Zahradil (ODS): Dal jsem rozhovor čínskému deníku

Koncem července se mnou uveřejnil větší rozhovor čínský, de facto stranický deník Guangming Daily, jehož čtenáře lze počítat v desítkách milionů. Bylo to po letech poprvé, co se bavili s někým z České republiky. Tady je překlad, přímo z čínštiny do češtiny (tedy ne přes angličtinu).

Některé čínské slovní obraty na vás mohou působit pateticky až legračně, ale takhle se tam píše, to je prostě tradiční styl. Nijak to neposunuje obsah toho, co jsem řekl. A můj pohled, což asi nikoho nepřekvapí, se v řadě ohledů liší od postojů některých českých, zejména koaličních politiků.

Tak tady to je:

“Jan Zahradil je zasloužilým poslancem Evropského parlamentu, bývalým předsedou Skupiny přátelství EU-Čína a bývalým prvním místopředsedou Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu. Nazýváme jej zasloužilým, protože od vstupu ČR do EU v roce 2004 působil 20 let jako poslanec Evropského parlamentu a zastával významné funkce ve více výborech. Má bohaté politické zkušenosti a byl svědkem dvaceti let změn Evropské unie, zejména proměn Evropského parlamentu.

Dnešní rozhovor vedl redaktor se Zahradilem, který právě v červnu tohoto roku ukončil působení v EP a povyprávěl o své kariéře, zkušenostech a prožitcích poslance Evropského parlamentu.

Doufá, že bude i po svém odchodu dál přispívat k evropskému míru a stabilitě a ke stabilním dlouhodobým evropsko-čínským vztahům.

„Evropa je v období transformace a změn“

Letos slavíme výročí dvaceti let od vstupu Česka a dalších devíti zemí střední a východní Evropy do EU. Uplynulo dvacet let a nadšení z doby krátce po vstupu do Unie se postupně vytratilo, ale všestranné změny, které přineslo členství v EU, se již hluboce zapsaly do všedního života každého občana. Zahradil vyjádřil, že pro Českou republiku nebyla téměř žádná jiná volba, než vstup do EU. Samozřejmě, že vstup do EU přinesl České republice všestranné změny a urychlil tempo rozvoje státu. Přistoupení východních členů také posunulo těžiště EU více na východ, orgány EU však neprovedly náležité reformy a hlasy nových členů nebyly náležitě reflektovány.

Evropská unie se vyvinula z ekonomického společenství a postupem času se postupně změnila v regionální mezinárodní organizaci politického charakteru. Avšak Zahradil se domnívá, že ne každý člověk je s tímto spokojen, zvláště to, že se státní moc přesouvá z národní úrovně dál na nadnárodní, naráží na podezření lidí v mnoha zemích. Upozornil, že EU je účinným nástrojem a prostředkem k dosažení rozvoje zúčastněných zemí, ale nemůže být „Evropskou unií pro Unii“ a nelze dovolit, aby se zúčastněné země „staly jejími služebníky“. EU by toho měla dělat méně, ale lépe.

Minulý měsíc skončily volby do Evropského parlamentu a evropská politická situace vykázala celkový trend obratu doprava. Zahradil zmínil, že mnoho voličů, podporujících pravicové strany, se domnívá, že rozsáhlý příliv imigrantů představuje pro evropskou sociální stabilitu a soudržnost hrozbu a výzvu. Ještě mnoho dalších se domnívá, že Green Deal, prosazovaný EU, je příliš ambiciózní, poškozuje samotné základy ekonomiky EU a ovlivňuje národní hospodářství a živobytí lidí. Tyto problémy odrážejí zvětšující se propast mezi prioritami institucí EU a prioritami jednotlivých členských států, což u lidí vzbuzuje nespokojenost.

Pokud jde o budoucí vývoj orgánů EU, Zahradil vyjádřil, že z historického pohledu nejsou pokusy lidstva se zakládáním organizací pro regionální spolupráci neobvyklé a to, že existují problémy je také velmi normální, je nutné vycházet z reality, mít odvahu pojmenovat problémy, stavět se jim čelem a nacházet rovnováhu zájmů. Například zahraniční politika každého členského státu může být na základě odlišných národních zájmů různorodá, proto musí být zahraniční politika EU založena na shodě všech zemí. Nesouhlasí se zrušením práva veta a domnívá se, že výkon práva veta každé země je nutné zachovat.

“Evropsko-čínské vztahy mají budoucnost”

Minulý měsíc, na pozvání čínské strany, navštívil Zahradil po pětileté přestávce opět Čínu. Během své cesty do Pekingu, Shenzhenu, Guangzhou a dalších měst si povzdechl nad obrovským rozvojem a proměnami Číny: „Je nepopiratelné, že ve vědě a technice, v ekonomických, společenských a dalších aspektech dosáhla Čína velkého pokroku a v řadě oblastí je dokonce světovým lídrem. Během této cesty do Číny jsem si detailně vyměnil názory s lidmi z politických, podnikatelských a akademických kruhů, oboustranně to bylo otevřené, upřímné a přátelské a v mnohém jsme se shodli. Také jsem přednesl dvě přednášky na čínských univerzitách a hovořil s mladými lidmi, což pro mě bylo vzácnou příležitostí a nemalým přínosem. Upřímně doufám, že tato moje návštěva mohla čínsko-evropské spolupráci napomoci, už jsem vytvořil jistý plán podpory takové spolupráce. Co stojí za poznámku je, že během této cesty jsem si oblíbil čínské víno. Dlouho jsem o čínské produkci kvalitního vína jen slýchal, a tentokrát jsem mohl ochutnat několik vynikajících čínských vín.“

Letos uplyne výročí 75 let od navázání čínsko-českých diplomatických vztahů, zároveň je to 75 let od navázání diplomatických vztahů mezi Polskem, Maďarskem a dalšími zeměmi střední a východní Evropy s Čínou. Poznamenal, že 75. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi je vynikající příležitostí k prohloubení vzájemných vztahů a spolupráce. Věří, že země střední a východní Evropy budou moci dále nastupovat do čínského rychlíku ekonomického rozvoje a posilovat spolupráci s Čínou.

„Ve skutečnosti mají české podniky a exportéři o ekonomickou a obchodní spolupráci s Čínou neobyčejný zájem." Je přesvědčen, že navzdory různým nedorozuměním, způsobeným některými českými politiky, je třeba se vrátit do hlavního proudu evropské politiky vůči Číně. „Co máme udělat, to není ‚oddělovat se‘, naopak, musíme dosáhnout společného rozvoje na základě principů míru, prosperity, stability, bezpečnosti, multilateralismu a oboustranně výhodné spolupráce. Jako Evropané si musíme uvědomit, že Čína je již jednou z globálně nejsilnějších zemí, hluboce se integrovala do globální ekonomiky a postupně se stane jednou z důležitých globálních sil ovlivňujících svět a budoucnost lidské civilizace. I po odchodu z Evropského parlamentu budu nadále věnovat zvláštní pozornost rozvoji vztahů s Čínou.”

Na konci rozhovoru Zahradil vyjádřil naději, že EU dokáže svou politiku vůči Číně formulovat samostatněji a nezávisleji, bez kopírování vzorů kohokoliv jiného. Tváří v tvář složité světové situaci a společným problémům celého lidstva, musí obě strany, Evropa a Čína zaujmout racionální a pragmatický přístup a nastavení, a na základě vzájemného respektu, porozumění, upřímné komunikace a inovativních metod spolupráce nacházet nové efektivní způsoby, jak spolu vycházet.”

