnutí a ten konflikt, který ale v tom rozpočtu je, že se tam něco slibuje, a vy zároveň slibujete, a tady se dotknu části zdravé veřejné finance, vy slibujete, že budete šetřit, že budete škrtat a zároveň tady na těch třech stránkách slibujete a slibujete a slibujete. Nedává to smysl, respektive rád bych se zeptal pana ministra, který vše sleduje, ačkoliv není přítomen, jak to myslí, vždyť někdy to opravdu nedává smysl. Tady je jasně deklarováno, že se zasadíte a že navýšíte odměny znalcům a tlumočníkům. Zároveň chcete šetřit. Ptám se, jak to chcete udělat? Pane ministře, jak to chcete udělat?

Další zajímavá, pro mě velice až absurdní část toho programu je, že se zasadíte a prosadíte navýšení odměn nesoudnímu personálu na soudech. Vážená vládní koalice, vážený pane ministře, vy jste těmhle lidem sebrali těch 1 400 korun 29. prosince a teď v tom vládním prohlášení se zasazujete, že jim přidáte. Pane ministře, čte to aspoň někdo po vás? Čtete to? Vždyť to nedává smysl, tak proč postupuje tímto způsobem? Není to první případ.

Včera jsme tady hlasovali z mého pohledu protiústavní nikoliv zmrazení, ale zpětné snížení platů ústavních činitelů, soudců a státních zástupců. Měli jsme šanci prosadit tu normu v nějakém přátelském duchu jako symbolické hezké gesto solidarity se společností a vaši senátoři, a já to nerozlišuji, jestli je to poslanec, nebo senátor, vaše koalice to shodila pod stůl. A potom pracně ukoptěně to přijímáme znovu a říkáme si o ústavní žalobu a já jsem přesvědčen z mého pohledu, že k tomu opravdu dojde. Tohle je úplně stejný případ. Takže těm lidem ty peníze vezmete a v programovém prohlášení slibujete, že jim ty peníze dáte.

Další část, že se zasadíte o elektronický spis. To je věc, kterou budeme jako konstruktivní opozice podporovat. V té věci se už mnohé udělalo. Ta vize je rozpracovaná, spolupracuje se s kolegy z Bavorska a elektronický spis přinese obrovský pokrok naší justici. Ale celé to visí na penězích. Prostě bude to stát další peníze. Já tam prostě cítím pořád to tajemno, nebo jak jsem si přečetl na iRozhlasu, že největší záhada tohoto vládního prohlášení je, kde na to vezmete, že pořád posloucháme ty sliby a o co se zasadíte, a vy vlastně slibujete, že budete investovat. A zároveň říkáte, že budete škrtat. A já se omlouvám, já samozřejmě jsem neekonom, já jsem to tady poslouchal. Hledáte segmenty, analyzujete, ale já jsem se opravdu nedozvěděl, kde tedy k těm úsporám dojde.

Poslední věc - personální posílení správního soudnictví, správních soudů. Tak co je personální posílení? Zase najmete nové lidi! Vždyť vy to tam máte v tom programovém prohlášení! Tak jak to jde dohromady s tím zbytkem? Vy se spolu nebavíte, ti ministři z těch jednotlivých stran? Tak to je asi prostě to nejdůležitější, co v tom vidím. Jinak jsou tam pozitivní věci a já jako předseda ústavně-právního výboru určitě budu spolupracovat, budu hrdý na to, když se nám podaří něco, co se nepodařilo v podstatě, už se dá říct, generacím před námi. Je tady řeč o moderních procesních kodexech, míněno asi trestní řád a občanský soudní řád. Já si myslím, že i tyto normy v rámci těch jednotlivých materiálů jsou rozpracované, že se udělal velký kus práce třeba i za paní ministryně Benešové, a jestliže pan ministr Blažek na tu práci naváže, tak máme šanci uspět historicky v této části.

