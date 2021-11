Zajíček (ODS): Pražané kvůli pirátské koalici primátora Hřiba sáhnou hlouběji do svých peněženek

reklama

Magistrátní koalice vedená Piráty navíc počítá se zavedením mýtného, prodraží se i výstavba nové linky metra D. Kvalita služeb poskytovaných pražským Magistrátem ale zdražení neodpovídá.

„Pražané platí stále víc peněz za služby, které jim poskytuje hlavní město Praha, jejich kvalita se ale bohužel viditelně nezlepšuje. Místo toho budou platit víc peněz za horší služby. V ulicích a okolo popelnic je nepořádek, přesto od ledna Hřibova koalice lidem na sídlištích zdraží svoz odpadu skoro o devadesát procent. Chybí desítky tisíc míst na odstavných parkovištích, ale poplatek za parkování se někde zvýšil až pětinásobně. Před komunálními volbami Piráti dokonce slibovali městkou hromadnou dopravu zdarma, ale jízdenky lidem zdražili o čtvrtinu, a přitom to hospodaření Dopravního podniku neřeší. Vyšší komfort za to cestující pochopitelně nedostanou, pokud za něho v koalici nepovažují nově namalované tramvaje,” upozorňuje Zdeněk Zajíček, předseda pražského klubu zastupitelů za ODS.

Podle pražské ODS růst cen některých služeb poskytovaných Pražanům za jejich peníze lze zdůvodnit, ale nikoliv tak, že se jejich kvalita bude snižovat.

„Nedává logiku donekonečna zvedat poplatky, aniž by se primátor Hřib se svými kolegy zamysleli, jak poskytované služby, jako je obyčejný úklid, dělat efektivněji, aby se buď zdražovat nemuselo, nebo se nemuselo zdražovat o tolik. Je jasné, že za vyšší cenu lidé očekávají kvalitnější službu, té se jim ale zatím bohužel nedostává,“ dodává Zdeněk Zajíček.

Příklady toho, jak Hřibova magistrátní koalice zdražuje Pražanům život:

P+R parkoviště až 5krát dražší

Praha od srpna zvedla cenu stání na většině záchytných P+R parkovišť, někde dokonce až pětinásobně. Do té doby řidiči na všech parkovištích kromě jednoho za den zaplatili 20 korun. Do hlavního města denně přijede až 350 tisíc vozů, ale míst na odstavných parkovištích, která umožňují lidem, aby pokračovali dál do práce nebo do školy městskou hromadnou dopravou, je zhruba přes tři tisíce. Podle odborníků by ideální počet míst k parkování měl dosahovat nejméně deseti a až padesáti procent přijíždějících vozů. To by v praxi znamenalo, že Praha potřebuje místo tří tisíc přes 170 tisíc míst na odstavných parkovištích.

Řidičům se prodražily objízdné trasy a čekání v kolonách

Až na stovky korun letos řidiče vyšly nekoordinované dopravní uzavírky ve městě. Při jízdě městem musí mnohdy čelit i 70 dopravním omezením, v některých velmi vytížených lokalitách je doprava zablokovaná i několika uzavírkami najednou. Nelogicky naplánované uzavírky silnic, nesmyslně rozkopané město a promarněný čas řidičů v kolonách je vyústěním nezájmu pražského primátora Zdeňka Hřiba a jeho náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) práce koordinovaně plánovat a vést komunikaci se všemi dotčenými organizacemi, jako je třeba Technická správa komunikací nebo Dopravní podnik hlavního města Prahy, o tom, jak zmírnit dopady dopravních omezení na pražské řidiče.

Zdražení jízdenek v MHD o 25 %

Koalice vládnoucí na magistrátu chce vyhnat auta z ulic a dostat lidi do MHD, jízdenky na MHD ale letos od srpna lidem zdražily o čtvrtinu. Cestující využívající v pražské integrované dopravě jednotlivé jízdenky, si od letošního srpna musí za jízdenku na 30 minut připlatit, cena se zvýšila z 24 na 30 korun. 90minutová jízdenka zdražila z 32 na 40 korun. Zvýšila se rovněž cena sms jízdenky i ceny zvýhodněného jízdného pro děti, studenty a seniory. Zdražení přišlo poté, co pražská koalice ještě vloni v prosinci tvrdila, že zatím jízdné ve veřejné dopravě nebude zvyšovat. V červenci přitom oznámila, že ke zdražování kuponů bude docházet postupně, každý rok o korunu denně, tedy každý rok o celkovou částku 365 korun. Přitom ještě před komunálními volbami Piráti lidem slibovali jízdné zcela zdarma. Pražané tak nevědí, co kdy jim primátor Hřib najednou zdraží, byť původně sliboval pravý opak.

