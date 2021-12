Vystrčil (ODS): Dodneška bychom neměli parní stroj

reklama

Vážený pane předsedající, vážené senátorky, senátoři, já se tedy zkusím vyjádřit k těm námitkám, které tady zazněly jednak k tomu bodu 3, jednak k tomu bodu 5. S tím, že si nemyslím, že je úlohou politiků, aby určovali, která technologie se bude vyvíjet rychleji, a která pomaleji. Který proud je hlavní, a který proud hlavní není. Kdyby tohle to politici dělali dříve, tak dodneška nemáme parní stroj. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 13% Nebude 84% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1213 lidí

Tam je napsáno: „pouze při možnosti dalšího využívání“. Při možnosti dalšího využívání! Ne při dalších využívání. Při možnosti dalšího využívání! Říkám to potřetí. A bavíme se o možnosti a nemáme právo brát nějakou možnost něco využívat. Máme právo, měli bychom se snažit o to, aby ta technologická neutralita byla zachována. A pokud se podíváme na tu pětku, tak tam je to stejné. Tam někdo říká, že by se i jiné možnosti výzkumu, jiné možnosti zkoumání, jiné možnosti získání energie a zabezpečení energetické bezpečnosti České republiky měly zůstat zachovány. A pokud chceme k tomu dát některé kritérium, tak to kritérium dělejte až v okamžiku, kdy ta možnost vznikne, vyvine se a bude následně posouzena podle kritérií, o kterých se společně shodneme. Ale, prosím pěkně, ponechme tomu technologickou neutralitu. Ponechme té vědě a těm vědcům, kteří se zabývají, prostě široké pole zkoumání. A neříkejme za ně, že víme, co je správné, a co správné není. V životě to vždycky potom dopadlo tak, že se politici v naprosté většině případů zmýlili. Že to nikdo jinak. Kdo z vás by před 20 lety, představte si, že by před 25 lety tady někdo vystoupil a řekl – a já teď přikazuji, abyste všude vykopali brázdy a do nich položili kabely, protože je potřeba si začít telefonovat a všude musí být telefon. A my bychom tedy vykopali ty brázdy, tam bychom položili ty kabely, zahrnuli to, dali všude pevné linky a pak by někdo vymyslel mobil. On by ho vlastně nevymyslel, protože bychom řekli, že je to slepá cesta, jako politici, a zakázali bychom to. Tak to, prosím vás, nedělejme. Nechme ten život plynout. Dívejme se na to, co se děje s těmi emisemi, snažme se maximálně snížit emise. Ale, prosím vás, neříkejme, která cesta je správná, a která správná není. Děkuji za pozornost.

