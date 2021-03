Výborný (KDU-ČSL): Otevřete střediska volného času a volnočasových aktivit

reklama

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já děkuji prostřednictvím pana místopředsedy panu kolegu Nacherovi, protože já na něj můžu plynule navázat. Ty dopady na celou vzdělávací soustavu, ale prioritně na žáky, studenty, rodiny, rodiče jsou skutečně devastující. Budeme ty bohužel špatné plody sklízet příští ne týdny, ale roky a měsíce a roky a skutečně v tuto chvíli je potřeba jasně říct, jak ty věci budou, a to i v kontextu připravenosti škol na bezpečný, postupný návrat žáků k prezenční výuce. Já jsem chtěl dát panu ministrovi přednost, aby mohl reagovat na dotazy kolegyně Maříkové. Ale dobře, tak vůle ostatních a sněmovny byla jiná.

Tak já si zde dovolím přednést krátce stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL. Řada dotazů, které jsem chtěl položit, už tady panem ministrem byly zodpovězeny. Chci říci, že toto je úplně jiná forma debaty na úrovni věcnosti, jasného plánu, který tady byl představen, než jednání s panem premiérem, které vypadá úplně jinak. Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi za to, že je vždy ochoten se setkat i mimo plénum Poslanecké sněmovny, představit nám své představy a za koalici SPOLU i za poslanecký klub KDU-ČSL mohu říci, že my jsme se dnes neshodli ve všech detailech té představy Ministerstva školství. My se domníváme, že například představa rotační výuky pro první, druhé třídy není úplně šťastná a když víme, že distanční výuka v těchto nižších třídách nebo v těch nejnižších třídách základního školství je velmi problematická, tak bychom spíše předpokládali, že budeme prioritně směřovat k tomu, abychom vrátili celý první stupeň a v těch nejnižších třídách: první, druhá, případně třetí, se bavili o tom, že to skutečně nebude rotační způsob, který jeden týden ty děti, ty žáky pošle do školy a druhý týden se vrátí k té de facto v tomto případě nefunkční nebo velmi problematické distanční formě výuky. Ale respektujeme to, že tady prostě alespoň nějaký jasný plán je.

Co je potřeba ale říci, a to je náš apel na pana ministra, ale hlavně na vládu jako takovou, je potřeba jasně říci, zda vláda je ideálně do termínu 12. dubna připravena zajistit vše pro to, aby ten bezpečný, postupný návrat žáků mohl nastat. Když tady pan ministr uváděl, že státní hmotné rezervy mají k dispozici nějaké množství testů, tak je potřeba zajistit jejich rozvoz do škol. To jsme my jasně řekli, je podmínka, aby ve školách ty testy byly. Současně, a to je můj dotaz i na pana ministra, jestli je připravena jasná, srozumitelná metodika pro školy, která by řekla, jakým způsobem ty testy budou aplikovány. Nejenom že budou v pondělí a ve středu, tomu rozumíme, to je logické a správné. Ale je potřeba říci, jakým způsobem, kdo to bude provádět, tak aby skutečně zřizovatelé a ředitelé škol v tom měli jasno. A prosím pěkně ne v pátek před pondělkem, kdy se ten návrat bude realizovat, ale včas. Proto je také velmi důležité a já na to apeluji a jsem rád, že už ve svém vstupním slově to pan ministr připustil, že tady proběhne pilotáž, která by odzkoušela celý ten systém a vědělo se: ano, funguje to, tohleto nefunguje, je potřeba to upravit, aby na to mohlo i ministerstvo skutečně reagovat. V tomto smyslu bych varoval před tím, abychom zodpovědnost přenášeli v tuto chvíli v tomto školním roce na zřizovatele nebo dokonce na ředitele škol. Tady skutečně tu zodpovědnost musí na sobě nést ministr školství a ministerstvo jako takové a ta komunikace musí být včasná směrem k ředitelům škol, protože bez toho skutečně v tom okamžiku, kdy ty žáci se začnou vracet, ten systém nebude fungovat. Čili to je můj první a důležitý apel.