Nový vzhled tramvají a autobusů

Zatímco pražskou dopravu trápí především nedostavěné okruhy či nedostatečné spojení na letiště, koalice vymýšlí zdražování MHD či nejnověji novou vizuální podobu hromadných prostředků. V novém šedo-červeném vizuálu Pražské integrované dopravy se začala ulicemi Prahy prohánět první tramvaj letos v květnu. Jen náklady na soutěž a vytvoření grafického manuálu vyšly na 1 940 000 korun. Postup vedení města při výběru označila ODS za netransparentní.

Od ledna 2022 zdražení svozu odpadu skoro o 90 %

Pražané od nového roku budou muset sáhnout hlouběji do svých kapes. Navzdory zhoršujícímu se odpadkovému peklu, které lidé v posledních měsících zažívají kvůli přeplněným košům, popelnicím a nepořádku v jejich okolí, se má výrazně zdražit svoz odpadu, a to téměř až o 90 %! Senior si podle nového sazebníku sepsaného náměstkem primátora Hlubučkem (STAN) bude muset připlatit až 421 korun, čtyřčlenná rodina žijící v domácnosti na sídlišti bude nově platit 3 612 korun ročně, a to je skoro o 1 700 korun více než letos. Upozornila na to až pražská ODS, které se nelíbí, že magistrátní koalice tak výrazné zdražení poplatků za komunální odpad dosud nezveřejnila a lidem novinku oznámí až před svátky „jako vánoční dáreček“.

Kolik Pražané zaplatí za klimatický plán? Každý přes 170 tisíc korun

Magistrátní koalice si letos schválila svůj Klimatický plán Praha 2030, v němž si stanovila za cíl snížit emise CO2 vyprodukovaného na území hlavního města o 45 %, a to za cenu 231 000 000 000 korun. Tato částka je naprosto mimo realitu rozpočtových zdrojů města, a to i kdyby se k tomu připočetly na příjmové stránce různé zdroje z energetických úspor, dotačních či jiných zdrojů. Jestliže Praha eviduje 1 341 370 obyvatel, na každého z nich včetně dětí a seniorů tak realizace plánu vyjde v přepočtu celkově na 172 212 korun. Součástí plánu je třeba i to, že budou instalovány solární panely na více než 20 tisících střechách v Praze nebo zavedení mýtných poplatků za vjezd do širšího centra města.

Metro D se prodražuje

Nová trasa D pražského metra se ještě ani nezačala hloubit a už této největší investiční akci hlavního města rostou náklady. Zatímco ještě před dvěma lety Dopravní podnik počítal na stavbu podzemní dráhy mezi Náměstím Míru a Písnicí s náklady 72,6 miliardy korun, odhad z letošního června hovořil už o částce o 34,7 procenta vyšší, tedy o 97,8 miliardách korun. Prý proto, že se zapomněla započíst inflace. Výstavbu metra přitom i letos blokovala členka zastupitelského klubu v Praze 4 zvolená za Piráty.

Nové mýtné poplatky v Praze až 1 500 korun měsíčně

Piráti a koalice vládnoucí na pražském magistrátu bude od Pražanů nově i po započtení slevy pro rezidenty vybírat mýtný poplatek od 1 250 do 1 500 korun měsíčně, ale jen za předpokladu, že jejich vozidla vjíždějící do nové mýtné zóny v hlavní městě splní nejpřísnější emisní normy EURO 5 a EURO 6. Řidiči se staršími vozy si budou muset sáhnout do kapsy ještě hlouběji, a to až 2 500 korun měsíčně. Počítá s tím klimatický plán, jehož součástí je zavedení mýta. Občanští demokraté označili za drzost od řidičů vybírat mýto za situace, kdy koalice neudělala vůbec nic pro dostavbu vnějšího a vnitřního okruhu a navazujících radiál.

Voda Pražanům podražila o 7,9 %

Pražané za vodu v letošním roce platí 92,36 korun bez DPH (101,59 korun s DPH) za metr krychlový, což je o 7,9 procenta více než vloni. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) zdražily vodu údajně kvůli opravě vodárny Podolí a poklesu spotřeby vody, neboť krize covidu vyhnala z Prahy turisty, dojíždějící studenty i pracující a zásadně omezila ekonomické aktivity. Ceník pro rok 2022 není zatím zveřejněn. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) mají pronajatu vodovodní síť od městské firmy Pražská vodohospodářská společnost (PVS) do roku 2028.

Nový výpočet daně z nemovitosti, výsledkem až zdvojnásobení daně

Už vloni vstoupila v účinnost nová vyhláška hlavního města, která zvýšila daň z nemovitých věcí v některých městských částech Prahy, někde až došlo až ke 100% zvýšení daně. Zvýšení daně kritizovala pražská ODS, podle které je bydlení v Praze už dnes velmi nákladné, a proto by magistrátní koalice měla naopak zavádět kroky, které bydlení zlevní.

Mgr. Zdeněk Zajíček ODS



