Zahradník (ODS): Deaktivování čipování nebo přetetování by mělo být zařazeno do seznamu týrání zvířete

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem v tomto volebním období už vystupoval k novele veterinárního zákona, tedy zákona, který se zabýval podobnou tematikou. Konkrétně jsem se snažil svými pozměňovacími návrhy zpřesnit definici podmínek pro udělování případně odebírání akreditací útulků. Byl jsem tehdy díky vám částečně úspěšný. Tímto zákonem se také zabývám, protože v podstatě navazuje na to, co zčásti také již řešil zákon veterinární.

Já bych tedy chtěl upozornit na tři takové věci, které mne zaujaly, a které bych rád pak zpřesnil svými pozměňovacími návrhy. Je to za prvé skutečnost, že od 1. ledna příštího roku začíná platit povinnost mít psy označeny mikročipem. Tato povinnost někdy vzbuzuje diskuzi, vzbuzuje odpor, je kritizována dokonce natolik, že si někteří majitelé již začali zabývat myšlenkou, jak obejít tuto povinnost, případně jak výsledek té povinnosti, to znamená označení psa například tedy čipem, deaktivovat, případně nějakým způsobem z toho zvířete tento identifikační prvek chirurgicky odstranit, stejně tak jako třeba pozměnit označení toho zvířete tetováním tím, že se to tetování přepíše, nebo případně se ta část těla zvířete prostě odstraní. Má snaha je taková, aby i tato činnost byla zařazena do seznamu týrání zvířete.

Za druhé bych se chtěl zmínit o další věci, která je také poměrně citlivá. A tou věcí je to, že v jednom ze svých paragrafů náš zákon umožňuje výjimku pro útulky poskytovat informace o mláďatech, štěňatech, která ze svého zařízení vydávají. Já tomu dobře rozumím. Je zde snaha o to, aby útulky nesloužily jako zčásti ilegální množírny, to je mi jasné. Zase na druhou stranu ale je třeba si uvědomit, že se může stát, že se do útulku dostane zvíře, které je již tedy ve stavu - třeba fena, která očekává štěňata, a pak tedy je potřeba, aby ta štěňata byla zájemcům vydávána s patřičnými informacemi, aby bylo jasné, že pocházejí z legálního vrhu, a že jsou to zvířata, která nemůžou být zaměněna s těmi čistokrevnými, velmi drahými zvířaty, které jsou-li vybavena průkazem původu, stojí velké částky peněz, tak aby pak tady nedocházelo k tomu, že by bylo s nimi obchodováno za výrazně nižší tzv. adopční poplatek. Tak to je ta druhá věc.

RNDr. Jan Zahradník ODS



Samozřejmě pak ve druhém čtení představím konkrétně svoje pozměňovací návrhy a seznámím vás také s jejich podrobným zdůvodněním. V tuto chvíli děkuji za pozornost.

