Vystrčil (ODS): Přání navíc

Když jsem přemýšlel, zda se od období před rokem z hlediska těchto všech možných přání něco změnilo, tak jsem si uvědomil jednu věc.

Obecně zatím platí, že lidé při svých přáních nejsou upřímní nebo dokonce lžou zejména ve dvou případech.

Tím prvním případem je situace, kdy chceme někoho podvést a získat tím nějakou výhodu. To není určitě dobře, ale někteří lidé se například za účelem svého obohacení či získání výhody takto chovají.

Tím druhým případem jsou různé milosrdné lži typu vypadáš dobře neboj se, určitě se uzdravíš nebo třeba schválně přeháněná chvála toho, jak to našemu dědovi ještě pořád myslí. Tady si myslím, že takové neupřímnosti či (milosrdné) lži lze jen těžko odsuzovat. K našemu životu patří a je na každém, jak často a kdy je používá.

V poslední době se ale dle mého názoru čím dál častěji setkávám ještě se třetím druhem neupřímností nebo chcete-li lží. Jsou to případy, když lidé jsou neupřímní nebo nemluví pravdu, protože se bojí. Mají totiž strach, že když budou upřímní a řeknou, co si myslí, že na to doplatí.

Nechci to více rozvádět, důvody mohou být různé, jenom si nám všem kromě všech těch typických přání zmiňovaných v úvodu dovolím tedy navíc popřát, abychom ten třetí typ neupřímnosti či lži dokázali v roce 2018 co možná nejvíce potlačit. Pokud se totiž přemnoží, je velmi nebezpečný.

Miloš Vystrčil, zastupitel Kraje Vysočina (ODS) a senátor

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