Slibujete novelu zákona o státním zastupitelství, že předložíte do konce roku 2022. Upozorňuji, že my jsme měli tři návrhy v uplynulém volebním období, že ta novela je napsaná, že celé to ztroskotalo v podstatě na urputné snaze státních zastupitelů, aby měli převahu v těch výběrových komisích, aby to bylo na státních zastupitelích, jací budou vybíráni státní zástupci, což samozřejmě se nelíbilo spoustě lidí, protože je to ten ministr, který nakonec odpovídá za práci státního zastupitelství. Státní zastupitelství je pořád a bude součástí moci výkonné a tahle diskuze nám vlastně celý ten návrh zdržela. Co mi tam chybí v tom programovém prohlášení, víte, třeba Vrchní státní zastupitelství má velké množství zproštění. To nejsou ta deklarovaná 4 %, co se uvádí ve statistikách. Když oddělíte Vrchní státní zastupitelství, tak je to až 30 %. A obecně je velké množství zproštění u stíhaných osob. A copak o to. Jako obhájce povoláním můžu mít radost, ale oni potom ti zproštění požadují náhradu škody od státu. A nárůst tady těch náhrad škod je obrovský a neustále roste. Je to další díra do státního rozpočtu a já tady bohužel v tom programovém prohlášení o tom nečtu jediné slovo.

Další proklamace nejsou nic nového. Když se budou věnovat těm věcem, které v tom programovém prohlášení nejsou, tak asi se nebudete divit, že zmíněním lobbing. Zákon o lobbingu tam vůbec není, pane kolego. Není. Nevím o tom, že by v legislativním plánu. Tady se nabízím jako konstruktivní opozice, že jsem navrhl tento tisk jako číslo 1 a související jako číslo 2 - sněmovní tisk a jsem připraven na tom spolupracovat, ale proč to tam vůbec není v tom programovém prohlášení? Já vám přečtu jednu starší větu. Proč se bránila Občanská demokratická strana tolik zákonu o lobbingu? Proč jsme ho obstrukčním způsobem vlastně nepřijali a skončilo to ve třetím čtení v minulém volebním období? Já bych se chtěl zeptat pana ministra, který tu není, jaký je tedy přístup k lobbování ODS.

Podívejte se, já jsem se dozvěděl a já jsem tím argumentoval a já vám to přečtu: Přijetí regulace lobbování nadále zůstává závazkem v Národním plánu obnovy. Jde o reformu číslo čtyři protikorupční komponenty 4.3. Termín pro realizaci, účinnost právní úpravy, je stanoven na první kvartál 2026. V popisu úkolu je uvedeno, že má dojít mimo jiné k definici lobbování, vytvoření registru lobbistů a lobbovaných s povinností registrace a stanovení sankcí za neplnění daných povinností. V případě nepřijetí hrozí, že Česká republika ztratí nárok na čerpání evropských peněz z RRF - Recovery and Resilience Fund. Regulace je dlouhodobě požadována také ze strany skupiny států Greco. Pane ministře, víte, že ohrožujete čerpání Národního plánu obnovy, že se jedná o 180 miliard, že když nepřijmeme zákon o lobbingu, tak nesplníme podmínky tohoto programu? Můžete mi říct, proč tedy tak důležitá věc, tam vůbec není v tom programovém prohlášení oproti jiným? Děkuji za odpověď. Já samozřejmě chápu, že ta diskuze trpí, když je 3:58 a že se těch odpovědí už asi nedočkám.

Další věc, která mi chybí zásadním způsobem v tom programovém prohlášení, je jakákoliv snaha o tzv. mapu justice. Kolik let se o tom bavíme, že česká justice potřebuje restrukturalizaci, potřebuje reformu. Bavíme se o stupních soudů, bavíme se o obsazení soudů. Máme soudy, které mají pět soudců, máme soudy, které mají desítky soudců. Máme čtyři stupně. Opravdu máme soudy, kde nestíhají, máme přetlak ve správním soudnictví. Děkuju, že aspoň je to zmíněno v tom programovém prohlášení, na druhou stranu třeba u trestněprávní agendy dochází ke snížení nápadu. Trestněprávní soudci mají méně práce.

My se dostáváme do situace, kdy budeme možná, a doufejme, protože my máme trošku přesoudcováno, co se týče průměru v rámci Evropy, tak když se budeme bavit ne o jmenování nových soudců, ale opravdu naopak o zrušení a omezení počtu soudců, a proč ty peníze nenainvestovat třeba do jejich asistentů, do aparátu soudu a nic z toho, co tady říkám, není v tom programovém prohlášení. A já myslím, že nemusí být někdo právník, aby si uvědomil, že to, když dojde k reformě justice, když dojde k zavedení elektronického spisu, tak to znamená úspory, obrovské úspory, obrovský pokrok v české justici. A když budu hodně korektní, tak tohle programové prohlášení je naprosto neambiciózní v této části. To si myslím, že jsem docela korektní.

