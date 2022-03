Výborný (KDU-ČSL): Nikdo z poslanců nebude určovat, koho si ministr vezme, nebo nevezme na jednání

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, pane ministře, nerad to dělám, ale já musím reagovat a zastat se pana ministra a budu reagovat na faktickou poznámku paní kolegyně Vildumetzové. Tak já myslím, že asi tady nebude nikdo z poslanců - a už vůbec ne z opozičních poslanců - určovat, koho si ministři vezmou, nebo nevezmou, přizvou, nebo nepřizvou na jednání. Jenom vás chci upozornit, že jsem byl na jednání na kulatém stolu na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Paní poslankyně Dostálová tam byla přítomna, taky vystupovala, vyjadřovala se, takže není to tak, že byste byli jakkoliv obcházeni. A samozřejmě něco jiného je role zpravodaje, něco jiného je role garanta za opoziční stranu, to respektujeme, a takto to také s vámi bylo diskutováno.

K té systémové podjatosti se tady jasně vyjádřil pan kolega Adamec. A já toto vnímám, i tu debatu, která se tady vede, vedli jsme ji tady tři roky, my jsme tady neustále naráželi na zcela zavřené dveře a neochotu se bavit, a vedeme férovou politickou rozpravu a debatu o tom, zda tady má fungovat spojený model veřejné správy, nebo nikoliv. Zda zboříme, co tady desetiletí funguje, nebo nezboříme. Vlastně pokračujeme v té debatě kontinuálně z toho minulého volebního období, respektujeme to. Ale my jsme jasně přesvědčeni o tom, že ku prospěchu ne nás, ale ku prospěchu občanů České republiky, těch stavebníků na první místě je, abychom se vrátili k tomu, co jsme my tady skutečně říkali neúspěšně, respektujeme, měli jste většinu, prosadili jste si tady něco tou koalicí stavebního zákona s SPD a s komunisty tehdy, tak my jsme přesvědčeni o tom, že to nebezpečí, které z toho hrozí, my jsme na to upozorňovali, dopustit nesmíme.

No a pokud jde o tu Hospodářskou komoru, jak se tady trochu emotivně rozohnila paní poslankyně Dostálová - no tak samozřejmě žádné faktury neexistují, ale tak občas někdo píše něco proto, že z toho něco třeba má.

