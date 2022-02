Zajíček (ODS): Pět polopravd a mýtů Zdeňka Hřiba a Adama Scheinherra

reklama

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jeho náměstek pro oblast dopravy Adam Scheinherr (PRAHA SOBĚ) dnes údajně pořádají další ze série svých PR akcí, kdy budou vyvoleným prezentovat, že do útrob Barrandovského mostu zatéká voda. Tuto převratnou novinku, o které Technická správa komunikací (TSK) hovoří už minimálně od roku 2016, tedy prezentují se šestiletým zpožděním. Zastupitelé pražské ODS v této souvislosti uvádějí na pravou míru několik polopravd a mýtů, které ve veřejném prostoru účelově šíří nejužší vedení města, aby maskovalo výrazné nedostatky v přípravách na opravu této klíčové dopravní tepny.

Pět polopravd a mýtů Zdeňka Hřiba a Adama Scheinherra

Oprava mostu stejně jako objízdné trasy jsou perfektně připraveny

V rámci posledního zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy koncem ledna 2022 vyzvali zastupitelé za ODS náměstka Scheinherra, aby předložil podrobný plán oprav a objízdných tras. Podle našich zjištění totiž do dnešního dne nikdo z magistrátu nejednal se zástupci dotčených městských částí, aby jim tyto dokumenty představil. Adam Scheinherr přislíbil, že tyto dokumenty přinese na další jednání zastupitelstva, které se uskuteční koncem února 2022. Nabízí se proto otázka, zda tyto dokumenty opozičním zastupitelům zatajil, nebo je v mezičase nechal narychlo zpracovat, aby je v předstihu mohl představit médiím. Obě varianty, které připadají v úvahu, jsou však naprosto skandální.

Komunikace s veřejností běží jako na drátkách

Vedení Prahy vytrvale odmítá, že by město podcenilo veřejnou komunikaci opravy Barrandovského mostu. Celá rekonstrukční akce má mít svého komunikačně-stavebního koordinátora. O jeho existenci však zatím ví pouze hrstka lidí a nikdo reálně netuší, jakou komunikační strategii má město v případě této stavební akce připravenou. Pokud vůbec nějaká existuje. Městské části, kde působí zástupci za ODS potvrdily, že žádné podklady např. k objízdným trasám stále nemají k dispozici.

Občané nemusejí mít strach z dopravních omezení

Hlavní město zatím neukázalo ani svou představu, jaké dopady bude mít uzavření jízdních pruhů v rámci rekonstrukce mostu. Je přitom zřejmé, že ulice jako K Barrandovu, Strakonická, Modřanská, Komořanská, ale například i Vídeňská, Radlická nebo Milady Horákové či Evropská velmi pravděpodobně zaznamenají dopravní nápor, a to v délce trvání několika let! Oprava Barrandovského mostu bude mít reálný dopad na dopravu v celém městě, a to včetně dopravy veřejné. Chápeme, že občané nemohou mít strach z něčeho, co si zatím nedokážou představit, ale rozhodně takový přístup politiků nelze považovat za odpovědný.

Vedení Prahy před špatným technickým stavem mostů nezavírá oči

Všichni víme, že jedním z hlavních témat posledních voleb v Praze se stal technický stav mostů. V této souvislosti došlo k radikálnímu omezení dopravy na Libeňském mostě, hrozilo se zřícením Hlávkova mostu, na řadě dalších mostů proběhla pouze technické měření. Výsledek? Libeňský most se jako zázrakem uzdravil a už po něm opět jezdí tramvaje i automobily, po technickém stavu Hlávkova mostu dnes „neštěkne ani pes“, o dalších mostech s výjimkou Barrandovského se prakticky nemluví. O projektech na opravy dalších pražských mostů nikdo nic neví. Panují rovněž pochybnosti o soutěži na zhotovitele stavby, protože podobně jako v případě Libeňského mostu přišly do soutěže pouze dvě nabídky s obrovským cenovým rozdílem. Jedna zjevně příliš drahá, druhá zjevně podhodnocená. Není proto otázkou zda, ale kdy v průběhu realizace obou zakázek dojde k jejich prodražení a o kolik peněz to bude.

Za špatný stav Barrandovského mostu mohou předchůdci Zdeňka Hřiba

Barrandovský most byl předán do služby veřejnosti roku 1988, přičemž životnost izolace proti vodě byla stanovena na 30 let a vypršela v roce 2018. Tedy v době, kdy se vedení Prahy ujímal Zdeněk Hřib z Pirátské strany. Těžko tak někdo z politických předchůdců primátora Hřiba mohl situaci podcenit. ODS navíc není ve vedení města od roku 2013, o zatékání do mostu se začíná poprvé hovořit v roce 2016.

"Opakovaně upozorňujeme vedení Prahy na skutečnost, že s jednotlivými městskými částmi nikdo nekomunikuje. V situaci, kdy hrozí kolaps dopravy v celé Praze - a všichni politici to dobře vědí - není mlčení správně zvolená strategie. O to víc to překvapí u představitelů Pirátů a PRAHA SOBĚ, kteří svůj politický um staví na transparentnosti a otevřenosti radnice. Nikdo nepochybuje o tom, že do Barrandovského mostu zatéká, nikdo nepochybuje, že potřebuje opravit. Pochybujeme pouze o schopnostech politiků ve vedení Prahy tak náročný proces uřídit," říká starosta Prahy 13 a zastupitel hlavního města Prahy David Vodrážka.

