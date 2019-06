Zábranský (Piráti): Praha zveřejňuje evidenci smluv a faktur

Na portálu jsou nyní dostupné všechny uhrazené faktury od roku 2014 až do současnosti a zároveň informace ke všem historickým smlouvám a objednávkám magistrátu. Na rozdíl od registru smluv jsou zde také k dispozici všechny informace z minulosti a současně platné smlouvy a objednávky s nižším plněním než je 50 tis. Kč.

Magistrát hlavního města Prahy podepíše zhruba 10 tisíc smluv ročně, největší počet smluv byl podepsán v roce 2018, nejvíce faktur bylo uhrazeno rovněž v roce 2018, a to ve výši 8,8 mld.. Od roku 2014 až do současnosti uhradil magistrát faktury ve výši téměř 40 mld. Kč.

Zveřejnění evidence smluv a faktur bylo zakotvené již v protikorupční strategii z únoru roku 2017. Předchozí vedení Prahy ale s realizací značně otálelo, ačkoliv mělo transparentnost jako jeden z hlavních bodů programu. „Plníme úkoly z protikorupční strategie, které měly být hotové již v polovině roku 2017, ale primátorka Krnáčová, v jejíž gesci tato oblast byla, úkoly nesplnila. Nyní zveřejňujeme seznam smluv a faktur na portálu otevřených dat a zároveň připravujeme spuštění rozklikávacího rozpočtu, což je dalším logickým krokem,“ uvádí radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Adam Zábranský Piráti



sport Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Evidence smluv vznikala v úzké spolupráci s Operátorem ICT, který nově bude koordinátorem otevřených dat pro pražský magistrát; na zprovoznění se podílel také Odbor informatických aplikací. Kvůli ochraně osobních údajů v evidenci není zveřejněn popis jednotlivých faktur, kde se občas citlivá data nacházejí, z téhož důvodu byly upraveny i předměty některých smluv. Popis faktur se bude objevovat až u dokumentů z roku 2020, kde to umožní změna interní metodiky. Díky rozsáhlé evidenci budou mít občané přehled o tom, za co město utrácí jejich peníze. Zpřístupnění dat jim také umožní zapojit se do kontroly a participovat se na řízení města, evidence totiž přináší rozsáhlé možnosti vyhledávání.

„Díky strojově čitelnému formátu je možné data filtrovat, vyhledávat v nich, porovnávat je v letech a také podle dodavatelů a smluvních partnerů. Mezi největší přínos ale patří vylepšení nastavení vnitřního systému kontroly a prevence,“ uvádí Benedikt Kotmel za Operátora ICT. Ve zveřejněných datech z minulých období se mohou ale nacházet nesrovnalosti. „Je možné, že se v historických datech vyskytují chyby způsobené lidským faktorem. Naším úkolem je, abychom tyto chyby v budoucnu neopakovali a měli tak ve smlouvách a fakturách naprostý pořádek,“ upozorňuje na závěr radní Zábranský.

Smlouvy magistrátu si mohou občané nyní prohlédnout ZDE, faktury pak ZDE.

Psali jsme: Zábranský (Piráti): Spojené síly chtějí rozprodávat byty, a připravit tak Prahu o stovky milionů Zábranský (Piráti): Pražský magistrát poskytl Wikipedii tisíce fotografií Zábranský (Piráti): Hlavní město porušovalo při pronajímání bytů zákon Zábranský (Piráti): Policisté a městští strážníci o byty nepřijdou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV