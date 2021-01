Vondrák (ANO): Problém nebyl na straně systému, vždycky je to mezi klávesnicí a židlí

reklama

Dobré odpoledne, dámy a pánové,

já už jsem chtěl reagovat na pana Stanjuru, nepodařilo se mi to, protože jsem nemohl, takže zareaguji teď na to, co jsem slyšel. Prosím vás, ten systém na první pohled není komplikovaný, bohužel komplikovaný je z pohledu jeho užití, protože ta skupina uživatelů je velmi různorodá, bohužel jsou to 80+, kteří samozřejmě jsou v této skupině úplně ti nejslabší. Ale já bych řekl, že bych se velmi chtěl ohradit proti tvrzení, že to je čirý amatérismus. Jako profesor informatiky bych si dovolil takové objektivní zhodnocení celé situace. Na začátku to nepochybně byl velký nápor, ten systém samozřejmě měl problémy, a to se dalo očekávat. všichni jsme s tím počítali, ano mělo na to být víc času z hlediska testování, nebylo, svým způsobem je to objektivně dáno.

Ale co si myslím? Že je důležité, jak se ten systém v čase mění. A mění se tak, že to, co říkáte, jako že ten dotyčný senior se bude muset znovu a znovu hlásit, není to pravda. Od dvaadvacátého už začíná fungovat systém, kdy ten senior dostane výzvu s PINem číslo dva proto, aby se přihlásil už na konkrétní místo, které bude vykryto vakcínou. Já bych chtěl říct, že ten problém nebyl na straně toho systému, ale tak, jak to bývá vždycky. Vždycky je to mezi klávesnicí a židlí. Prostě spousta lidí a uživatelů do toho dala data, která neměla potvrzena z hlediska vakcín, a v tom případě se celá věc zkomplikovala. Takže, prosím vás, buďme k tomu objektivní a zkusme se soustředit na to hledat ty chyby a odladit je a napravit ty chyby. Takže to je ten cíl, na kterém se teď intenzivně pracuje, a já si myslím, že se tak i děje. Takže, prosím, nemluvme o amatérismu, protože si myslím, že ten tým, který to připravuje, je velmi profesionální. Netvrdím, že by se nedaly věci dělat jinak, ale myslím, že je nefér jim říct, že to je amatérismus.

Děkuji.

