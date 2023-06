Vondráček (ANO): Tak teď nevím, proč jste včera tak tleskali panu prezidentovi

reklama

Děkuji za slovo. Myslím, že nevyužiji celé dvě minuty. Rád bych svou faktickou poznámkou reagoval na vystoupení pana předsedy Jakoba ještě před přestávkou, co jsme měli. Pan předseda, prostřednictvím pana předsedajícího, odkázal na stenozáznam, co se týče délek projednávání. Ale já jsem hned na úvod říkal: první čtení 25 minut, druhé čtení 25 minut, třetí čtení dodneška 175 minut. A my jsme se teprve na konci druhého čtení vůbec dozvěděli, co pan Michálek chce. Tak mi vyvraťte tahle čísla, pane kolego, prostřednictvím předsedajícího. Co mi na tahleta čísla řeknete?

A za druhé, jestliže jste tady argumentovali tím, že grémium je neformální orgán Sněmovny, já s vámi naprosto souhlasím, on je neformální. Je neformální proto, aby se aspoň na této neformální půdě dosáhlo nějakých dohod, abychom tady fungovali, aby tady 200 lidí vyvinulo nějakou efektivní činnost, aby to k něčemu směřovalo. Mírně to navazuje na to, jestli si někdo vzpomene na vystoupení, kdy jsme navrhovali odvolání předsedkyně paní předsedkyně Adamové Pekarová, když jsem říkal, odvolat, neodvoláme, ale budiž to nějaký apel do budoucna, jak se tady k sobě budeme chovat, co budeme dělat a že by to vedení Sněmovny mělo být trochu nad těmi stranami, nad těmi kluby a mělo by být takovým řekněme i obranným valem proti vládě, proti ministerstvům.

No, a vy teď jste to grémium ani nesvolali. Vždyť nás by to určitě posunulo víc, než když tady budou vystupovat jednotliví poslanci a budou číst nějaké připravené příspěvky. Je to jejich právo. Mají k tomu co říct. Nelíbí se jim ten pozměňovací návrh. Ale na tom grémiu jste se mohli třeba něčeho dobrat. Ale vy ani nemáte potřebu to zkusit. Tak já nevím, proč jste tolik tleskali včera panu prezidentovi. Děkuji za pozornost.

