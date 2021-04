Vyzula (ANO): Je samozřejmě rozdíl, jaké konopí se k lidem dostane

reklama

Dobré odpoledne. Děkuji, pane předsedající.

Tak jenom krátce, nebudu to hodně komentovat. Tady bylo hodně řečeno o tom distančním prodeji nebo rozvozu. Chápu tady všechny ty obavy, nicméně mně by se to osobně v určitých případech celkem líbilo, ale musíme to zajistit tak, aby to bylo opravdu bezpečné, protože ta záměna je nebezpečná. A pokud to funguje v těch deseti evropských zemích, tak proč by to nemohlo fungovat event. v určitých případech u nás. Ale o tom se budeme bavit později.

Chtěl bych jenom připomenout, že tato novela zákona původně chtěla navodit dvě změny. Ta první změna byla v tom, abychom mohli elektronický recept napsat i pro opiáty, poněvadž v této době je to zvlášť aktuální a pacienti by si to přáli, a nemůžeme očekávat, že ukončením očkování se tahle covidová záležitost zcela vyřeší. Takže to byla jedna věc.

A druhá věc byla poněkud upravit ty záležitosti kolem konopí. A když se mluví o konopí, tak tam to je mnoho povyku hned. Ale není to mnoho povyku pro nic. To je pravda. Je to důležitá věc a je potřeba se tím zabývat a je potřeba to legálně ošetřit tak, abychom se nestali zemí, kde by tato návyková látka byla běžně dostupná. Nicméně já jsem si dovolil ještě zadat jeden pozměňovací návrh, ke kterému se později přihlásím v podrobné rozpravě. A chtěl bych jenom krátce okomentovat, o co se v něm jedná. V prvé řadě upravuje systém zacházení s konopím pro léčebné použití, který novela předkládá, zejména co do podmínek jeho pěstování. Musíme si uvědomit - a tady o tom bude určitě velice bohatá diskuze na zdravotním výboru, že konopí, které se používá jako léčebný prostředek, jako léčebná látka, má jiné procento tetrahydrocannabilonu, než to tzv. technické konopí, což není úplně správný pojem, ale prostě takhle se to používá, které má obsah do 0,2 až 0,3 % THC.

To léčebné konopí má něco mezi 15 a 25 %. A je tedy samozřejmě rozdíl, jaké to konopí se k lidem dostane. A je tedy také důležité tady zdůraznit, že jsme chtěli, aby léčebné konopí bylo mnohem více dostupnější k našim pacientům, poněvadž v současné době máme jednoho pěstitele a výrobce, tím pádem cena je poměrně vysoká, a není tady konkurence jiná. A chtěli jsme tím... předkladatel chtěl tou novelou umožnit, aby vznikli i další výrobci. A je rozdíl, velký rozdíl mezi pěstitelem a výrobcem. A každý by měl mít svoje práva. A mělo by to být licencováno a certifikováno a kdo ví, co ještě. Takže tohle je potřeba rozlišit a ujasnit, a to je ten první bod v mém pozměňovacím návrhu.

Za druhé zavádí možnost konopí za podmínek stanovených zákonem extrahovat. Tady jde o to, že osobně tedy s tím mám určitou zkušenost, poněvadž v ústavu podáváme léčebné konopí, ale my ho podáváme, tak jak jsem řekl v podstatě ve dvou formách. Nasype se prášek, to rozdrolené listí se nasype do tobolky a pacient ho polkne, anebo ho potom v přístroji inhaluje. Pacienti by celkem i ocenili, kdybychom měli další formu tohoto léčebného konopí, a to je extrakt, který by lékárna potom dávala třeba do čípků nebo do kapek. Ovšem vyrobit ten extrakt není úplně jednoduché. Nemůže ho vyrobit každá lékárna, tak jak se domnívá Ministerstvo zdravotnictví. Jenom některé lékárny, a to je určitá nevýhoda. Proto by v tomhle pozměňovacím návrhu byla ta možnost, že výrobce by už ten extrakt mohl vyrobit jako další formu, a sám by jí prodával tedy lékárně.

Do třetice tento pozměňovací návrh obsahuje několik změn souvisejících s povolením k zacházení s návykovými látkami s délkou řízení nebo otázkou odborné kvalifikace osob zacházejících s návykovými látkami. To řízení k získání certifikace, licence pro výrobu a pěstování je zdlouhavé, trvá v současné době něco kolem 120 dní, myslím si, že to je zbytečné, že ta doba, která v tom pozměňovacím návrhu je 30 dnů, by byla dostačující.

No a v neposlední řadě je zde předkládáno několik legislativně technických návrhů, a to jak v části věnující se zákonu o návykových látkách, tak v zákonu o léčivech. A já se potom k tomu přihlásím.

Děkuji za pozornost.

