Výborný (KDU-ČSL): Rodičovská je zářným příkladem toho, že se tady dokážeme dohodnout

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já jsem byl přihlášen už v pátek, tam ta možnost vystoupit nakonec nebyla. Já bych rád tady přednesl stanovisko za poslanecký klub KDU-ČSL.

Na rozdíl od daňového balíčku, kde se tady ta Sněmovna lehce posekala, tak rodičovská je zářným příkladem toho, že se tady dokážeme dohodnout v případě, že ten návrh má hlavu a patu a smysl pro naše rodiče, pro naše rodiny, že se dokážeme dohodnout napříč Poslaneckou sněmovnou. Čili my jsme ten návrh přivítali, podpořili, podporujeme ho i nadále. Já chci sdělit, že KDU-ČSL na konci bude hlasovat pro zvýšení rodičovské bez ohledu na to, zda projdou, či neprojdou ty pozměňovací návrhy. Přesto bych chtěl jasně říci, že jsme přesvědčeni o tom, že pozměňovací návrhy, které jsou předloženy, jsou spravedlivé, protože to, že vláda díky tomu, že chtěla snížit ty náklady na rodičovskou o nějaké dvě miliardy, tady hodila přes palubu 70 tisíc českých rodin. A chtěl bych připomenout, jsou to rodiny, které přistoupily ke svým rodičovským povinnostem velmi zodpovědně. Velmi často z důvodu toho, aby dokázali sladit svoji kariéru a své rodičovské povinnosti, vyčerpali ten rodičovský příspěvek dříve a dnes, světe div se, jsou to tito mladí lidé, kteří odvádějí daně, kteří odvádějí pojistné zdravotní atd. atd. Čili já myslím, že je velmi neférové, když těchto 70 tisíc českých rodin tímto způsobem hodíme přes palubu a rodičovský příspěvek podle toho vládního návrhu necháme čerpat jenom těm, kteří ho aktuálně pobírají.

Máme tady pozměňovací návrh poslankyně Pavly Golasowské, stejně tak jako kolegy Bauera, stejně tak jako kolegů Pirátů. Já bych velmi chtěl apelovat na vás, abyste tento návrh dokázali podpořit. V rozpočtu to skutečně není nějak dramatická částka. A pokud v důvodové zprávě vlády paní ministryně je uvedeno, že je potřeba ocenit péči o malé děti, no tak pak si to ocenění skutečně zaslouží všichni, a ne že některé z toho ocenění vyloučíme. Čili o to bych vás chtěl poprosit, na to bych chtěl apelovat. Jinak vítám to, že tímto způsobem skutečně podpoříme rodiny a rodiče.

A ke kolegu Brázdilovi prostřednictvím pana místopředsedy. Je to pouze jeden ze střípků. Samozřejmě ta prorodinná politika musí mít celou řadu dalších kroků, které jsou důležité. A mimochodem - a on to tady zmínil kolega Pavel Bělobrádek - ty daňové bonusy, na které tato vláda poněkud rezignovala a KDU-ČSL v té minulé vládě prosadila a měly by růst, tak to je ten ideální nástroj, protože ty peníze necháme těm rodinám tak, aby ty rodiny je dokázaly investovat do naší budoucnosti, tzn. do svých dětí. Děkuji.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Výborný (KDU-ČSL): Pojďme otevřít a dokončit rozpravu k rodičovskému příspěvku Výborný (KDU-ČSL): Všichni víme, že se jedná o porušení zákona Výborný (KDU-ČSL): Den před stávkou učitelů můžeme ukázat, že považujeme jejich požadavky za oprávněné Výborný (KDU-ČSL): Příběhy bezpráví popatnácté

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.