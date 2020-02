Výborný (KDU-ČSL): Dnes máme svobodu, ale ne vždy tomu tak bylo

reklama

Dnes je tomu 72 let, co se naše země zahalila na dlouhá desetiletí do černého hávu a stala se definitivně pohůnkem Sovětského svazu. A dnes je tomu 70 let od smrti čihošťského mučedníka komunistické zvůle P. Josefa Toufara. Čest jeho památce a poselství nebát se!

Co mimo jiné přinesl komunismus? Uzavřely se hranice, lidský život pro vládnoucí elitu neměl žádnou cenu, každý "nepohodlný" byl perzekuován. Režim, který rozhodoval o tom, co budete jíst, kam půjdete do školy, kam pojedete, respektive nepojedete, na dovolenou, jsme mnozí z nás zažili na vlastní kůži. Protože zlo se plíží pomalu a jeho účinky pochopíme mnohdy až, když už je pozdě, je potřeba nejen mladým, ale všem připomínat, co se roku 1948 stalo a proč. Jsou to chyby, ze kterých se máme poučit a nikoliv je opakovat. S odstupem času naše paměť zlé vytěsňuje a snaží se uchovat si ty lepší vzpomínky. Je to normální. To ovšem neznamená, že se žádné zločinné události nestaly. Staly. A i když na své dětství vzpomínám rád, vím jistě, že život ve svobodě, který nastal po roce 1989, je lepší. Ano, náš svět se posouvá a mění a někdy máme tendenci vidět věci jenom negativně, pročež ale zapomínáme, že to nejdůležitější, co jsme před 31 lety nabyli, stále máme. Svobodu. Nenechme si ji vzít. Nenechme zlo a negativitu, která je (hlavně na internetu!) všudypřítomná, ovládnout naše mínění a náladu. Máme se dobře.

Bohu dík!

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



