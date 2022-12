Výborný (KDU-ČSL): Tak tohleto je skutečně velké pokrytectví

reklama

Vážená paní místopředsedkyně,

já vám děkuji za vaši benevolenci, bude to velmi rychlé, ale chci reagovat. Musím reagovat. Děkuji za ten obrovský zájem o náš lidovecký program pro rodiče a rodiny, tak jak jsme tady slyšeli, je vidět, že vás hodně zaujal, paní předsedkyně, prostřednictvím paní místopředsedkyně. To mě vlastně těší, a my budeme rádi, když všechny ty priority našeho lidoveckého a vládního programu potom také podpoříte. To je skvělé.

Ale musím říct, že tedy ta vaše starost a péče vyznívá velmi pokrytecky z úst té, která tady tři a půl roku, tři a půl roku!, zuby nehty bránila tomu, abychom přidali pětistovku maminkám, jako ministryně financí. My jsme to tady, jenom my, dnešní pan ministr a vicepremiér a další, předložili minimálně třikrát nebo čtyřikrát, a s podporou vašeho koaličního partnera, a vy jste byla ta, která do toho tři a půl roku házela vidle, a na konci, samozřejmě před volbami, pak už se to podpořilo a schválilo.

Tak prosím, tohleto je skutečně velké pokrytectví. Ale co mi vadí, já respektuji, uznávám komentář toho vystoupení, můžete mít na to jiný věcný pohled, to je všechno v pořádku. Ale to, co jste řekla na konci, tak to je naprostá lež! To, že by pan ministr nebojoval za rodiny, rodiče, seniory, hendikepované, tak to myslím, že v této Sněmovně vědí úplně všichni. Tak prosím pěkně, tyto lži tady skutečně neříkejte!

Děkuji.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



