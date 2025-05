Zahradil: Proč jsem odešel

Na podzim loňského roku jsem, ještě coby letitý člen ODS objel nemálo brblajících a nespokojených lokálních organizací ODS. A všude to bylo stejné: Fiala to dělá špatně, vedení je hrozné, musíme počkat do voleb, až je voliči vymetou. Pak je všechny vyměníme, obrodíme partaj a vrátíme se k pravicové konzervativní politice.

Marně jsem jim říkal: Zapomeňte na to, přátelé. Jestli to nezměníme do voleb, po nich už tuplem ne. Zabetonují se tam. Značku ODS definitivně rozpustí ve Spolu. A pokud Fiala bude přece jen muset odejít, nastoupí za něj Eva Decroix. S fotobankou a “spontánní” podporou. Od špatného k ještě horšímu. Křeč vystřidá dvojitá křeč. Neslyšeli. I proto jsem odešel.

Ing. Jan Zahradil

Řekněme NE evropské federaci!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky