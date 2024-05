Vondráček (Svobodní): Polovinu platu europoslance odevzdám na dobrou věc

reklama

Po diskusi na Primě mi došlo hodně pozitivních zpráv a pár ve smyslu: “Mluvíte líbivě a kritizujete EU, a přitom Vám jde jen o koryto v Bruselu.” Opravdu to tak není. Tyto volby beru jako šanci nastartovat změnu v české politice, kterou bude potřeba dokončit po sněmovních volbách.

A protože má europoslanec zhruba 2x větší plat než poslanec a já fakt nemám v plánu se za velký peníze uklidit do Bruselu, opakovaně slibuji, že polovinu platu si nenechám pro sebe. A udělám vše pro to, abychom uspěli ve volbách do naší sněmovny a podpořili šanci, že by příští ministryní financí byla Markéta Šichtařová.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

