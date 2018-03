Zábranský (Piráti): Odmítáme podzemní garáže na Malostranském náměstí

A primátorka Krnáčová jim v tom nadšeně pomáhá. Podzemní garáže na Malostranské náměstí přivedou akorát další automobily, což je v rozporu se zájmem města na zklidnění dopravy v centru, náměstí zohyzdí a budou stát desítky až stovky milionů korun. Primátorka by se měla starat o to, aby město fungovalo, a neházet vidle do dobře rozjetých projektů,“ kritizuje Krnáčovou předseda pirátského klubu v pražském zastupitelstvu Adam Zábranský.

autor: PV