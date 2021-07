Vondráček (ANO): Žaloby by mohly soudní systém zahltit

reklama

Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Mně je velkou ctí, že mohu předložit tento návrh i díky určité souhře okolností a tomu, že se kolega Hamáček dnes omluvil.

Tento návrh podepsalo celkem 21 poslanců, na původním návrhu je 20, ale zdůrazňuji, že i pan poslanec Holík ho připodepsal, i když není uveden už přímo v tom tisku. Podepsali všichni poslanci, kteří jsou svým původem ze Zlínského kraje, podepsali zástupci všech poslaneckých klubů.

Já myslím, že jestli máme nějakou vzácnou komoditu, tak je to čas v tento den, tak já se pokusím být stručný. Jenom ještě v úvodu bych chtěl říct, že nezasedáme v našem hlavním sále ve Sněmovní 4, jsme tady, nemáme tu galerii pro veřejnost, nicméně bych vás chtěl informovat, že za těmito dveřmi (ukazuje dozadu) sedí všichni starostové dotčených obcí, kterých se to týká. Já myslím, že tam čekají, dneska možná výjimečně velmi rádi, protože doufají v pozitivní výsledek dnešního hlasování.

Já nemyslím, že je nutné, abych znovu opakoval, že v roce 2014 došlo na území Zlínského kraje k ojedinělé události, která nemá v historii České republiky obdoby. Došlo k explozi velkého množství munice a výbušných látek a následky byly odstraňovány bez tří dnů šest let. I ta délka zásahu je v naší historii bezprecedentní. Činnost Integrovaného záchranného systému následně omezila život obyvatel ať už v té nejintenzivnější formě evakuací, zákazy obdělávání pozemků, zákazy vstupu na pozemky atd. A cílem tohoto zákona je, aby došlo k odškodnění toho, že byl výrazně omezen nejen osobní život obyvatel a život celé komunity, fungování obcí, fungování kraje. Kdybychom postupovali podle standardních zákonů, tak u obyvatel by se jednalo o soukromoprávní žaloby. Jenom opravdu těžko si lze představit, jakým způsobem by to mohlo zahltit soudní systém, jak by si poradili jednotliví občané se sepsáním nějakého profesionálního žalobního návrhu, jak by prokazovali příčinu, následek, příčinnou souvislost, přičemž nikdo nepochybuje o tom, že se skutečně snížila kvalita jejich života a že skutečně došlo ke konkrétním škodám.

Snahou tohoto zákona je také dospět k co nejrychlejšímu efektivnímu řešení, aby ta pomoc byla účinná, musí být co nejrychlejší. Proto byla také zvolena kritéria opravdu jednoduchá. Tím základním kritériem je trvalé bydliště v obci, která byla dotčena tou nešťastnou událostí a následně činností Integrovaného záchranného systému. U občanů by se jednalo o žádosti, které by ovšem musely být podány v pevně stanovené prekluzivní lhůtě, a v případě, že k podání žádosti nedojde, už není možné zjednat nápravu. I z hlediska přístupu státních orgánů se jedná o jasně omezené období, kdy jsou jasně dána pravidla. U obcí a u kraje by potom obdržely plnění přímo obce z Ministerstva financí v pevně stanovené lhůtě.

Já bych prosil z důvodu ušetření nějakého času, projděte si, prosím, důvodovou zprávu k tomuto zákonu, která přesně stanoví, proč bylo přistoupeno k podání tohoto návrhu. Vy se dokonce můžete přesvědčit, protože tam zůstala větička - Ministerstvo vnitra předkládá - která potvrzuje, že tento text byl zpracován odborníky na Ministerstvu vnitra. Ačkoliv se tedy jedná o poslanecký návrh, tak se jedná o návrh, který zpracovali legislativci a kde se tedy objevila jedna drobná chybička legislativní, kterou opravím v rámci legislativně technických oprav textu.

Já budu citovat opravdu jenom velice stručně z té důvodové zprávy: Návrh přiznává vybraným obcím, konkrétně obcím Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Slavičín a Vlachovice, jednorázovou finanční kompenzaci, jejímž prostřednictvím stát vyjadřuje zájem na tom, aby se život v obcích v okolí mimořádné události navrátil do pokojného stavu. V návaznosti na to je pak samostatně přiznávána kompenzace i jednotlivým obyvatelům dotčených obcí. -

Jde o to, že kdybychom postupovali podle zákona platného o státní pomoci, tak aby stát poskytl krajům, obcím a dalším právnickým osobám státní pomoc na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území, tak to se může stát pouze v případě, že je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. K tomu ovšem na území řekněme Vrbětic a okolí nedošlo, neboť jakkoli je tento zásah svým rozsahem v našich dějinách mimořádný, to už jsem říkal, tak zároveň se týká malého území a nebylo tedy nutné vyhlásit žádný ze zvláštních stavů dle tohoto zákona. Podle tohoto zákona tedy postupovat nemůžeme a postup podle klasických soukromoprávních norem, jak jsem vám už řekl, je velice sporný a složitý.

Předkládáme tedy tento návrh zákona, který je svým způsobem velmi ojedinělý, nicméně řeší ojedinělou situaci a já vás žádám o jeho podporu a jeho projednání a odsouhlasení již v prvním čtení v režimu § 90 jednacího řádu.

Na závěr věta: Úprava jednorázového odškodnění dotčených obcí a jejich obyvatel cestou přijetí zákona je jedinou možností, jak v současné době zajistit možnost rychlé nápravy, neboť standardní cesty náhrady škody jsou velmi obtížné - jak jsem uvedl.

Děkuji za pozornost, držím nám všem palce při hlasování.

