Výborný (KDU-ČSL): Návrh zpřesňuje kvalitu evidence skutečných majitelů

Vážený pane místopředsedo, paní ministryně, vládo, kolegyně, kolegové,

chtěl bych za poslanecký klub KDU-ČSL také okomentovat zákon o evidenci skutečných majitelů, jak se nám vrátil ze Senátu. Chtěl bych poděkovat panu senátorovi a Senátu jako celku, že ještě do zákona zanesl tuto úpravu, kterou my považujeme nejenom za vhodnou, ale také správnou.

Kolegové i pan senátor Goláň to tady už řekli jasně, tak jenom pro stručné zopakování. Pokud stát dneska poskytuje peníze formou dotací či veřejných zakázek, měl by mít také tu jistotu, komu tyto peníze poskytuje. A k tomu má sloužit primárně ta evidence skutečných majitelů. Nicméně v té verzi, jak byla přijata Sněmovnou, tak tam samozřejmě zůstává ten nárok na dotace, případně na účast ve veřejných zakázkách i v případě, že jsou tam nesrovnalosti v evidenci. A to, co zavádí senátní návrh, je právě to, že ten dotyčný příjemce je povinen tyto nesrovnalosti vypořádat. To je přeci velmi logické.

My bychom měli jako zákonodárci lpět na tom, aby stát v tomto smyslu šel příkladem a nevytvářel tady jakýkoli prostor pro jakékoli nekalosti, včetně třeba praní špinavých peněz. V tomto smyslu bychom měli mít skutečně ten zájem na tom, abychom nejenom dokázali mít evidenci skutečných majitelů, ta už je teď, tedy pokud to dneska úplně nespadne pod stůl, schválena, ale také mít jasno, že tam jsou správné, relevantní údaje. A ta senátní verze, jak se nám vrací, nechce nic jiného, než právě možnost v případě nesrovnalostí ty dotace, resp. účast na veřejných zakázkách odepřít v případě, že ta firma, společnost tyto připomínky, tyto nesrovnalosti nevypořádá. To je přeci naprosto spravedlivé a logické.

Tady neznamená ten senátní návrh automatickou stopku, ale společnosti, které budou mít evidenci v pořádku, se ničeho bát nemusí. Společnost, která bude mít nesrovnalosti, dostane prostor je vypořádat. Když je vypořádá, tak se samozřejmě může stát jak příjemcem dotace, tak účastníkem v rámci veřejných zakázek. A v případě ověřování údajů v evidenci, tak tam kromě výpisu z evidence musí být právě doloženy dalšími doklady to, že dotyčný příjemce má vše v pořádku a nehrozí tady tedy žádné škody primárně v tomto případě státu.

K tomu, co říkala paní ministryně, mi jenom dovolte kratičkou poznámku. To není tak, že bychom šli nějak nepřiměřeně nad rámec páté AML směrnice. Naopak, ten senátní návrh, jak ho tady dneska máme, tak vlastně zpřesňuje tu kvalitu evidence skutečných majitelů, aby ji stát mohl využívat pro to, aby ochránil veřejné prostředky. A já jsem přesvědčen o tom, že to by mělo být cílem nás všech. Proto si myslím, že je naprosto logické a správné, a poslanecký klub KDU-ČSL také podpoří tu senátní verzi, která v tomto smyslu celou evidenci skutečných majitelů zpřesňuje a ochrání veřejné prostředky České republiky. A věřím, že v tomto smyslu tady uvažujeme úplně stejně všichni.

Děkuju pěkně.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



