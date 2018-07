Zábranský (Piráti): České dráhy odmítly poskytnout informace, proto jsem byl donucen je zažalovat

Piráti si informace vyžádali poté, co vyšlo najevo, že Radmila Kleslová má uzavřené smlouvy na právní poradenství a konzultace s několika státními firmami. Tato bývalá funkcionářka ČSSD a následně pravá ruka Andreje Babiše v Praze si spolu s dalšími funkcemi, které zastávala, vydělávala několik stovek tisíc korun měsíčně, aniž by bylo zřejmé, co za ty peníze dělá.

„Chtěl jsem si ověřit, že kumulátorka funkcí Radmila Kleslová reálně ve státních firmách za ty nemalé peníze odváděla nějakou práci. Proto jsem si od každé z nich vyžádal informace o smluvních vztazích. České dráhy mi informace poskytnout odmítly, proto jsem byl donucen je zažalovat,“ vysvětluje Adam Zábranský, který ve stejné věci zažaloval ještě státní firmu ČEPRO.

České dráhy proti Pirátům využily známou obstrukční taktiku, tzv. „administrativní ping-pong“. Ta spočívá v neustálém vydávání odmítavých rozhodnutí a následném rušení těchto rozhodnutí nadřízeným orgánem, takže proces se zacyklí donekonečna. Řešení této chyby v zákoně přinesla až soudní judikatura.

České dráhy nyní musejí o žádosti znovu rozhodnout, protože nebyly schopny dostatečně odůvodnit odmítavé rozhodnutí. Jejich nesmyslné obstrukce jen v tomto případě daňové poplatníky stály desítky tisíc korun na nákladech řízení a práci soudců a právníků Českých drah.

