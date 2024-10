Wenzl (ANO): Takovéto prozření mě překvapilo

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Já nemůžu říct, že bych byl překvapen, já jsem (to?) tak trošku čekal - a na pana kolegu Michálka, vaším prostřednictvím, mě úplně ale i překvapilo dneska takovéto prozření, kdy tady zjistí, že vlastně jsou interpelace, ať již ráno písemné ve čtvrtek nebo odpoledne ústní, na členy vlády, že tady vlastně nikdo není.

Jak řekli předřečníci, on tady totiž nikdo nikdy nechodil, a když na toto poukazovala tady u řečnického pultu naše předsedkyně paní Alena Schillerová, tak to bylo, kdyby to lopatou ta kila, tuny hrachu házela na zeď, nemělo to žádný efekt.

Mě by zajímalo v době vašeho působení nebo vašich lidí ve vládě, jestli někdy tam třeba zaznělo i trošku tak pod čarou - hele, měli bychom na interpelace chodit, je tam potřeba reagovat na nějaký problém, který teď v tuto chvíli nějakým způsobem tíží naše občany, tuto společnost, ať se dá nějakým způsobem reagovat, odpovědět opozičnímu - zpravidla - poslanci na jeho otázku, kterou (přednáší?), já nevím, to, co se na něj obrátil někdo z občanů.

Děkuju.

Mgr. Ing. Lubomír Wenzl ANO 2011