Už jsem zmiňoval návrh nového trestního řádu. Tady je napsáno: dokončíme návrh nového trestního řádu. Mně to přijde málo za situace, kdy už je pokročeno do té míry, že když jsem mluvil na sklonku funkčního období s paní ministryní Benešovou, tak říkala, že v podstatě jsou na prahu paragrafovaného znění. Víte, je to naprosto zásadní věc. Za posledních 15 let se to nepovedlo nikomu. Tyto snahy měla už vláda od konce devadesátých let. Věcné záměry zákona o trestním řízení soudím byly předloženy již v roce 1999, 2004 a 2008. Máme tu jednoho pamětníka - pana předsedu Bendu. Na ně potom navazovala východiska a principy nového trestního řádu v roce 2015. Za doby, kdy rezort spadal pod hnutí ANO, se v poslední době udělalo hodně koncepční práce, ze které se dá vycházet, a jestliže na ni pan ministr naváže, já tady veřejně dávám příslib, že budeme postupovat ryze apoliticky a odborně, a máme historickou šanci tuto normu přijmout a nevím, proč je tady napsáno: dokončíme návrh. Myslím si, že za volební období se toho dá stihnout víc. Koneckonců máte tam sedm náměstků, tak nemohl by to opravdu někdo dostat na starosti? Když bude všech sedm náměstků chodit do práce, já myslím, že se s tím podaří udělat kus práce.

O státním zastupitelství už jsem mluvil. Je tady zajímavá věc, mluví se tu o novelizaci zákona státním zastupitelství, a pak je tady samostatně věta: Přijmeme opatření k posílení odpovědnosti státních zástupců. Tak já jsem se chtěl pana ministra zeptat, proč je to zvlášť, v čem spočívá to zdůraznění a to kouzlo, že je to napsáno v tom prohlášení odděleně. Já samozřejmě přiměřenou odpovědnost státních zástupců jsem připraven podpořit, koneckonců vidíme ten obraz některých trestních řízení. Na druhou stranu, kdyby se podařil nový trestní řád, je logické přijmout nový zákon o státním zastupitelství a ne jenom novelizovat to státní zastupitelství. Já v rámci opozice ale dopředu říkám, že také budeme dohlížet na to, aby nebyly účelově oslabovány pravomoci státního zastupitelství z politických důvodů. Ono to prohlášení trošku budí dojem, že nová vláda chce pouze posilovat odpovědnost trestních zástupců. Já vím, že státní zastupitelství je předmětem často kritiky některých zástupců ODS už od pádu Nečasovy vlády, je třeba hledat ale nějaký rozumný kompromis.

Další bod. Podpoříme konsenzuální řešení rodičovských konfliktů. Děti nesmí být obětí sporu mezi rodiči. Tady si jenom dovolím malou poznámku, že už jsme trošku napřed. Pokud je mi známo, tak tuto normu už předložila skupina poslanců ANO v čele s Helenou Válkovou. Pro vaši informaci, je to sněmovní tisk 40. V systému je rychleji, než ho předložila vláda. Chápu, že na jiné - to bych musel nalistoval, ale já si to pamatuju, že tam někde píšete v tom programovém prohlášení, že veškeré zákony, které slouží k naplnění programového prohlášení, budou předkládány v zákonném procesu, po řádném jaksi procesu v rámci Legislativní rady vlády atd., tak tady jsem měl jenom takovou poznámku, to znamená, že opoziční návrhy absolutně ne, teď vládneme my. Překládám vám to do češtiny. Tak to máte v tom programu prohlášení, tak jsem to pochopil i z dnešního vystoupení pana Stanjury. My zastupujeme naše voliče. My máme 108, my se s vámi bavit nebudeme.

