Zahradil (ODS): Co kdyby se Havel nestal prezidentem...

Letní praktické cvičení z alternativní historie.

Pro pamětníky a pro zábavu.

Když teď běží v kinech ten “Havel” - zkuste si jen na chvíli představit, že by se věci v listopadu 89 vyvinuly trochu jinak a prezidentem by se stal Alexander Dubček (který, jak víme, to moc chtěl). A byl by jím až do roku 92. Co myslíte, že by se dělo, jaký by byl následující běh věcí? Pár námětů:

Kdo by asi byl předsedou federální vlády? Valtr Komárek nebo někdo jiný?

Co samotný Václav Havel? Jakou funkci by zaujal on? Předseda FS? Ministr kultury? Něco jiného?

Proběhla by opravdová ekonomická reforma s liberalizací cen a privatizací nebo jen nějaká “perestrojka”?

Rozpadlo by se vůbec Československo? V roce 92 nebo později? Nebo vůbec ne?

Atd. Pište, co vás napadne, ale vycházejte ze základního předpokladu: Dubček prezidentem 1989-92.

Pak by to mohl Leoš Kyša zpracovat do nějaké další knížky.

Ing. Jan Zahradil ODS

