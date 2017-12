Bendl (ODS): V příštích volbách chceme získat větší důvěru voličů

Chtěl bych opravdu všem poděkovat za podporu. Výsledek voleb reflektuje přání voličů. Jestli se s tim dá nějak rozumně naložit, to ať si každý asi udělá názor sám. ODS s vítězem voleb jít do koalice nechce a na sestavení koalice, která by byla ODS blízká, není dostatek hlasů. Jistě podpoříme jen takové návrhy, které budou v souladu s tím, co jsme slíbili. Nejspíš budeme v opozici, ale věřím, že se neztratíme a že uděláme vše, abychom za 4 roky měli větší důvěru lidí než tomu bylo o těchto volbách.

Ing. Petr Bendl ODS



