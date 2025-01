Zajíčková (ODS): Naše školství stojí na rozcestí

Při své práci jsem opět navštívila desítky škol napříč regiony. Žádné škrobené delegace - jako ředitelku školy mě zajímá, jak vzdělávání u nás podpořit. Jednoduše naslouchám pedagogům, nepedagogům, ředitelům, starostům, dětem ve třídách i jejich rodičům – zkrátka všem, na kterých naše školy stojí.Co se zatím podařilo?

Moderní hygienická vyhláška pro školy: Po dvou letech práce s kolegy z ministerstev jsem prosadila modernizaci hygienické vyhlášky, která zjednodušila pravidla pro stavbu a rekonstrukce škol. Díky tomu je celý proces rychlejší, levnější, ale zároveň stále chrání zdraví dětí.

Digitalizace přijímaček: Významně jsem se podílela na přípravě zjednodušení a digitalizaci přijímací řízení na střední školy což snížilo stres rodinám, odlehčilo administrativu školám a poskytlo státu důležitá data pro řízení školských kapacit.

Mgr. Renáta Zajíčková ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Snížení odkladů školní docházky: Podílela jsem se na změnách, které pomohou snížit počet odkladů školní docházky. Tím nejen uvolníme místa ve školkách, ale také umožníme rodičům dřívější návrat do práce a lépe nasměrujeme finance na podporu předškolního vzdělávání.

Nostrifikace: Vyslyšela jsem potřeby studentů a prosadila revizi uznávání zahraničního vzdělání. Nový systém je rychlejší, férovější a usnadňuje život nejen těm, kdo se vrací ze zahraničí, ale také studentům přicházejícím k nám.

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15526 lidí

Ochrana výuky, třídního kolektivu a klimatu školy: Otevřela jsem téma, které považuji za zásadní – bezpečnost a ochranu ve školách. Pracuji na tom, aby učitelé měli k dispozici nové nástroje na podporu klidného a bezpečného vzdělávacího prostředí.

Lex Ukrajina a integrace dětí prchajících před válkou: Vyslyšela jsem volání rodičů a ředitelů škol a připravila návrh, který českým dětem garantuje místo v jejich spádové škole a pomáhá školám zvládnout příchod ukrajinských dětí – dvojí kola zápisů umožňují rovnováhu v integraci žáků a udržení kvality výuky.

Reforma školství 8+2: Na půdě pedagogické fakulty UK jsem představila návrh reformy, která zkracuje základní školu na osm let a prodlužuje povinnou docházku na dva roky na střední škole. Tento model zvyšuje šance na úspěšné dokončení vzdělání, lépe připravuje žáky na pracovní trh doby inovací a desítky miliard korun, které dnes míří do sociální systému, uvolňuje k dalším investicím do proměny Česka z montovny v mozkovnu.

Co chystám pro tento rok? Naše školství stojí na rozcestí. Věřím, že teď je ten správný čas na změny, které české vzdělávání posunou dál. Společně s týmem expertů dokončuji návrh reformy regionálního školství, která může potřebnou změnu naplnit. Ať chceme, nebo ne, současný svět nás k tomu donutí.

Z mnoha důvodů ze vzdělávání musíme udělat vlajkovou loď naší země. A já věřím, že se nám to povede. Očekávají to od nás dospívající, kteří přípravou na život právě teď žijí, i mladí rodiče, kteří si teprve budoucnost svých dětí představují. Jsem přesvědčena, že pokud je do debaty zapojíme, pochopíme, jak změnu uchopit správně – pro ně i pro nás.