Další věc, na kterou jsem chtěl slyšet odpověď od pana ministra. Schválíme další zákony k posílení transparentnosti veřejné správy a prevenci a postihu korupce. To je ta část, o které jsem mluvil, že tam organicky nezapadá do toho programového prohlášení. To je tak, když slepíte ty dokumenty z ministerstva a do toho si dáte kousek svého předvolebního slibu. Proč jste tedy bojkotovali lobbing? Proč jste bojkotovali whistleblowing, který tady máte v programovém prohlášení? Ale to jenom proto, že je to evropská směrnice a že se zkrátka implementovat musí. To je můj osobní názor. Vy tady píšete: Předložíme návrh zákonů transponujících evropskou směrnici o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. A teď ta věta: Dosavadní pokusy o provedení tohoto závazku do národního právního řádu selhaly, a Česká republika tak v současnosti postrádá komplexní právní úpravu. Já to považuju za nehorázný vrchol pokrytectví, protože ta norma například, pokud vím, nebyla doprojednána v ústavně-právním výboru. Ta norma zůstala viset ve druhém čtení v tom předchozím volebním období. My jsme ho klidně mohli přijmout. A teď to máte program v programovém prohlášení!

Zasadíme se o zvýšení odměn nejustičních pracovníků. Znova to zdůrazňuji. Máte to tam. Mám to velkým vykřičníkem tady napsané. Jestliže ne, počítejte s tím, že přijde opoziční návrh, který třeba nepřijmete, a my budeme navrhovat posílení personální a navýšení odměn, protože už jsem to tady říkal, 1 400 korun mohli mít od 1. ledna, ale nemají, tak jsem zvědav, jak se s tím popasujete.

Zajímavá věc. Zpřístupníme statistiku rozhodování soudců a soudů. Tak jsem se chtěl zeptat pana ministra, co to znamená, jestli to znamená kartu soudce, jak navrhoval pan poslanec Michálek, že se povede statistika soudce, jak rychle rozhoduje, budou uvedena jeho data na veřejných sítích, bude vyvíjen, jak on říkal, sociální tlak na soudce, aby rozhodovali kvalitně a rychle, což je svým způsobem někdy protimluv, protože nelze posoudit složitost těch jednotlivých kauz, těch jednotlivých případů a naopak by to mohlo být kontraproduktivní a mohlo by to vést ke snížení kvality rozhodování. Takže moje otázka, pane ministře, je to ta karta soudce, jak chtějí Piráti, nebo ne? Jednoduchá krátká odpověď.

Budeme prosazovat rozšíření konceptu restorativní justice v návaznosti na strategii restorativní justice pro Českou republiku a podpoříme rozšíření konceptu probačních domů. Výborně, dobrá myšlenka! Ale taky všichni víme, že je to drahá myšlenka. Já už jsem to tady jednou komentoval. Kde na to budete brát peníze? Já v tom vidím obrovské pnutí mezi tím, co máte jako leitmotiv veškeré předvolební kampaně i současné kampaně a toho, co pak reálně slibujete v programu.

Děkuji, paní místopředsedkyně. Zaměříme se na problém nadužívání trestní represe u jednání s malou společenskou škodlivostí. Tak jsem se zase chtěl zeptat pana ministra, co tím myslel, jestli tedy to bude dekriminalizace, jakých trestných činů. Je to strašně obecné, nicneříkající. Ono se často mluví například o dekriminalizaci v souvislosti s vymáháním výživného, ale já mám tu zkušenost osobní ze života, že v mnoha případech je to jediný nátlakový prostředek na neplatiče, zvlášť když jsme v rámci nějakých kompromisů tady novelizovali výživné.

Provedeme revizi systému odměňování znalců. Tomu už jsem se věnoval. Mám tu krásnou větu: Prosekání byrokratické džungle. Kvalitní legislativa a chytré řízení státu. Tady bych si opravdu přál, kdyby mi tedy někdo řekl, co takové prázdné heslo znamená a co znamená byrokratické džungle. Já mám pocit, že toto je přesná formulace, u které jste použili Ctrl+C a Ctrl+V z některého předvolebního programu.

U nových zákonů, nařízení vlády a vyhlášek zpravidla nejpozději do pěti let od nabytí účinnosti vyhodnotíme jejich fungování v praxi. Za tímto účelem budeme využívat metodiku hodnocení celkového společenského přínosu a dopadů legislativy ex ante a ex post v souladu s dobrou praxí Evropské unie a doporučení OECD. Tady si dovolím jednu poznámku 103 dní od voleb. Já si myslím, že do pěti let už nebudete ve vládě v tomto složení.

To je, si myslím, z mého pohledu vše. Já vám děkuji za pozornost a že jste mě vyslechli. A na úplný závěr bych chtěl říct, že my na Moravě už máme národního ptáka, a je to orlice. My žádného jiného ptáka nechceme, případně kalouse ušatého si přijímejte v Praze a ve středních Čechách.

Děkuji.