Jsem přesvědčen o tom také, že nemůžeme zůstat jenom u té první vlny a kromě toho testování, o kterém jsem teď mluvil, tak podmínkou toho bezpečného návratu je i očkování učitelů. Pokud jsme se dozvěděli včera, předevčírem, že bude ukončena registrace učitelů pro to očkování, a v tuto chvíli zhruba, jestli se nepletu, 100 tisíc pedagogů, nepedagogů se nezaregistrovalo, a v tom samozřejmě budou někteří, protože to je dobrovolné. To přece nikdo nepopřel, ani pan ministr to nepopřel. Tak se nezaregistrovali třeba proto, že ředitelé zvolili nějakou taktiku, že se nejprve zaregistrují ti, kteří jsou od nějaké věkové hranice výš a podobně. Tak bych chtěl jasně apelovat na všechny učitele a ředitele škol, je potřeba se včas zaregistrovat. To není výtka k panu ministrovi školství. To je výtka k celému tomu systému, který v tuto chvíli spravuje Ministerstvo zdravotnictví. Já nerozumím tomu, proč je potřeba ukončit registraci jedné skupiny, aby mohla nastat registrace druhé skupiny. A já chápu, že osoby se zdravotním rizikem v tuto chvíli jsou také tou prioritní skupinou, kterou je potřeba očkovat. Ale přece já nerozumím tomu, že ten systém je nastaven tak, že aby mohla být otevřena jedna prioritní skupina, tak musí být registrace druhé ukončena. To mně moc rozum nebere. Ale když už to tak je, tak prosím pěkně všechny učitele, ředitele škol, zavčas se registrujte, tak aby v příštích 14 dnech očkování učitelů mohlo skutečně být dokončeno. A není možné, aby koordinátoři očkování včetně té nejvyšší na úrovni Ministerstva zdravotnictví nějakým způsobem omezovali očkování učitelů jako takových, protože to je ta nutná podmínka pro to, abychom mohli bezpečně rozjet návrat žáků do škol v tom co nejkratším termínu. A navazovat to na cokoliv jiného je z našeho pohledu nedůvodné. Pokud ty školy zároveň budou dodržovat veškerá režimová opatření, pak není důvod, proč by toto nemělo nastat. Protože to, co tady říkal kolega Nacher, jsme zemí, kde jsou děti zavřené doma nejdéle ze zemí Evropské unie. A ty dopady bohužel, ty dopady poneseme my všichni, celá ta společnost.

Je potřeba také pracovat nejenom s tou první vlnou, ale i s tou druhou vlnou, která podle mého názoru musí také přijít, a to ideálně v nějakém horizontu 14 dnů po té první vlně, kde budou žáci druhého stupně základních škol, kde budou středoškoláci. A je potřeba nezapomínat na studenty vysokých škol. Já jsem rád, že už v té první volně se počítá s posledními ročníky vysokých škol, zvláště pokud jde o odborné předměty, praktický výcvik, práce v laboratořích a tak dále. Uvědomme si, že v květnu začíná zkouškové období. To není o tom, že by ti žáci se vraceli k výuce teoretické, protože ta prostě skončí na konci dubna, respektive na začátku května končí letní semestr tak jako tak. Ale je potřeba umožnit návrat k té praktické výuce. Stejně tak jako je důležité, že v té první vlně bude obnovení praktické výuky, ač skupinové, v rámci středních odborných škol. Tam ty škody jsou obrovské a budou se dohánět velmi těžko a je potřeba na toto samozřejmě pamatovat.

Velmi bych také apeloval, aby došlo i k otevření těch středisek volného času a volnočasových aktivit, protože ty škody jsou napáchány nejenom na úrovni vzdělávání, ale jsou napáchány i tou sociální izolací a tím, že děti tady rok žijí mimo kontakty se svými vrstevníky. A to je něco, co má, a řekne vám to každý psycholog, co má obrovské dopady na psychiku těch dětí. Má to bohužel dopady třeba i na jejich fyzickou kondici, ano, a mohli bychom pokračovat. Proto je důležité v rámci všech opatření, která by minimalizovala to nebezpečí šíření epidemie, se k tomuto vracet.

Čili za nás, za koalici SPOLU my vítáme ten plán, máme k němu připomínky, nepovažujeme ho za úplně z našeho pohledu ideální, ale to je věc, která je k debatě. A my jsme rádi, že pan ministr ji vede. Co ale nám zásadně chybí, je to "B", po kterém tady někteří kolegové, kolega Patrik Nacher volali, je potřeba říci, kdy toto nastane a že vláda je schopna všechny podmínky stanovit tak, aby skutečně byly splněny. A to je jasný apel, jasná výzva k vládě a hlavně k ministrovi zdravotnictví. Není možné se pořád tvářit: uvidíme, uvidíme. Pokud to, co říkáte, a já jsem na to trošku alergický, že vzdělávání je prioritou, to už tady zaznělo tolikrát, že mám pomalu - že mi je hanba tohleto znovu vyslovit, tak pokud to myslíte opravdu vážně, tak je potřeba v tom ty kroky činit.

A není možné, abychom tady za 14 dní zase debatovali s panem ministrem Plagou o tom, co bude za dalších 14 dní. Takhle se skutečně nikam nedopracujeme a je potřeba v tomto činit konkrétní kroky. Děkuji za pozornost.

