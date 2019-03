Vrecionová (ODS): Nezastavitelný dávkomat

„Nezastavitelný dávkomat“ je celkem přesné označení toho, co ministryně Maláčová předvádí. Na tomto příkladu se nejlépe ukazuje rozdíl mezi socialistickou a konzervativní sociální politikou. Konzervativní sociální politika chce fungovat jako trampolína – kdo spadne, toho dostane zpět do normálního života. Socialistický přístup odpovídá síti. Kdo do ní jednou spadne, už se z ní nevymotá. Zvláštní přístup samozřejmě musíme mít k těm, kdo si sami pomoci nedovedou – zdravotně postižení, senioři a děti.

Ing. Veronika Vrecionová ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV