Zahradil (ODS): Zajímavý sociologický fenomén

Jedna, nikoliv dominantní vrstva lidí, kterým se zde vede podle měřitelných kritérií velmi dobře (žádná hmotná nouze, nadprůměrné příjmy, cestují kam libo, neomezená svoboda vyjadřování atd.) je zároveň tou vrstvou, která - jak se zdá - zde mimořádně trpí, je nespokojena a běduje nad poměry. Nestojí to tady podle nich za nic, jsme méněcenná společnost a nejlépe by asi bylo emigrovat, vyměnit občanstvo nebo nechat nám vládnout osvícené cizozemce.

A to vše zejména a výhradně proto, že jiná vrstva lidí - kterým se zde podle měřitelných kritérií vede hůře - má odlišné politické preference a volí si ve svobodných volbách do funkcí politiky, kteří se té první vrstvě pranic nelíbí.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

