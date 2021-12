Vystrčil (ODS): Dokud budeme mít Senát, nemusíme o naši demokracii obávat

reklama

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dámy a pánové, vzácní hosté, milí občané České republiky. 18. prosince tomu bude 25 let od ustavující schůze Senátu. Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 1% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 1% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 85% Je v tom něco víc 12% hlasovalo: 8548 lidí

Já se později dovolím k tomu vrátit a některé důvody zmínit, ale na začátku bych chtěl nejprve poděkovat, poděkovat tvůrcům naší ústavy, která byla schválena 29. února 1920, to znamená, před 101 lety, která již tehdy počítala s horní komorou Parlamentu Československé republiky, která se inspirovala západním vzorem, to znamená vzorem ze zemí, které jsou stabilní a demokratické. Tyto země se kromě jiného vyznačovaly a vyznačují dvoukomorovým parlamentem. Je tedy potřeba to tady vzpomenout a je potřeba říci, že právě ta ústava z roku 1920 byla inspirací a vzorem pro ústavu, která byla schválena toho 16. prosince 1992.

Je to tedy 25 let, kdy poprvé přesně tato vlajka, která je tady přede mnou, byla přenesena do jednacího sálu českého Senátu, byl to tehdy hlavní sál Valdštejnského paláce, aby symbolizovala roli českého Senátu. Nyní se dostávám k tomu, proč to možná 4 roky trvalo.

Tou rolí českého Senátu je ochrana ústavnosti, ochrana demokracie, ochrana právního státu. Ale tou rolí je také stabilita a zpomalování transformačních kroků nebo překotných změn. To jsou věci, které vítají bytostní demokraté. To jsou věci, které podporují bytostní demokraté, které podporují lidé, kteří jsou příteli svobody, nezávislosti a suverenity. Na druhé straně jsou to kroky a jsou to vlastnosti, které mohou vadit těm, co mají sklon k autoritářství, co mají sklon k vedení státu bez porady s ostatními, co mají sklon se chovat sebestředně nebo způsobem, který nectí vůli lidu.

Senát je tady proto, aby dbal na to, aby byla ctěna vůle lidu, aby tomu bylo tak, že budou ctěna základní práva a svobody. A to nejen v ČR.

Proto Senát také v poslední době významně přispívá i k zahraniční politice, jejímu demokratickému charakteru a potvrzování role a cesty, kterou jsme nastoupili po roce 1989.

Na závěr už mi jenom dovolte, abych poděkoval vám, senátorkám a senátorům, za to, jakým způsobem český Senát reprezentujete, protože český Senát bude takový, jakými budou čeští senátoři. Zároveň ještě jednou chci poděkovat voličům, protože český Senát je takový, jak to zařídí voliči. Děkuji všem, kteří se o činnost českého Senátu zajímají, kteří k volbám chodí. Je to důležité ne pro český Senát a senátory, ale zejména pro celou ČR, pro to, aby tady byla chráněna svoboda, demokracie, ústavnost a vláda práva. Také chci velmi poděkovat našim předchůdcům, senátorkám a senátorům, bylo jich, a bylo nás, je nás celkem 326. Schválili jsme, projednali jsme 2500 návrhů zákonů, z toho 600 z nich jsme navrhovali opravit, v 300 případech návrh naší opravy sněmovny přijala. To je velmi důležité. My jsme úspěšně opravili každý osmý zákon. Každý osmý zákon jsme v průměru za doby trvání Senátu opravili! A za to vám všem patří poděkování. Já si dovolím zmínit a poděkovat všem těm, kteří Senát vedli. Děkuji Petru Pithartovi, Libuši Benešové, Přemyslu Sobotkovi a Jaroslavu Kuberovi. Každý z nich přispěl k naplnění role Senátu významnou měrou a zanechal tady svoji jasnou a zřetelnou stopu.

Dovolím si skončit větou, kterou řekl Přemysl Sobotka. Ta věta zní, že dokud budeme mít Senát, potom do té doby se nemusíme o naši demokracii obávat. Ještě jednou děkuji, přeji nám dnešní krásné jednání a úspěšný dnešní den a krásné Vánoce a šťastný nový rok vám všem.

Miloš Vystrčil ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Předseda Senátu opět přednese novoroční projev Jestli Zeman nezmění názor... Vystrčil odkryl karty. Lipavského nepustí Vystrčil vzpomíná: Členové ODS Havla uznávali vždycky, jen o tom nemluvili. Popsal i znepokojivý zážitek s Orbánem Tchajwanský ministr zahraničí se dnes setká s Vystrčilem a Hřibem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama